Goran Ćetković za "Vijesti": Univerzalna priča o prolaznosti života

Izložba “Zub vremena” crnogorskog akademskog slikara Gorana Ćetkovića biće otvorena večeras u Umjetničkom paviljonu u Podgorici, u 21 čas. Postavka obuhvata 30 radova velikog formata koji su nastali od 2015. godine do danas, a rađeni u tehnici “ulje i akrilik na platnu. Umjetnik je u razgovoru sa “Vijestima” najavio izložbu koja se može pogledati do 28. septembra.

“’Zub vremena’ je univerzalna priča o prolaznosti života. To su portreti otrgnuti od tijela koji se kovitlaju u svemiru, a karakterišu ih krici jednog izgubljenog svijeta”.

“Zub vremena” objedinjuje postavku koju čine djela sa posebno snažnim nazivima koji kod posmatrača stvaraju emociju... Publika će imati priliku da vidi djela nazvana: Narcis, Samoća, Osmijeh, Drama, Sreća, Mučnina, Tišina, Svemir...

Foto: Balša Rakočević

“Svaka slika nastaje spontano i nosi sa sobom određenu emociju. Naziv slike se nametne sam po sebi, ali je, sa druge strane, ne smije ograničiti, jer se ona uvijek može tumačiti na više načina. Upravo je naziv “Zub vremena” nit koja povezuje sve slike u jednu cjelinu. Riječ je o temama kao što su prolaznost, usamljenost i otuđenost čovjeka, u ovom i u svakom vremenu”, kazao je Ćetković za “Vijesti”.

Primijetna je i upečatljiva povezanost sa raznim tonovima plave boje, prigušene plave sa snopovima svjetlosti koji obasjavaju lica, obično središte slike... Ćetković ističe da “kao što naziv izložbe objedinjuje sve nazive slika, tako i plava boja, u stilsko-izražajnom smislu, povezuje sve slike”.

30 radova velikog formata u tehnici ulje i akrilik na platnu, a koji su nastajali od 2015. godine do danas, publika može pogledati do 28. septembra

“Plava boja predstavlja duhovne sfere čovjeka i simbol je svemira. Svaka slika počiva na naglašenom kontrastu tamno - svijetlo. Akcentima bijele boje uvijek naglasim ono što je bitno. Tokom slikanja ne posmatram portretisanog, već živim “njegov život“ kroz boju i emociju. Uz pomoć likovnih elemenata stvaram vizuelnu dramu. Svaka slika nastaje ‘u jednom dahu’ kao rezultat spontanog gesta i slikarske akcije. Ponekad, dok sam ‘u slici’ nijesam svjestan onoga što činim”, priča Ćetković.

Foto: Balša Rakočević

Čitava kolekcija kao da predstavlja najsavršeniji oblik - krug - jer su radovi i tematski i koloritski i psihološki, pa i nazivom, povezani. Postavka izgleda kao jedan čovjek, ili njegov dio, kao ličnost, emocija, stanje, kao život u malom, univerzalno predstavljajući sve ono što je čovjek.

“Moje slikarstvo se bavi jednim pitanjem, a to je pitanje čovjeka. Po meni, umjetnost nije distancirana od realnosti već je u stalnom prožimanju sa životom. Iako likovi na mojim slikama ponekad djeluju da su distancirani od savremenog života, oni su ipak duboko ogrezli u njemu. Slažem se sa Vama da je moje slikarstvo univerzalno jer slikam duhovna stanja svojstvena čovjeku u svakom vremenu”, zaključuje umjetnik.

Naslov teksta “Tajna čojku čovjek je najviša” i sam tekst u katalogu, koji je pripremila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, potvrđuje da je centar Ćetkovićevog stvaralaštva čovjek, njegov specifican krik, uzvik, pokret, riječ, poezija, kosmos..., koji se daju razaznati na radovima.

“U Ćetkovićevom slikarstvu dominiraju portreti - glave koje su samo u naznakama povezane sa tjelesnim korpusom ili se otrgnute od tijela kovitlaju u beskonačnom etru i nestaju u ništavilu kosmosa iz kojeg se ‘čuju’ usamljeni krici jednog izgubljenog svijeta koji luta duševnom i egzistencijalnom prazninom”, napisala je Zeković koja će i otvoriti izložbu.

Ćetković: Motivaciju i obavezu imam samo prema sebi i svojoj umjetnosti

Ćetković je rođen 1975. godine u Kolašinu. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju u klasi profesora Nikole Gvozdenovića. Izlagao je na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, učesnik je mnogih likovnih kolonija, a imao je i dvadesetak samostalnih izložbi. Dobitnik je nagrade Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore “Milunović, Stijović, Lubarda”.

Foto: Balša Rakočević

“To značajno priznanje sam dobio 2016. godine za sliku “Filozof”. Nagrada je uvijek satisfakcija, ali motivaciju i obavezu imam samo prema sebi i svojoj umjetnosti. Moje slikarstvo karakteriše prije svega kontinuitet u radu i produktivnost”, kazao je on.

Na pitanje da li postoje neke slike koje “povuče sa tržišta” i prije nego što za njih dobije ponudu odgovorio je da je za neke radove posebno vezan i da nastoji da iz svakog ciklusa sačuva reprezentativne primjerke.

“Vijestima” otkriva da za 2019. godinu ima u planu da realizuje neke projekte van Crne Gore.

Živi za umjetnost i od umjetnosti

Nakon više izložbi u inostranstvu, Ćetković za “Vijesti” ističe da “svaka likovna scena ima svoje prednosti i mane, pa tako i domaća i inostrana”, ali da mu je kao autoru najbitnije da ima kontinuitet u radu i izlaganju, te i da upoznaje publiku sa svojim djelima i van izložbenih prostora.

Foto: Balša Rakočević

“Pravi poštovaoci umjetnosti prate moje slikarstvo putem društvenih mreža, ali i neposredno na izložbama. To je uglavnom edukovana publika sa istančanim osjećajem za lijepo. Crnogorska likovna umjetnost ima jaku tradiciju iz koje proizilazi i današnja likovna scena sa predstavnicima koji se razlikuju po likovnom izrazu. Najčešće su to izraziti likovni individualci”, kaže on.

Na pitanje da li je teško živjeti od umjetnosti etković zaključuje:

“Ja živim za umjetnost, ali i od umjetnosti”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)