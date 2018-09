FIAT 2018. u Podgorici od 7. do 16. septembra: Pogledajte koje predstave će biti izvedene

Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) 2018. počinje u petak 7. i trajaće do 16. septembra u Podgorici, a program će biti otvoren predstavom iz takmičarske selekcije "Galaktička Crvenkapica" u Kuslevovoj kući u 21 čas, saopštila je direktorka festivala rediteljka Ana Vukotić na današnjoj konferenciji za medije.

Lokacije na kojima će se FIAT održavati su Kuslevova kuća, Crnogorsko narodno pozorište i Kulturno-informativni centar "Budo Tomović", a svi sadržaji su besplatni, dok će publika imati i besplatan internet.

U glavnoj, takmičarskoj selekciji festivala biće izvedeno 10 predstava iz različitih zemlja svijeta i regiona:

• "Galaktička Crvenkapica" (Španija) u saradnji sa Institutom Ramon Llull, Barselona

• "Sablazan u dolini Šentflorijana" (Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina)

• "Ćao, prijatno!" (Makedonija)

• "Sin" (Crna Gora)

• "KA-F-KA" (Francuska) u saradnji sa Francuskim institutom Podgorica

• "Majka i dijete" (Albanija)

• "Bpolar" (Izrael) u saradnji sa Ambasadom Izraela u Beogradu

• "Morgan i Frimen" (Mađarska) i "Dobar zvuk u naletima" (Mađarska) u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Podgorici

• "Dream of life" (Hrvatska)

U okviru takmičarske selekcije i segmenta FIAT, fokus su predstave iz Mađarske, u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Podgorici:

• "Dobar zvuk u naletima" – opera Lazla Sarija

• "Morgan i Frimen" – izvedba, muzika, koreografija i režija Ferenc Fehera

Segment "FIAT putovanje", program festivala donosi i drugim gradovima Crne Gore. Tako će se ove godine u saradnji sa JU KC "Nikola Đurković" Kotor makedonska predstava "Ćao, prijatno!" odigrati u Kotoru 9. septembra u 22 časa na Pjacu od kina.

Foto: Duško Miljanić

U pratećem programu festivala odvijaće se mnogo toga. Najavljeni su:

-Književni program pod nazivom "San ulica lopta" i promocija knjiga Boža Koprivice "I dečak može obećati" i "San ulice" sa veoma interesantnim gostima koji garantuju izuzetno FIAT-ovsko književno veče.

-Likovni program donosi skulpturu "Love is in the air" Katarine Tomašević Crawford i izložbu "Organika" Aleksandra Saše Vukotića koje će biti na prostoru Kuslevove kuće u toku trajanja festivala.

Obje izložbe su prodajnog karaktera jer iz direkcije festivala se uviđa da u crnogorskom kulturnom miljeu nema dovoljno prostora za prodaju umjetničkih djela.

-Filmski segment zaokružen je nazivom "Pomijeranje granica" koji je i ove godine pod uredništvom člana FIAT tima filmskog snimatelja Vladimira Vučinića. Stoga, FIAT prikazuje dva programa: "Omaž Gojku Kastratoviću", jednom od najznačajnijih crnogroskih stvaralaca i veče kratkih filmova Normana McLarena.

Kao i uvijek FIAT donosi dobro raspoloženje i uz muzički program. Ove godine publika će čuti bogat muzički program u kombinaciji DJ-eva (FM Mirda i DJ Britney´s Tears).

Foto: Duško Miljanić

FIAT će i dalje nastaviti da afirmiše crnogorske stvaraoce, pa će se ove godine FIAT-ovskoj publici predstaviti novoosnovani alternativni eksperimentalni muzički sastav Gear Acquisition.

Festival će biti zatvoren koncertom već afirmisane crnogorske poznate umjetnice Marije Božović.

FIAT 2018 posebnu pažnju posvetio je kreativnim industrijama. U tom smislu ima i urednika ovog programa, producenta Edina Jašarevića koji je za ovaj segmenat izabrao pet izlagača/umjetnika.

Razvoj kreativnih industrija u Crnoj Gori u proteklim godinama obilježen je snažnim i sve većim rastom samozaposlenih unutar sektora kulture u oblastima svojih malih pogona za dizajn, arts&crafts radionicama, gaminga, online portala itd.

Takođe, svoje kreativno umijeće predstaviće i ove godine Anđelko Vasiljević kroz ručno rađenu dekorativnu rasvjetu.

U sklopu programa organizovan je i FIAT forum na temu kreativnih industrija.

Prvi festival sa aplikacijom i sajtom

Festival će se realizovati uz podršku brojnih sponzora, a saradnja sa Telenor fondacijom ovogodišnje izdanje FIAT-a krunisala je veb sajtom i mobilnom aplikacijom.

S tim u vezi, FIAT je prvi festival u Crnoj Gori koji je napravio još jedan korak bolje komunikacije prema svojoj publici i to putem mobilne aplikacije i veb sajta za čiju realizaciju je zadužen studio interaktivnog dizajna Fleka.

Nemanja Boljević, predstavnik Fleke, najavio je uskoro oformljenu arhivu sa materijalom od prethodnih izdanja festivala, ali i novinu u smislu da će svi zainteresovani moći da prate program putem aplikacije ili sajta, ukoliko nijesu u mogućnosti fizički da budu prisutni.

Za dizajn FIAT 2018 zaslužan je Roman Đuranović i Garaža Design.

Pokrovitelji festivala i ove godine su Ministarstvo kulture Crne Gore i Glavni grad Podgorica.

TEENLIFTING dio FIAT-a

Još jedna novost i zanimljivost ovogodišnjeg FIAT-a je i ponuda koja važi tokom trajanja festivala za sve posjetioce Kuslevove kuće.

"U toku trajanja festivala svi posjetioci će biti u prilici da isprobaju inovativnu metodu TEENLIFTING-a u Kuslevovoj kući. TEENLIFTING elektrostimulacija mišića lica, tijela i zdjelice je neinvazivna metoda pomlađivanja i rehabilitacije, dr Sanje Malbaše Gošović", navode organizatori.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)