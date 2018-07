Grabarić: Sami smo stvorili šizofreni svijet

”U našoj verziji Gogoljevog “Dnevnika jednog luđaka” trudili smo se da ispoštujemo esenciju koju je on napisao, zapravo, “ekstrakthirali” smo je, i naša predstava nije toliko opis šizofrenije kao bolesti, koliko je opis svijeta u kojem je Gogolj živio, i koji je jako blizak svijetu u kojem smo mi danas. A mi smo u svijetu u kojem se pitamo zašto su neki ljudi gore, jesu li svojim profesionalnim kvalitetima zaista zaslužili da se nađu na tim visokim mjestima, zašto je većina dolje, otkuda takve razlike u današnjem društvu. Ono što alarmira jeste činjenica da su od Gogolja do danas razlike u društvenoj hijerarhiji još veće”, izjavio je Ozren Grabarić, prvak hrvatskog glumišta, koji je ulogom Aksentija Ivanova Popriščina oduševio publiku Grada teatra.

U briljantnom autorskom projektu kompozitora Marjana Nećaka, koji potpisuje režiju, muziku i scenografiju inscenacije Gogoljevog čuvenog djela starog blizu dva vijeka (”Dnevnik jednog luđaka” objavljen je 1835, u zbirci pripovjedaka “Peterburške priče”), Ozren Grabarić dočarao je junaka u kojem vidimo i osjećamo svu psihodjeličnost trenutka u kojem živimo. Jednosatna produkcija “Moving Music Theatra” iz Bitolja ispraćena je višeminutnim ovacijama, a kako Grabarić ističe za “Vijesti”, svaki normalan, običan čovjek globalno se može prepoznati u ovom Gogoljevom junaku.

“Danas imamo srednju klasu koja se raspala i gotovo ne postoji, a vidimo jedan svijet u kojem neki ljudi pred našim očima voze nekakve luksuzne jahte i automobile, dok neki drugi od svojih plata za koje svakodnevno rade ne mogu normalno da prežive. Mislim da ta šizofrenija jeste opis ne samo pojedinca, nego svega što nas okružuje. Danas samo određene grupe i ‘elite’ dobijaju sve - pokupe lovu, kuće, bogatstvo, najzgodniju žensku…, a taj čovjek o kome je Gogolj pisao je neki činovnik devetog reda, ali u sebi umišlja da je kralj. On, zapravo, prilagođava svoj svijet sebi, što i nije toliko neko ludilo. Meni se čak i sviđa, jer se mi kao glumci najbolje osjećamo na sceni, prilagođavamo svijet sebi, a taj svijet ima pravila koja razumijete. Današnji svijet i današnja društva imaju pravila koja ne razumijete, i koja ne možete racionalno da shvatite”.

Grabarić Foto: Grad teatar

Na pitanje na koliko sve nivoa možemo vidjeti tu šizofreniju savremenog doba, kako globalno, tako i na ovom našem prostoru, i da li su ljudi pobjegli u neke svoje male “sobice” da bi današnji svijet prilagodili sebi, Grabarić kaže da je nepojmljivo zdravom razumu ono što se dešava - počev od velikih sila koje sprovode “humane “akcije, pa uništavaju brojne države, do toga da na ovom našem prostoru, poslije svih ratova koji su se dogodili, naši političari govorore o nekakvoj evropskoj ideji i boljitku, a “pujdaju” svoje građane na nove nacionalističke incidente, pri tom dovodeći strani kapital i banke koji od njih stvaraju poslušne robove.

“Mislim da postoje dva ekstrema - neki su se ljudi sklonili iz javnog prostora, žive kao u ilegali, jer je jako teško percipirati ono što živimo, tačnije, razumjeti to zdravim razumom. Postoji, naravno, razlog zašto je to tako, u osnovi svega je novac, i samo novac, ali zdravim razmišljanjem je ipak teško shvatiti tolike pljačke. Neki drugi reaguju na sve to, baš javno, radikalno i angažirano govore protiv ovog vremena, samo što na kraju upadaju u nešto što je agresivno. A vi ne možete na agresiju današnjeg vremena reagirati agresijom, to ne funkcionira, ili je bar moj svjetonazor, ili moje shvatanje svijeta da se ipak klin klinom ne izbija. U onome što smo vidjeli kao problem u ovoj predstavi, ja lično ne vidim kako izabrao svoju stranu u javnom prostoru, jer je ne vidim. Ne vidim opciju za koju bih rekao da, to je ono što prihvatam. Kada imate i političke opcije “glat desno, glat lijevo”, onda ja nisam niti na jednoj strani, jer ne znam za što se one zalažu, osim što su uvijek samo protiv nečega. U današnjem svijetu sve funkcionira samo protiv nečega, rijetko se ko zalaže za nešto. A u zalaganju za nešto što je suštinski i principijelno dobro za društvo, u tome bi morali biti veliki ljudi, ljudi sigurni u svoj identitet, karakter, moral, znanje, obrazovanje, koji bi zaista zastupali ono što zagovaraju, misle i žive. Takvih je ljudi izuzetno malo, i nažalost, sve ih manje, a to je ono što stvara jedan šizofreni svijet”.

