"Festival koji ne košta, a donosi mnogo, doveli smo u Crnu Goru"

Treće izdanje Made in New York Jazz festivala, u Crnu Goru, tačnije Tivat i Podgoricu, 15. i 17. juna dovodi svjetske, regionalne i domaće džez izvođače Dejva Vekla, Jakova Mejman, Ričija Gudsa, Rejmonda Reja Engrija, Horhea Luisa Paćeka, Igmara Tomasa, Caloe, Brajana Tomasa, Ivana Aleksijevića, Milorada Šula Jovovića,Vladimira Tubića, Ivana Ilića, Miladina Vesa Peruničića i Maksa Kočetova.

Među njima je i Vladimir Maraš, koji je ujedno i organizator, a tim povodom ovaj muzičar je za „Vijesti“ pričao o festivalskom programu, budućim planovima, a prisjetio se i kako je manifestacija nastala prije tri godine.

„Na moje veliko zadovoljstvo tri godine u Crnoj Gori živi, ili preživljava, koncept džez festivala na dvije koncertne lokacije i trećom klupskom. Imamo čast, ali i produkcijsku obavezu da ugostimo neka od najvećih džez imena, što će ove godine biti prilika da se u Tivtu 15. i Podgorici 17. jula uvjere i posjetioci“, poručuje Maraš.

„Ove godine nam je glavna zvijezda Dejv Vekl, jedan od, iako to nije trka na sto metara ni statistička priča, najvećih živih bubnjara na svijetu, naročito ako pomenemo da je Čik Koria Elektrik bend neke od najvažnijih stvari u karijeri uradio upravo sa njim. Njegova tridesetogodišnja karijera takođe govori o muzičaru kojeg kalibra se radi“, naglasio je on.

Kako kaže, treće izdanje presjek je svih dosadašnjih aktivnosti uz pomoć kojih su organizatori približili crnogorskoj publici džez muziku.

„Uspjeli smo da muzički žanr, koji ne da nije komercijalan, već je do skoro bio na marginama interesovanja crnogorske i kulturne i javne scene, na velika vrata dovedemo na mjesto koje mu logično pripada, bez ikakve namjere da ga namećemo ili pravimo komercijalni festival, već da svi koji su u Crnoj Gori zainteresovani mogu makar jednom godišnje da dođu i slušaju džez“, smatra Maraš, koji se prisjetio i kako je ovaj muzički događaj nastao.

„Moram reći da sam u cijeloj priči ja odigrao bitnu ulogu, a naravno potrebno je i sreće da bi se neke stvari sklopile. Oni su, u želji da svoj njujorški džez festival otvore za uticaje iz raznih djelova svijeta nekako došli do mene 2013. i pozvali me da učestvujem na njihovom koncertu naredne godine. Nakon toga ostali smo u odličnim odnosima i privatnim i poslovnim, pa smo došli na ideju da u Crnoj Gori napravimo neku vrstu takve aktivnosti“, prepričava on.

„Na kraju smo uspjeli da festival koji ne košta, ali donosi puno, dovedemo u Crnu Goru“, smatra muzičar i organizator.

Na pitanje koliko je teško dovesti eminentne džez muzičare u Crnu Goru, Maraš ističe da najveću ulogu u tome ima upravo kompanija Made in New York Jazz Competition.

„Sa Amerikancima, pogotovo sa zvijezdama koji svoje turneje organizuju godinu i više unaprijed, morate biti ozbiljan partner, producent i organizator, a za sada uspijevamo i dobijamo ne prelazne, već odlične ocjene i imamo interes da tako nastavimo. Narednih godina biće sve lakše, jer festival donosi razne benefite i na promociji destinacije, kako kulturne tako i turističke. Važno nam je da se ovaj događaj pojavi na mapi svjetskih džez festivala“, istakao je on.

„Da nemamo logistiku njujorškog partnera, bilo bi veoma teško, jer se svjetski izvođači ne vode novcem i honorarima, već reputacijom lokacije, iskustvom prethodnih izvođača. Zahvaljujući njima postigli smo da neke od najvećih zvijezda dovedemo po potpuno prihvatljivoj cijeni i ubijedimo da nam daju povjerenje“, navodi Maraš.

Svi ovogodišnji izvođači će nastupiti i u Tivtu na ljetnjoj pozornici i u Podgorici u atrijumu Capital Plaze, od 21 sat, a karte se mogu kupiti u podgorčkom etno-džez klubu Sejdefa, na blagajni tivatskog Centra za kulturu i u Hard Rock Cafeu po cijeni od 15 eura.

„Neki će dio repertoara prilagoditi Tivtu, ali Podgorici, jer džez muzika ima specifičnost improvizacije, pa sam siguran da će oni koji budu na oba koncerta imati potpuno drugačije doživljaje“, istakao je Maraš, koji je pozvao publiku i na međufestivalski dan, 16. juna, kada će u 22 sata u Sejdefi nastupiti James Brown Tribute bend, a za koji će ulaz koštati 5 eura.

Prilika za razgovar sa muzičkim uzorima

Pored muzičkog dijela, u okviru Made in New York Jazz festivala, biće održan i Jazz Session with Jazz Masters radionica, zakazana za 17. jun u 13 sati u Hard Rock Cafeu.

„Kao i svake godine i ovoga puta smo isplanirali dio festivala u trajanju od dva sata, koji će biti odmah nakon konferencije za medije. Nije u pitanju klasičan ‘master klas’, sa predavanjima kako vježbati skale ili improvizaciju. Posebno pozivam učenike srednjih muzičkih škola, studente Muzičke akademije i kolege muzičare, da dođu i razgovaraju sa iskusnim džez legendama“, poručio je Maraš.

Pregovaramo sa Patitučijem, a želimo i Metinija

Maraš je otkrio i koga publika može očekivati u narednim godinama:

"Mogu da otkrijem da smo već u pregovorima sa jednim od najvećih džez basista na svijetu Džonom Patitučijem. Ukoliko on prihvati, to znači da smo već obezbijedili i glavnu zvijezdu za narednu godinu. Otkriću i da nam je jedna od želja da za peto izdanje koje će biti mali jubilej, dovedemo jednog od najprepoznatljivijih gitarista ne samo u džez muzici već i među onima koji kroz džez stvorili svoj stil, a u pitanju je Pet Metini“.

„To bi bio veliki uspjeh i prava prekretnica nakon koje bi mogli da kažemo da imamo reputaciju i da se možemo nadati najvećim dometima kada je u pitanju džez muzika. Možda sam i pogriješio što sam rekao ovo, ali pitali ste me za želje, a želje nisu obaveze“, iskren je muzičar.

