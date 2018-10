Grbovići dobacivali glumcu i demonstrativno napustili salu

Posljednjih dana u Nikšiću se najviše priča o predstavi „Sin“ Kraljevskog pozorišta Zetski dom koja je prošle sedmice odigrana u Nikšićkom pozorištu. Razlog, ovoga puta, nijesu glavni glumci, već oni „sporedni“ iz publike koji su uspjeli da „zasjene“ one na bini.

Naime, dok je na početku predstave glumac Srđan Grahovac pričao o zemlji u kojoj se ne ratuje, ali se gine od zalutalih metaka, o snijegu u januaru i zavijanim predsjednicima, o kriminalcima iz Budve, ali i ostalih gradova Crne Gore, oglasili su se predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović, i njegova supruga Lidija. Dok je prvi čovjek grada pod Trebjesom negodovao zbog kriminalaca iz Budve, njegova ljepša polovina je kritikovala glumca zbog, kako je to ona ocijenila, nenaučenog i nepripremljenog teksta. I napustili su predstavu prije nego što su uspjeli da se uvjere da se, kako to ističu autori nagrađivanog komada, ona „ne bavi temom rata, već onim što ostane u ljudima nakon njega“.

„Nijesam znao ko su ti ljudi. Tek kasnije mi je rečeno. Šta da se radi kada imamo ljude vrlo smrznute od svojih pozicija. Možda se i oni nalaze u onim miljeima kojih sam se dotakao pa su zato negodovali.

Eto, ko su nam ljudi koji su na poziciji, koliko su fleksibilni i kulturni. Nakon predstave niko me nije sačekao da me pozdravi i pozove gore na čašu rakije, kao što su to do sada radili. Ni direktor pozorišta ni glumci. Publika je bila divna, osim ovih naših koji čuvaju svoje pozicije. Izgleda da se boje svoga hlada”, kazao je Grahovac “Vijestima”.

Predsjednik Opštine je objasnio zašto su on i supruga tako reagovali i na samom početku napustili predstavu.

“Sa čovjekom nešto nije bilo u redu. Ili je bio pijan ili… Počeo je da priča da u Budvi ne postoji ništa samo kriminal. To nema veze sa tekstom. Otišli smo jer nijesmo željeli da prisustvujemo takvoj ružnoj sceni. On je nastavio da glumi i ko je želio to da gleda, gledao je. Koliko sam čuo bilo je još onih koji su napustili predstavu. Taj čovjek nije za posao koji radi”, smatra Grbović.

Kraljevsko pozorište Zetski dom je za predstavu “Sin”, koju je po tekstu Mirjane Medojević režirao Mirko Radonjić, nagrađeno na 29. Festivalu malih teatarskih formi, u organizaciji NETA (Nova evropska teatarska akcija), u bugarskom gradu Vraca.

Grahovac, koji je završio Fakultet dramskih umjetnosti u klasi prof. Branislava Mićunovića, radi u Crnogorskom narodnom pozorištu, a sarađuje sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom. Ostvario je više od 40 uloga u predstavama i filmovima, a dobitnik je preko 10 nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja.

"Sin” prilikom svake izvedbe donese nešto novo

Crnogorska predstava “Sin” je interaktivan komad koji od publike traži (i dobija) reakcije, komentare i, uvijek, aplauze. Prilagođavanjem teksta, kao i scenografije, “Sin” prilikom svake izvedbe donese nešto novo, a glumci kako u monologu, tako i u razgovoru sa publikom, uvode u radnju.

Priča govori o “sinu Senadu koji je odlučan u svojoj namjeri da započne osvetu protiv svog biološkog oca - čovjeka koji je silovao njegovu majku za vrijeme rata u Bosni”. Predstava dalje donosi obrt - od isplanirane osvete dolazi do komunikacije i kontakta koji mijenja Senadovu želju da ubije oca u želju za očevim zagrljajem.

“Predstava se suočava sa pitanjima odgovornosti, krivice i oproštaja koristeći malu priču o čovjeku i njegovoj djeci koja podstiče univerzalna pitanja o mrtvima koje nismo sahranili pa nas progone”, istaknuto je ranije.

Na portalu peripetija.me Iva Čukić Šoškić je dala i kritički osvrt na ovaj komad, sa posebnim akcentom da se ne zalazi u “ideološku obojenost konkretne priče, ali ona svakako sadrži karakter univerzalnog, sadrži vječiti patos koji proističe iz odnosa krvoloka i žrtve, podjednako i fatalistički upletenih u mrežu mržnje, osvete i niskih pobuda”.

No, kako pozorišna kritika, tako i pozorište - nijesu svakome razumljivi

