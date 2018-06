Ibrahimović u novoj reklami: Možeš me zvati Zlatan, moj otac je Bosanac

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović (36) u najnovijoj marketinškoj kampanji ponovo se sjetio svojih korijena.

Napadač Los Anđeles Galaksija glumio je u reklami za Vizu.

"Možeš me zvati Zlatan. Moj otac je Bosanac, moja majka je Hrvatica, a ja sam Šveđanin kojeg prihvataju širom svijeta", kazao je Ibrahimović.

The whole world welcomes and accepts me… maybe they based this card on me.@Visa #PayLikeZlatan pic.twitter.com/Ho7id6kT0i