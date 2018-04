Gula: Kad voliš, teško je stati

Crnogorski rok veterani iz grupe Katapult nedavno su objavili novi singl „Otkad te nema“, a pjevač Goran Pejović Gula sada je „Vijestima“ kazao da je ta pjesma bila poslata na konkurs za Monteviziju, ali je diskvalifikovana.

Nepravedno, smatra muzičar koji ovih dana boravi u Beogradu gdje radi na predstojećem albumu koji je novi singl najavio..

„Odlučio sam malo sa akustičnom gitarom da probam, da to bude malo specifično, da zvuči malo drugačije od ovoga do sada. Imamo dosta albuma iza sebe i moramo se mijenjati malo stilski. Tu sam pjesmu bio poslao na Monteviziju. Tražili su mi da ne piše ime i prezime na koverti, ja sam probao tako da pošaljem, ali su mi u pošti kazali da, ako ne piše ime i prezime oni to ne mogu da puste van Srbije. I ja javim Vladu Marašu, fino mu kažem da ne može drugačije i on me diskvalifikuje. A znam da su neki slali i iz Beograda i iz inostranstva, kako oni nisu diskvalifikovani?“, pita se Gula.

On je kazao da nije imao ambiciju da pobjedi na Monteviziji, ali je želio da iskoristi priliku da numeru predstavi što široj publici. Gula potpisuje tekst i muziku za „Otkad te nema“, dok je aranžman radio Aleksandar Kovačević, a pjesma se može čuti na YouTube servisu.

Prošlo je više od decenije od posljednjeg studijskog albuma Katapulta „Pjesma za Sandru M“, objavljenog 2006, a u međuvremenu su izašle dvije „best of“ kompilacije, singl „Urke“ i prošlogodišnje izdanje „Katapult uživo“ koje je objavio Gold production. Upravo pod okriljem te kuće izaćiće i novi album, potvrdio je Gula.

Foto: facebook

„Počeli smo da radimo sljedeći album. Biće devet pjesama na njemu i biće malo stilski drugačiji od ovoga do sada, prije svega po pitanju produkcije i aranžmana. Dio produkcije će raditi i Dragan Jovanović Krle iz Generacije 5. On će gostovati na albumu, sviraće gitare na nekoliko pjesama. Neće biti nekih dueta, ali biće dosta muzičara, biće od violina do harmonike, znači nešto stilski dosta drugačije“, uvjerava muzičar.

Novo izdanje trebalo bi da izađe tokom godine, ali Gula još nije znao da kaže kad tačno.

„To zavisi od Gold produkcije koja će nam objaviti album u saradnji sa Croatia Recordsom za tržište bivše Jugoslavije. Takav je barem dogovor. A album će izaći kad bude njima odgovaralo, to ne određujemo mi, materijal će biti gotov pred ljeto“, dodatno je pojasnio muzičar iz Bara.

On se požalio da muzičari sa ovih prostora od objavljivanja albuma danas ne mogu ništa dobiti, osim lične satisfakcije.

„Ali čovjek kad to voli, teško je znati stati. Čovjek kad uđe u tu priču, to postane dio njegovog života, do kraja. A što se tiče te neke materijalne strane, tu nema ništa. Mnogi misle lako je njima, ali nije tako“, poručuje on.

Kada su u pitanju koncerti, Gula je nagovijestio dva u Crnoj Gori, ali i dodao da ih se više može očekivati kad izađe album.

„Mislio sam da to uradim uskoro u Podgorici i Baru. Rođendan benda se može računati od momenta kad se okupio ili od kad je izašao prvi album. Ako računamo po albumu, ove godine bi bio 30 rođendan, pa bismo mogli i to da obilježimo. U svakom slučaju, biće koncerata. A ovo ostalo ćemo da vidimo, ja imam neke manje solo nastupe, ali to je manje značajno. I trebalo je da radimo koncert u beogradskom Domu sindikata, ali se evo renovira već godinu dana, tako razmišljamo da li da čekamo ili da tražimo drugu soluciju“, otkrio je pjevač.

Pjesmom je nemoguće išta promijeniti

Ljubavi na novom izdanju neće faliti, jer će pjesme poput i najavnog singla biti uglavnom inspirisane njom.

„Tematika će uglavnom biti ljubavna, ostalo što sam htio da kažem sam rekao u pjesmi ‘Urke’. Tu su ključni stihovi, tu sam nacrtao Crnu Goru onakvom kakva jeste. Mislim da socijalno angažovane pjesme raditi i nešto pokušavati da napraviš sa tim je smiješno, jer te niko ne uzima za ozbiljno i to je naša stvarnost. Zato umjesto toga, neka ljudi uživaju u lijepim ljubavnim stihovima. Angažovanim temama je bolje da se bave mlađi muzičari, oni imaju više energije za to. Ali realno, pjesmom je nemoguće išta promjeniti“, ocijenio je Gula.

On je dodao da mu se nedavno svidjela pjesma „Lomi ga“, podgoričkog repera Đura Franete.

