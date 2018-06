Fascinacija zagonetkom i potreba za jasnoćom

Čime objasniti konstantu u prisutnosti krimi-žanra, i ništa manje konstantu u njegovoj popularnosti, pogotovo popularnosti mastodontskih kriminalnih serija, u šta su izrasle serije o inspektorima Martinu Becku, Wallanderu, Barnabyju, ranije serije o detektivu Poirotu, simpatičnoj i pronicljivoj bakutanerki miss Marple, te Sherlock Holmesu i inspektoru Megureu, od kojih su neke išle u više izdanja i nacionalnih produkcija? To da krimi-serije imaju potencijal da obrnu velike pare, samo je jedno od objašnjenja u ovome što predstavlja fenomen krimića.

Dobra saradnja između kriminalnog romana i vizuelizacije u vidu tv-serije, poput pomenutog Wallandera kog je kreirao pisac Henning Mankell u seriji romana o njemu, ili Annike Bengtzon, lik koji je stvorila popularna spisateljica Liza Marklund, drugi je razlog uspjeha. Ovo kažemo zbog toga jer je kriminalni roman odradio itekako važan pripremni posao.

U matricu koja je već odavno utvrđena i sastoji se od ubistva, jer sve počinje od nerazjašnjenog zločina, na šta se dovezuje plot, rebus oko otkrivanja počinioca ubistva i konačno, utvrđivanje motiva zločina, filmadžijama je ostalo samo da sve to prebace u drugi medij, i eto ga, dobra kriminalna serija je rođena. Osim toga, s druge strane nekog od savremenih ekrana čeka nestrpljivi gledalac, u početku samo da vidi koliko je transpozicija onog pročitanog i već zamišljenog u mašti uspjela, i prije svega, koliko je junak koga su držali za svog omiljenog junaka zaista to još uvijek u ekranizovanoj verziji.

Na početku bješe glavni lik

Za pristalice teorije da su junaci ti koji nose literarni tekst, velika popularnost krimija kao literarnog žanra i ništa manje krimi-serija, potvrda je da su oni u pravu jer upravo glavni lik nosi glavni tok priče i u krajnjoj instanci vezuje sve njene sporedne rukavce za sebe. Kad se, i ako se, ovo pravilo usvoji, piscu/scenaristi preostaje samo da pronađe i dobro fabulira glavni lik.

Mankel, tvorac Valandera Foto: Pinterest

To naoko sitno i beznačajno ‘samo’ znači da mu udahne život, učini ga atraktivnim, i prije svega nađe onu sponu sa čitaocem/gledaocem zbog koje će se ovaj vratiti već jednom upoznatom junaku, policijskom inspektoru ili hiper radoznaloj novinarki. Ovo je neobično važno jer svaki pisac ovog žanra sanja da mu se posreći ovo oko fabuliranja kakvog glavnog inspektora koji će se utisnuti u svijest čitaoca ili gledaoca. Sanja da napravi Sherlocka Holmesa, Poirota, Megureua, već pomenute inspektore Martina Becka, Wallandera, Barnabyja, kao i mnoge druge koji su žarili i žare još uvijek tv-programima diljem naše planete.

Potvrda ovog pravila o glavnom liku kao simbolu prepoznatljivosti i nosiocu krimi-priče je i činjenica da većina tih serija i nosi naslov prema glavnom inspektoru ili detektivu. Pokazalo se i da je lako dopisati nove epizode i u novim izdanjima osvježiti stare, kad je neko policijsko njuškalo ili neumorni novinar već od ranije utisnut u svijest čitalaca ili gledalaca.

Miješanje i posuđivanje recepata između, nazovimo je ozbiljne literature i krimija, išao je obostrano. Optužbe o krađi su neumjesne, jer i jedni i drugi, ozbiljni pisci i krimi pripovjedači imaju za cilj da privuku čitalačku publiku, istina, prvi samo tajno sanjaju o tome, dok ovi drugi jasno i otvoreno plediraju da osvoje široke čitalačke mase. Uostalom, danas se na Zapadu više i ne govori o krađi kad su u pitanju intelektualni produkti, osim naravno u flagrantnim slučajevima. Inspirišemo i podstičemo jedni druge, formulacija je koja je u opticaju kad je u pitanju ovo o uticajima i pozajmicama intelektualnog tipa.

Od običnog krimića do dobrog romana: Mizanscen i društveno-istorijski kontekst

Kritiku da krimić (čitaj: Agata Kristi) reducira pisanu riječ isključivo na narativnu ravan i da fokus čitaoca pretjerano usmjerava na plot, pri tom jeftino se poigravajući sa psihološkom potrebom savremenog čovjeka da se stalno nešto dešava oko njega, armija pisaca krimi-štiva i pisci manuskripata tv-serija ozbiljno su shvatili i još ozbiljnije se prihvatili posla. Rezultat je savremeni kriminalni roman, čiji pisci dosta dobro navigavaju svijetom savremene nauke i koriste se njenim rezultatima, pogotovo su brzi u ubacivanju onoga što je trend i o čemu se piše u medijima. Ako čitalac prati svog omiljenog krimi pisca vidjeće da je on opdatiran u svakom novom naslovu.

Pogotovo mizanscen i onaj dio krimića koji treba da nas uvede u kompleksan svijet pozadine ili motivacije zločina je taj literarni prostor u koji se ubacuje mnogo toga. Tako npr. Elsebeth Egholm, jedna od vodećih spisateljica ovog žanra u Skandinaviji, dodaje obavezno - istina, dozirajući pažljivo - u svojim krimićima sve moguće aktuelnosti. U njenim romanima uvijek ima stranaca i problematike integracije, pošto je to jedan od gorućih zapadnih problema, ništa manje aktuelne su socijalne grupe sa margine društva, o rodnoj problematici i seksualnosti koja je gotovo uvijek skopčana sa njom i vrlo često sa zločinom, da i ne govorimo, ne može da fali, tu su presađivanje i prodaja organa, stvari koje su vezane, za šta drugo nego za Kosovo, problematično djetinjstvo i kompleksna uloga oca ili majke u formiranju ličnosti zločinca, itd, itd.

Ne treba zaboraviti da je krimić izložen permanentnoj kritici i iz vlastitih redova, što treba shvatiti kao pozitivnu referencu, nešto što u svakom slučaju unapređuje žanr. Tako, recimo, u Švedskoj, koja je sa 140 naslova godišnje, stvarna velesila u produkciji ovog štiva, ne štedi se niko. Leif G.W.Persson, koji je i sam poznat kao vrstan pisac krimića, usuđuje se da napadne sam vrh. On proglašava kraljice i kraljeve ovog žanra neznalicama i lošim piscima. Tako su prošli visokotiražni Stig Larsson i Liza Marklund, na pr. Kroz njegovo sito i rešeto provukao se samo dvojac: Asa Larsson i Hakan Nesser.

A. Larsson Foto: Pinterest

A što se tiče krimi-serija, tek tu je vidljiv napredak. Svijest da savremeni gledalac ne pada isključivo na narativnu ravan plota, natjerala je one koji stvaraju kriminalne serije da se ozbiljnije pozabave ekonomskim, psihološkim i istorijskim kontekstom zločina. Oni koji prate i gledaju kriminalne serije, ne mogu a da ne konstatuju upravo to, napredak. Ne možemo, recimo, a da ne registruju preciznost istorijskog konteksta u britanskoj seriji Mladi Mors (u orginalu: Endeavour), gdje se zločini odigravaju u kontekstu buntovnih 60-ih godina prošlog vijeka, ili vrlo suptilne danske mini-kriminalne serije, koje su izborom ambijenta, kompleksnošću motivacije zločina i pogotovo atraktivnošću filmskog jezika, kadriranjem i ukupnom montažom, pravo osvježenje za ljubitelje ovog žanra.

Kad su u pitanju ove dvije odrednice krimi-serija, društveno-istorijski kontekst i mizanscen, prosto je za ne povjerovati šta je sve postalo pozadina kriminalne priče. Izdvajamo odličnog inspektora Fojla (Foyle), koji svoj posao obavlja u koordinatama već pomalo dalekog i uveliko prežvakanog Drugog svjetskog rata i poslijeratne Engleske, kao i već pomenutog mladog Morsa, čija preciznost enterijera je više nego zadovoljavajuća.

Dihotomija: rutinirana i dosadna stvarnost na jednoj, i napetost krimića na drugoj strani

Kada je devedesetih godina prošlog vijeka na švedskoj televiziji otpočeto prikazivanje krimi-serije pod nazivom Beck, gledaoci su bili poprilično iznenađeni i postavili su jedno vrlo suvislo pitanje: pa zar u švedskom društvu ima toliko kriminala, izopačenosti i nevjerovatne bestijalnosti, uzevši u obzir da je socijalna država već decenijama, paralelno sa opšim privrednim usponom koji je dotakao sve segmente švedskog društva, radila upravo na iskorjenjivanju tih i takvih devijacija. Odgovor je bio da su scenariji u velikom broju slučajeva počivali na stvarnim policijskim izvještajima i crnim hronikama.

Pored diskusije o stvarnom stanju stvari, tj. koliko je jedno društvo stvarno kriminalizovano, tekla je i teče, diskusija o čitaočevoj/gledaočevoj potrebi za napetošću. Zašto je uopšte potrebna napetost? Da se izdrži rutinirana i banalna stvarnost i shvati da izvan njenog ritmičnog ponavljanja (čitaj: kuća-posao i obrnuto) ne postoji ništa drugo, a da preko potrebna napetost postoji samo u fiktivnom svijetu. Primjerice, u kriminalnom romanu ili kriminalnom serijalu, kojih se hvatamo da popunimo slobodno vrijeme koje se pojavljuje kao višak van pomenute standardne šeme kuća – posao i obrnuto. Može se reći, pojavljuje se kao neka vrsta remetilačkog faktora u utvrđenom, i kako rekosmo, rutiniranom redoslijedu stvari.

Femi-krimi - obično prilagođavanje ili istinski zaokret?

Kriminalnom romanu je dosta dobro išlo i prije nego što su se ubacile žene kao njegovi stvaraoci. Pa ipak, nakon feminističkog požara koji je u prošlom vijeku zahvatio sve oblasti života, teško je bilo zamisliti da ideje rodne jednakosti ne budu stavljene na dnevni red i kad je krimić u pitanju. I sama miss Marple, jedina dotada svjetski poznata junakinja kriminalnog romana, bila je kritikovana kao odviše papirnat lik, čak i renomirane spisateljice krimića, Amerikanke, Sara Paretsky i Sue Graftons Kinsey, morale su da se suoče s kritikom. Sve brojnija, kako intelektualno, a bogami i rodno osvješćenija, ženska čitalačka publika tražila je promjene. Traženo je više detektivki i policajki koje će biti bliže njihovoj stvarnosti, a time i lakše za prepoznavanje i identifikaciju.

Liza Marklund, jedna od skandinavskih kraljica i najbolje prodavanih spisateljica krimića, ovako je izrazila novi trend: “Američke glavne junakinje krimija nisu žene. One nisu nikada udate, nikad nemaju djecu. One su, istina, tučene i na njih se puca, ali nikad nisu silovane“.

Liza Marklund Foto: aftonbladet.se

Naravno, kad ovo znamo, jasno nam je zašto je njena Annika Bengtzon, novinarka Aftonbladeta, inače iz romana u roman (11 knjiga) raspolućena između privatnog života i karijere, postala toliko popularna upravo među ženskom publikom (prodato ništa manje nego 15 mil. knjiga). Poslije ovoga, nije trebalo dugo čekati da se pojave više nego brojne žene-pisci kriminalnih romana koje su žanru dale novo usmjerenje.

Usmjerenje koje je, primjerice, romanima Elsebeth Egholm, Sare Blaedal, Gretelise Holm, Camille Lockeberg, Ase Larsson, pomenute Lize Marklund, poprilično izmijenilo žanr, dalo mu daleko više nijansi nego prije. Istina, proces je išao u oba smjera: krimi-spisateljice su se prilagodile krimi-matrici i njenoj popularnosti, ali je zaokret ipak bio istinski i ogleda se prije svega u nevjerovatnoj razuđenosti krimića, za koji više nije bilo dovoljno da se sastoji od dobrog zapleta i još boljeg raspleta.

Novi začini u vidu društvene kritike, više empatije, pogotovo više prisustva savremene psihologije i razumijevanja prisustva kriminala u savremenom kapitalističkog društvu, uprkos njegovom poboljšanju u vidu socijalne države, bilo je ono što je žanr osvježilo i dalo mu novi zamah. Da ne govorimo koliko ga je učvrstilo u rasućoj ženskoj čitalačkoj publici velikih gradova. Gradova koji reflektuju trendove i utvrđuju mainstremove u savremenoj kulturi.

Dobar krimić, šta je danas dobar krimić?

Na kraju, da zaokružimo ovo o krimiću jednim pitanjem: šta je danas dobar krimić ili dobra kriminalna serija? Kako u produkciji koja buja - pored klasične papirne produkcije treba voditi računa da ju tu i elektronska produkcija, te samizdat povezan sa demand printom, sve skupa prava džungla, u kojoj ima svega i svačega, a o tv-serijalu da i ne govorimo, pored ajkula i velesila u njegovoj produkciji: Amerikanaca, Engleza i Šveđana, tu su se ubacile i sitnije ribe: Škoti, Irci, Danci, pa čak i Austrijanci - prepoznati kvalitet?

Prije svega, treba voditi računa da je krimi-priča zanatski ispričana kako treba, jednom riječju, da nema fušeraja. A to će opet reći, da su na kraju sve kockice kad je u pitanju zločin, sama istraga i motivacija počinitelja, pale na svoje mjesto. Jer, kad je u pitanju krimić, na kraju ne smije biti repova i važi pravilo ‘konac djelo krasi’.

Od kapitalnog je značaja kako su posredovane stvarne informacije i da li smo kao čitaoci ostali ubijeđeni u autentičnost piščeve transpozicije date kroz opise i dijaloge (vidjeti: Lars Ole Sauerberg).

Ovaj, dugo vremena podcjenjivani žanr, ili zbog toga samo podžanr, kako se dugo insistiralo, napredovao je u svojoj aktuelnoj verziji poprilično i daleko je od obične razbibrige i običnog gutača slobodnog vremena u kom pliva čovjek današnjice. Kao i sve drugo, baziran je na nekoj od naših dubljih potreba. Zbog toga nije loše pročitati izvanrednu Žižekovu studiju „Gledati iskosa“ (Plima, 2008), koja objašnjava mnogo toga; ukazuje na krimi-žanr kao odgovor na našu potrebu za totalitetom, ili potrebu da se ne ubije priča, zatim Arpad Lošoncovu analizu o vezi banalnog i poetskog (časopis Zlatna greda, br 183/84, internet izdanje) svakako nije na odmet pročitati „Filozofiju dosade“ Larsa Svendsena (Geopoetika, 2004.).

Mi ćemo se ovaj put zadovoljiti izjavom poznatog pisca ovog žanra, već pomenutog Hakona Nassara, koji ovako zaokružuje to o nama i našoj sklonosti da se uhvatimo krimića: „Kao čitaoci imamo potrebu za zagonetkom, a s druge strane, kao ljudi težimo za jasnoćom“,(Politiken, 2006). Ergo, u toj dijalektičkoj konfrontaciji nas kao ljudi i čitalaca leži uzrok naše nezasite gladi za ovom vrstom štiva.

O fami koja prati krimić kao o rudniku novca treba biti skeptičan. Per Olov Enquist, poznati švedski pisac („Posjeta kraljevog liječnika“), upozorava i poziva upravo na skepsu kad je u pitanju ta fama o ogromnim zaradama koje inkasiraju pisci ove vrste literature. On sam, konfrontirao je neke svoje kolege, upravo pisce krimija, da pokažu javnosti cifre koje su pokazatelji enormne prodaje njihovih navodnih bestselera. Naravno, odbili su i sve proglasili poslovnom tajnom.

Kriminalni roman, koji je sve manje krimić, više ne čitamo ispod lancuna i poskrivećki, kako to u prikazu ponovo aktuelne analize ovog žanra (Principi krimića, VBZ 2015.) iz pera famoznog Igora Mandića, naglašava bloger Miroslav Cmuk. On je žilav, nije mogla da ga ubije ni literalno elitistički orijentisana komunistička i partijska elita, ali to je već jedna druga priča. Ili, možda i nije, sve je dio priče o borbi ovog žanra da se izađe iz podruma građevine koja se prosto zove literatura.

Dobra ili loša, odlučuju pisci svojim umijećem, a pogotovo čitaoci svojim zahtjevima. Jer, ako je suditi po napretku krimi-žanra danas, kompleksnom fabuliranju likova, te njegovoj sposobnosti da implementira rezultate savremenih društvenih, prirodno-matematičkih i pogotovo psiholoških teorija, krimi-žanr se uspeo do neslućenih visina.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)