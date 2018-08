Idete na Sea Dance? Evo kako da organizovanim prevozom iz Budve i Bara dođete do Buljarice

Za vrijeme trajanja ovogodišnjeg petog jubilarnog izdanja Sea Dance festivala, u periodu od 30. avgusta do 1. septembra, važiće izmijenjen režim saobraćaja, a vozači se mole da poštuju Privremenu saobraćajnu signalizaciju za regulisanje saobraćaja tokom održavanja festivala, saopšteno je danas iz Sea Dance tima.

U saopštenju se dodaje da će tokom trajanja festivala, na relaciji Budva – Buljarica, ali i Bar – Buljarica, biti organizovan prevoz sistemom shuttle bus – najbolji i najlakši način prevoza od smještaja ka festivalu i nazad, a kako bi se smanjila potreba za individualnim dolaskom posjetilaca.

"Prevoz shuttle busevima će se odvijati u kontinuitetu od 19h do 01h svakog dana na relaciji ka plaži Buljarica i to na svakih pola sata. Povratak buseva sa plaže Buljarica će se odvijati u periodu od 1h do 6h, i to sa autobuskog stajališta na magistrali", kazali su iz Sea Dance tima.

Za posjetioce iz Budve biće organizovan prevoz sa stajališta u ulici Trg Slobode (Tre Canne), dok je drugi terminus ka skretanju za poslovni objekat "Kopaonik" koji se nalazi sa desne strane magistralnog puta Budva-Bar (Buljarica).

"Na putu ka Buljarici autobusi će stati i preuzeti putnike u Bečićima na autobuskom stajalištu kod hotela Mediteran, na Svetom Stefanu, kod hotela "Adrović", u Petrovcu kod pijace. Svi polasci iz Bara biće organizovani sa stajališta kod hale Topolica, na svakih pola sata. Na putu ka Buljarici autobusi će stati i preuzeti putnike u Sutomoru na stajalištu preko puta autobuske stanice, i u Čanju na skretanju za Čanj. Cijena karte iz Budve i Bečića ka plaži Buljarica je 3.50 eura, sa Svetog Stefana 3.00 eura, dok je iz Petrovaca cijena 1.50 eura. Cijena karte iz Bara ka Buljarici je 3.50 eura, iz Sutomora 3.00 eura, dok je iz Čanja cijena 2.50 eura. Taksi stajalište za posjetioce festivala će se nalaziti pored restorana "Magazini" (Buljarica). Oficijalni taxi prevoznik festivala "OK Palma taxi", kontakt telefon 19550, 19577 i 068019577. Cijena karte je 24 eura", istakli su iz Sea Dance tima.

Poručili su da je stacionarni saobraćaj (parking) riješen u okviru zone Festivala, gdje je cijena karte pet i 10 eura.

"Za sve festivalske fanove u Crnoj Gori, Sea Dance je obezbijedio i organizovani autobuski prevoz iz gotovo svih crnogorskih gradova ka plaži Buljarica u vrijeme trajanja festivala, koji će se odvijati svakodnevno od 30. avgusta do 2. septembra. Apelujemo na sve posjetioce da koriste organizovan i jasno obilježen prevoz sa oznakom "Sea Dance prevoz", a ne sopstveni, kako bi se izbjegle veće gužve. Upravo zato se organizator i potrudio da obezbijedi autobuske linije iz svih obližnjih gradova Crne Gore. Sve informacije o programu ovogodišnjeg festivala, satnicu, mapu i detalje o petom Sea Dance-u mogu se naći na sajtu www.seadancefestival.me", naveli su organizatori.

Sjutra počinje peti jubilarni Sea Dance

Jubilarno peto izdanje Sea Dance festivala otvoriće svoje kapije već sjutra, od 19 časova.

"Prvi festivalski posjetioci iz gotovo 30 zemalja svijeta već pristižu u Budvu, a prognoze pokazuju da će tokom svih dana Sea Dancea vrijeme biti sunčano, i veoma toplo, a temperaturu će dodatno podići i pregršt mega hitova koje na tirkiznu plažu Buljaricu donosi plejada svjetskih zvijezda. Ovogodišnji Sea Dance festival otvoriće muzička ikona i jedan od najvećih producenata ikada – Nile Rogers. Koncerte koji će se prepričavati još godinama prirediće i holandski DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, lideri svjetske elektronske scene Paul Kalkbrenner i Nina Kraviz, belgijska DJ zvijezda Lost Frequencies, zvijezda nove generacije Alice Merton, i brojni drugi. Kompletnu satnicu i raspored nastupa svih izvođača ovogodišnjeg Sea Dance festivala možete pogledati ovdje: https://www.seadancefestival.me/satnica-2018", rekli su iz Sea Dance tima.

Ulaznice od sjutra po festivalskim cijenama

Kompleti ulaznica za tri dana festivala po cijeni od 29.99 eura, kao i jednodnevne ulaznice po cijeni od 17.99 eura pojedinačno mogu se kupiti samo još danas do kraja dana, dok će na festivalu ulaznice biti dostupne po punoj cijeni.

"Plaćanje na Sea Dance-u uz Addiko cashless festivalsku karticu Kartica za plaćanje Sea Dance-a i Addiko banke je zvanično sredstvo plaćanja na Sea Dance festivalu i samo uz nju biće moguće plaćanje pića, hrane i suvenira. Kartice su dostupne na svim top-up mjestima na festivalu, gdje će posjetioci uplaćivati iznos koji žele da imaju na kartici, u rasponu do pet do 200 eura. Nepotrošeni novac moguće je povratiti u svakom trenutku na svim blagajnama", zaključuje se u saopštenju Sea Dance tima.

