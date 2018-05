Ijan Mekelen: Pola Holivuda je gej

Ijan Mekelen, koji je godinama važio za najveću filmsku zvijezdu koja je otvoreno priznala da je gej, kritikovao je holivudski strah od prikazivanja manjina na velikom platnu. U intervjuu za „Time Out“ 78-ogodišnji glumac upitan je što misli o kontroverznoj odluci da se mladi Dambldor ne prikaže eksplicitno kao gej u predstojećem nastavku filma „Fantastic Beasts and Where to Find Them“.

„Pa niko više ne očekuje društveni komentar od Holivuda, zar ne? Oni su tek nedavno otkrili da na svijetu postoje i ljudi crne boje kože. Holivud je zlostavljao žene na svaki mogući način tokom svoje istorije. A gej ljudi za njih uopšte ne postoje“, istakao je glumac koji je igrao Dambldora filmovima „Harry Potter“ franšize.

Mekelen je izdvojio film „Gods and Monsters“ 1998, u kojem je igrao reditelja Džejmsa Vejla, kao pokretača nove klime prihvatanja u američkoj filmskoj industriji.

„To je bio početak priznanja Holivuda da postoje i gej ljudi, mada je pola Holivuda zapravo gej“, dodao je glumac,

Mekelen je „izašao iz ormara“ 1988. i od tada se javno bori za seksualnu jednakost, a nedavno je objavljen dokumentarni film o njemu naslovljen „McKellen: Playing the Part“.

Mekelenove kritike došle su isto vrijeme kad je grupa za monitoring Glaad (Gej i lezbijska alijansa protiv klevete izvršila istraživanje koje je pokazalo da svega 12,8 odsto prošlogodišnjih mejnstrim filmova u Holivudu imaju likove koji pripadaju LGBT populaciji, što je značajan pad u odnosu na godinu ranije kada je postotak bio 18,4 odsto.

Iz ove organizacije pozvali su holivudske studije da do 2021. bar 20% njihovih likova budu pripadnici LGBT populacije, dok je cilj za 2024. 50 odsto.

Pomenuti izvještaj kritikovao je Marvelovo izdanje „Thor: Ragnarok“ i DC-evu „Wonder Woman““ zbog uklanjanja LGBT likova koji su bili prisutni u izvornom materijalu.

Takođe je pohvaljen čileanski film „A Fantastic Woman“, zbog njegovog Oskarom nagrađenog prikaza transrodne osobe.

„Filmovi koji su rušili rekorde, kao što su ‘Black Panther’ i ‘Wonder Woman’ pokazali su da inkluzija nije dobra sammo za priču, već i za finalnu računicu. Vrijeme je da se lezbijske, gej, biseksualne i transrodne priče uključe u ovaj pokret.

Naša istraživanja pokazuju da 20 odsto Amerikanaca starih od 18 do 34 godine i 12 odsto onih koji imaju od 35 do 51 godine se identifikuju kao LGBT osobe. Ako Holivud želi da ostane relevantan ovoj publici moraće da stvara priče koje reflektuju svijet kakav ove osobe i njihovi, naši prijatelji i porodice znaju“, izjavila je predsjednica Glaada Sara Kejt Elis.

