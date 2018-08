Gabi Novak: Ranije sam ljeta provodila na pustom ostrvu

Čuvena hrvatska pjevačica Gabi Novak kaže da se uvijek raduje dolasku u Kotor, gdje će se uskoro vratiti, kao gošća Don Brankovih dana muzike. Ovoga puta neće prirediti samostalan koncert, već će binu dijeliti sa koleginicama Terezom Kesovijom i Radojkom Šverko, što je u skladu sa njenim stavom da u jednom gradu ne treba nastupati sa istim repertoarom više puta.

Novak je, nakon završene Škole primijenjene umjetnosti u Zagrebu, počela je da radi u Zagreb filmu kao scenograf, a pozajmljivala je i glas animiranim likovima. Njene vokalne sposobnosti primijetio je slovenački kompozitor i dirigent Bojan Adamič, koji ju je pozvao da gostuje na koncertima Big benda u Ljubljani. Uskoro je dobila angažman na Zagrebačkom festivalu zabavne glazbe, kasnije “Zagrebfest”, kada je 1959. izvela pjesmu “Ljubav ili šala”. Iste godine je na Bledskom džez festivalu pjevala u duetu s čuvenim Lujem Armstrongom. Takođe, često je bila gošća na “Beogradskom proleću”, na festivalima u Splitu i Opatiji. Godine 1964. dobila je poziv od francuske izdavačke kuće “Barkle” da radi na zapadnom tržištu, ali je ponudu odbila, jer joj se nisu dopali zahtjevi da mijenja svoj stil. Stoga, djelujući u okvirima jugoslovenske muzičke scene, pažljivo je birala pjesme i pjevala samo one koje su joj se dopadale. Gabi Novak je dobitnica Nagrade “Porin” za najbolji ženski vokal (“Pjesma je moj život”, 2003), kao i za poseban doprinos hrvatskoj zabavnoj muzici 2006. godine.

Postali ste miljenica kotorske publike, ovo će biti vaš treći koncert u okviru KotorArta. U kakvom vam je sjećanju ostao Kotor i prethodni nastupi?

Veoma se radujem svakom dolasku u Kotor i uvijek sam počastvovana pozivom da nastupim na festivalu KotorArt. Prethodni nastupi su mi ostali u divnom sjećanju. Prošle godine smo Bisera Veletanlić, Vasil Hadžimanov, Matija(Dedić) i ja održali predivno džez veče na Ljetnjoj pozornici. Ranije sam bila sa mojom porodicom, sa Arsenom (Dedićem) i Matijom, i bilo je vrlo dirljivo! Emotivno smo reagovali i publika i mi, svi smo se skoro rasplakali.

Ove godine na Don Brankovim danima muzike nastupate sa vrsnim pjevačicama, vašim prijateljicama, Terezom Kesovijom i Radojkom Šverko.

Veoma se radujemo dolasku u Kotor, u kome smo sve tri pojedinačno nastupale. Mislim da ćemo, uz sjajne muzičare, Kotoranima prirediti vrlo lijep koncert.

Do sada ste održale 15 zajedničkih koncerata u gradovima bivše Jugoslavije.

Da, zajedničkim snagama smo realizovale vrlo uspješne koncerte i još uvijek imamo strašnu želju da nastupamo zajedno. Ljudi vole da nas vide zajedno, ali još više vole kada držimo samostalne koncerte. Nastavile smo solističke karijere, publika nas još uvijek traži, a svaka od nas ima svoj, individualni pristup i odnos prema nastupima.

Kakav je vaš pristup?

Moj je da reduciram nastupe, da u jedan isti grad ne dolazim sa istim programom. Tu smo bili nepokolobljivi, i Arsen i ja. Naime, dugo smo živjeli zajedno, ali ljeti nikada nismo radili. Vrlo rijetko smo nastupali ne festivalima, ali nikako na solističkim koncertima.

Tada je ljeto služilo za odmor?

Išli smo na jedno pusto ostrvo, tamo bismo bili tri nedjelje. Zatim, još dvije u Šibeniku na “Večeri dalmatiske šansone”. Nismo radili skoro cijelo ljeto. Arsen je bio taj koji bi rekao: „To je moje ljeto, hoću da pišem, treba mi inspiracija“. I ja sam to poštovala. Stvarno smo željeli taj naš ljetnji sistem rada. Ovo što se sada dešava, od Istre pa do juga, razni festivalčići, koncerti, tehno u svakom gradu... Toga ranije nije bilo, i ja se na to ne mogu naviknuti. A narodu, izgleda, to tako treba.

Kako sada provodite ljeta?

Sada, od kad sam sama, radim više ljeti. Zadovoljavaju me koncerti na šibenskoj tvrđavi, pa koncerti u Zadru i na Rabu. E, to me raduje.

Vašim pjesmama jednu cijelu generaciju publike vraćate u prošlost, donosite slušaocima osmijeh na lice, podsjećate ih na mladost i na drugačija, možda za njih ljepša vremena. Kako ovi koncerti emotivno utiču na vas?

Kada vidim i mlade ljude u publici, ne samo onu generaciju koja je živjela sa našim pjesmama, već omladinu, koja uživa i pjeva sa nama - to su veoma emotivni trenuci i za mene. Sjetiti se šta si sve otpjevao, šta si uradio...

Previše je pjevača, a stalno se traže novi

Imate veliko iskustvo nakon bogate karijere koja traje skoro 60 godina. Da li imate neki savjet za mlađe koleginice? Na koji način mogu da razviju sopstvenu karijeru, koja će, možda, biti približno uspješna kao vaša?

Neće moći biti kao naša, jer živimo u jednom virtuelnom svijetu. Generacija pjevačica, među kojima su Nina Badrić ili Ivana Vrdoljak Vana, imaju potrebu ozbiljnijeg i postojanijeg djelovanja i izgrađivanja svoje karijere. A ovi mlađi pjevači... idu, luduju, ima ih jako puno. Kako je Mišo Kovač rekao: „Imamo pjevača kao radnika u pošti“. I stalno se traže novi, i novi.. Čemu? Imamo pregršt pjevačica sa kratkotrajnim karijerama. Takvo je zasićenje i hiperprodukcija, da će se teško neko istaknuti, opstati i izboriti za svoju karijeru, na način na koji smo mi. Međutim, da li te mlade zanima da i potraju, ne znam. U Hrvatskoj nas je previše.

A kakva je situacija u regionu?

Mislim da je na svim prostorima bivše Jugoslavije, nažalost, ista situacija. Teško mi to pada. Među tim mladim ljudima ima predivnih i zanimljivih autora i pjevača, i bilo bi strašno da ne opstanu.

