Gdje smo sve mogli čuti The Cranberries: "Dreams" bila omiljena režiserima

Mnoge je iznenadila vijest da je preminula Dolores O'Riordan, pjevačica grupe The Cranberries, a Rolling Stone magazin je objavio listu u kojim smo sve filmovima i serijama mogli da čujemo čuvene pjesme.

U filmu “The Next Karate Kid” iz 1994. godine pjesma “Dreams” se može čuti u jednom dijelu, dok se u The Cranberries pominje dva puta u ostvarenju iz 1995. godine - “Clueless”. Prvi put se pominje CD ove grupe, a drugi put likovi Ela i Elton odlaze automobilom sa žurke, dok se sa radija čuje numera “Away”.

U filmskom klasiku iz 1995. godine “Empire Records” može se čuti jedan od većih hitova ove grupe “Liar”, ali i numera “How”, a pjesmu “Dreams” čuli su gledaoci kultne serije “Beverly Hills 90210” u epizodi emitovanoj iste godine.

Takođe '95. u trejleru za film “The Babysitter's Club” ubačena je “Dreams”, a dvije godine kasnije u “Party of Five” čuju se čak tri: “Empty”, “Ode To My Family” i “Dreaming in my Dreams”.

“Dreams” je očigledno bila omiljena režiserima pa je iskorišćena i za “You've Got Mail” u kojem glumi Meg Rajan, a serija “Charmed” je 1999. čak angažovala grupu da u epizodi “She's a Man, Baby, a Man” izvede “Just My Imagination”.

Najveći hit The Cranberries sastava samo jednom se našao u seriji i to 2007. godine kada lik Endi u američkoj verziji “The Office” pjeva “Zombie”.

