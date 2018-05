Ida Prester: Strancima ćemo predstaviti magični realizam

Popularna pjevačica Ida Prester će se sa svojim bendom uskoro krenuti na istočnoevropsku turneju kao gost poznatog američkog sastava Gogol Bordello.

Ne, nije u pitanju bend po kojem je Prester poznata – Lollobrigida, već njena nova grupa sa kojom je ušla u do sada neistražena muzička polja.

Bend Maika prošle sedmice je objavio debi album “Balkannibalism“, koji je dostupan na svim poznatijim muzičkim servisima. Prvijenac beogradskog sastava sadrži 11 pjesama, od kojih je većina na engleskom jeziku, a prethodno su sa njega lansirana dva singla – „River Sava“ i „Share Of Your Life“.

„Ja sam iz nekog skroz drugog područja, zapravo se nikad takvom muzikom nisam bavila, ja sam čisti elektro pop i nisam sa balkanskom muzikom nikad bila u dodiru, ali našla sam super ljude – harmonikaša, saksofonistu, trubača – koji ne slušaju samo Balkan nego od Rage Against The Machine do disko muzike, imaju širok dijapazon interesovanja, a pritom se lože i na te neke balkanske melodije koje su meni isto bile dosta zanimljive za eksperimentisanje. Tako da smo se našli: ja koja sam više alternativni pank vokal sa tim jakim plesnim ritmovima i balkanskim melosom, te napravili nešto što zvuči autentično i zabavno“, ispričala je pjevačica za „Vijesti“.

Bend radi već dvije godine, a Prester je istakla da su zadovoljni reakcijama na dosadašnjim nastupima.

„Izgleda smo stvarno pogodili pravu žicu, drago mi je da su se ljudi opustili i rasplesali i evo par nastupa smo imali do sad koji su super prošli, ljudi automatski reaguju na ritam i kad ne znaju pjesme, a sad kad smo objavili album biće prilika da čuju to malo, pa da se i pripreme za sljedeće nastupe“, ističe pjevačica.

"Kostimi su nam veoma bitni": Maika Foto: facebook.com/maikaofficialpage

Osim što će biti gosti na turneji Gogol Bordella, Maika će imati i dva nastupa na britanskom Boomtown festivalu u avgustu, kao i koncert u Londonu. Iz benda ne kriju da pucaju na inostrano tržište.

„Ja sam Balkan uzduž i poprijeko propjevala u posljednjih 15-20 godina koliko to radim, nema festivala na kojem nisam bila... Zato je ovo super i zanimljiva priča, jer ima inostrani potencijal. Prošle godine smo uboli par dobrih nastupa: na Exitu, na festivalu Devet u Beogradu i Revolution u Temišvaru. Exit i Revolution su nam bili bitni jer su se tamo skupljali strani agenti, pošto su to internacionalni festivali i čula nas je ekipa nekih stranih bukera koji su se totalno oduševili i odmah smo stupili u kontakt. Razni drugi koncerti su još u planu“, najavila je Prester.

Ona je izrazila zadovoljstvo što će nastupiti na Boomtownu, kako kaže festivalu ogromnom poput Glastonburya, samo što je posvećen alternativnoj sceni.

„Cijeli festival je kao neki magični grad i to je tačno naša priča, jer mi želimo da pričamo neke priče, legende o Balkanu kakvog ga mi vidimo. Kostimi su nam veoma bitni, sad radimo posebno na kostimografiji i baš bi voljeli da prvenstveno plasiramo to naše viđenje Balkana. I spotove smo krenuli da radimo sa bizarnim, bajkovitim detaljima tako da na neki način jesu cilj ljudi koji bi to prepoznali, festivali koji vole te bajkovite priče, magični realizam“, pojasnila je pjevačica.

Dva spota su na YouTube servisu već, a Prester kaže da će bend uskoro odlučiti koju će pjesmu sljedeću ekranizovati. Da li ćemo u Crnoj Gori biti u prilici da to čujemo uživo? Pjevačica kaže da hoćemo, ako dođe poziv.

„Nigdje se ne guramo, tek smo krenuli, ova je sezona stvarno fantastično krenula, baš ćemo se naputovati, a što više bend putuje više ljudi zna za njih, veća je potražnja, pa se nadamo da će se to i u Crnoj Gori dogoditi uskoro“, dodala je ona.

„Sami smo sebi najveći neprijatelji”

Šta znači naslov albuma?

To je igra riječima, ali je slikovita za ono što mi želimo reći, a to je da smo mi narodi koji vrlo često nažalost vole sami sebe da jedu, često uspijevaju da nas izmanipulišu i ispada da smo sami sebi najveći naprijatelji. Cijeli album je konceptualno na toj nekoj liniji.

Crnogorac u bendu: Luka Lopičić Foto: facebook.com/maikaofficialpage

Predstavljate se kao srpski/hrvatsko/crnogorski bend. Ko je Crnogorac u bendu?

Luka Lopičić je porijeklom iz Crne Gore i užasno je ponosan na svoje korijene. Stalno nam priča da je njegovo pleme, Lopičići su ja mislim tamo iz Herceg Novog, baš jako i oni su kao neka gospoda. Tako da se svako malo istakne da mi ostali nismo plemići. (smijeh)

