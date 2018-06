Hitlerov pribor za jelo prodat na aukciji

Pribor za jelo napravljen specijalno za nacističkog vođu Adolfa Hitlera povodom njegovog 50. rođendana prodat je na aukciji za 12.500 funti, odnosno 14.220 eura.

Pribor je pronađen tokom čišćenja jedne kuće u Dorsetu u Engleskoj, a pripadao je visokom vojnom zvaničniku. Dva noža, tri kašike i tri viljuške napravljeni su specijalno za Hitlera kako bi mogao da ih koristi u specijalnim prilikama, piše Tanjug.

As with all auctions of former Nazi memorabilia, the sale of Hitler’s silverware brings up the controversial issue of whether putting such artifacts on sale is wrongfully encouraging the trade of racist symbols and objects. #WWII #artifacts https://t.co/hnTMRidV96