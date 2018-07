Izložbom „Ikona i likovna dekonstrukcija“, koja je preksinoć otvorena u starogradskoj crkvi Santa Maria in Punta, svečano je počeo likovni program ovogodišnjeg festivala „Grad teatar“ u Budvi. Javna ustanova „Grad teatar“ realizovala je izložbu u saradnji Dukley European Art Community (DEAC).

Na izložbi, koja je otvorena do 18. jula, izložena su djela ukrajinskog fotografa i slikara Arsena Savadova iz projekta “Underground 2000” (“Podzemlje 2000”), ruskog slikara i teoretičara umjetnosti Dmitrija Gutova - skulpture od metala “Trojstvo” i “Blagovijest” iz projekta E’IK’ŌN iz 2012, kao i “Isusov dodir” umjetničke grupe “Elektroboutique”, koju čine Aleksej Šulgin i Aristarh Černišev.

Navodeći da je riječ o saradnji sa javne ustanove sa Dukley European Art Community, predsjednik Savjeta JU „Grad teatar“ prof. dr Siniša Jelušić da je ovaj projekt već predstavljen bio u Milanu i Njujorku.

Otvarajuči izložbu, direktor DEAC Marat Geljman kazao je da su srećni što se upravo otvara u starogradskoj crkvi.

“Već 50 godina, vjerovatno i više, postoji, mogu reći, duboko nerazumijevanje između umjetnika i crkve. Često možete da čujete od duhovnih lica da ne treba miješati umjetnost i religiju; radio sam dosta projekta na temu veze između religije i umjetnosti. Umjetnik koji se obraća ovoj temi stupa u svjevrsni dijalog sa drugim umjetnicima. Prosto, i savremene umjetnike interesuju radovi drevnih, starih poput Andrea Rubljova, Leonarda da Vinčija, gotovo 70 odsto likovne umjetnosti je urađeno na religiozne teme“, naglasio je Geljman.

Prema njegovim riječima, u Rusiji je do 15. vijeka sva umjetnost bila posvećena religiji.

“Nije bilo druge umjetnosti. Ovdje su predstavljena tri projekta i svaki od njih ima specifičnu misiju“, naglasio je Geljman.

Arsen Savadov je poznati ukrajinski konceptualni fotograf i slikar jermenskog porijekla. Tokom devedesetih postao je poznat po projektu,,Deepinsider”, revolucionarnom za to vrijeme, koji se sastoji od serije fotografskih radova uključujući “Donbass-Chocolate” (“Donbas-Čokolada”) i “Fashion on the Cemetery” (“Moda na groblju”). Kao nastavak šokantnih priča kroz fotografiju 1999. godine nastala je serija,,Underground 2000” - serija slika koje su reprodukovale fragmente Đotovih fresaka u rudnicima soli.

Dmitrij G. Gutov predstavlja novu seriju svojih trodimenzionalnih radova u metalu. Ovaj put uzima kao izvor drevne ruske ikone.

Na Trgu pjesnika 17. jula biće održana i panel-diskusija na temu “Ikona i likovna dekonstrukcija”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)