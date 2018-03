Incident sa Rijanom koštao Snapchat 800 miliona dolara

Kompanija Snapchat izgubila je 800 miliona dolara nakon što se na njenoj aplikaciji za dopisivanje pojavila reklama u kojoj se korisnici pozivaju na nasilje.

Riječ je o reklami vezanoj za igru “Would You Rather?”, u kojoj korisnici imaju sve opcije: da ošamare Rijanu ili udare Krisa Brauna, prenosi B92.

U pitanju je aluzija na incident iz 2009, u okviru kojeg je Rijanu pretukao Braun, dok se se zabavljali.

Braun je tada proglašen krivim i osuđen na 180 sati društveno korisnog rada, kao i godinu dana savjetovanja u vezi sa nasiljem u porodici.

Rijana je nedavno uputila kritiku Snapchatu, uz obrazloženje da je aplikacija "nenamjerno" promovisala sramoćenje žrtava porodičnog nasilja.

Opaska pjevačice smanjila je vrijednost Snapchatove matične kompanije Snap na tržištu za skoro četiri odsto, odnosno oko 800 miliona dolara, prenosi Independent.

Snap je u međuvremenu blokirao sve reklame u vezi sa spomenutom igrom.

Wow @Snapchat has lost their god damn mind who ever over there at that app company need to be fired. For putting this ad up talking about would u rather Slap @rihanna or punch @chrisbrown like the president over there @Snapchat need to reliquary this person who put this out pic.twitter.com/iusBs2waqs