“First Man” otvara filmski festival u Veneciji

Film režisera Damijena Šezela u kojem glavnu ulogu tumači Rajan Gosling, „First Man“ (Prvi čovjek), otvoriće 75. Internacionalni filmski festival u Veneciji, koji će početi 29. avgusta, prenose svjetski mediji.

Ovaj film predstavlja godine prije Apollo 11 misije iz 1969. godine, kada je Nil Armstrong postao prvi čovjek koji je šetao Mjesecom.

„First Man“ je baziran na zvaničnoj biografiji Armstronga koju je napisao Džejms R. Hensen, a u njemu glavne uloge igraju i Kler Foj, Korej Stol, Kajl Čendler i Džejson Klark.

Ostvarenje iza kojeg stoji Universal Pictures u bioskope će stići tek 12. oktobra, a to će biti drugi Šezelov film koji je otvorio Venecijanski festival, što mu daje značajne preduslove za osvajanje prestižnih nagrada.

Naime, isti slučaj je bio i sa Šezelovim filmom „La La Land“ u kojem Gosling takođe igra glavnu ulogu, a koji je 2016. godine dobio 14 nominacija za Oskara.

Lista filmova koji će ove godine biti prikazani na festivalu u Veneciji, biće objavljena 25. jula na konferenciji za medije u Rimu.

Pričajući o svom novom ostvarenju, nešto ranije, Šezel je kazao:

„Ono što me je fasciniralo kod Nila Armstronga je to što je on neka vrsta misterije. Za nekoga ko je postigao nešto što je širom svijeta poznato kao najveće dostignuće i čije ime svi znaju, taj čovjek je pomalo enigma“.

On je u istom razgovoru otkrio i kako je Gosling dobio glavnu ulogu.

„Smiješno je što sam Rajana upoznao kada sam poželio da mu doijelim ovu ulogu, prije nego što smo zajedno snimili ‘La La Land’, pa je bila neka vrsta mog sna da ga angažujem u ovom filmu“, ispričao je režiser, dodajući da je Gosling bio njegov prvi izbor za Armstronga, jer izgleda poput heroja.

„Bio sam fasciniran psihologijom onoga što natjera nekoga da uradi ono što je Nil Armstrong, da ga gurne dalje nego bilo kojeg drugog čovjeka u istoriji. Mislim da je Rajan u mogućnosti da prikaže taj nagon, tu vrstu tihog heroizma“, zaključuje on.

„Nil nije bio razmetljiv, Mnogi astronauti i piloti iz tog perioda su, kako se i očekuje bili takvi, ali on je bio drugačiji. Bio je mislilac, ćutljiv i introvertan. Nešto od toga vidim i u Rajanu“, dodao je Šezel.

