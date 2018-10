Internet alati i budvanske prilike

MANS, veli, nastavlja da stimuliše i nagrađuje novinare-istraživače u Crnoj Gori - taj sam! - i još veli da će do kraja godine vrlo prilježno tragati za najboljom pričom - moje priče su najbolje, nema tu što da se traga, možete odmah da me stimulišete i nagradite - koja je nastala korišćenjem, pazite sad dobro: “nekog od Internet alata ili izvora za prikupljanje ili obradu podataka”.

Nakon 15 i kusur dugih godina znalačkog i vrlo inventivnog korišćenja najraznovrsnijih Internet alata i vrlo temeljitog napajanja direktno sa izvora - ćešće mutnih nego bistrih - za prikupljanje (i) ili obradu podataka, te maestralno koncipiranog i iznenađujuće lucidnog interpretiranja informacija do kojih sam dolazio skoro pa isključivo tim putem - putevima, preciznije - definitivno sam spreman za nekakvu nagradu. I samo još da napišem govor. Nešto u stilu Marka Špadijera, uglednog crnogorskog publiciste i književnika, koji je u januaru ove godine - kad mu je dodijeljena Nagrada za životno djelo od strane Društva crnogorskih novinara - rekao sljedeće:

“Bjesomučno tabloidno traganje za senzacijama i partikularizacija svemogućih interesa i nazora dovode do toga da se novinarstvom agresivno bave nepismeni, nedoučeni, ostrašćeni ljudi. Umjesto da građani doznaju što više, oni nikome ne vjeruju. Slobode nikad nije dosta, a kritika vlasti je dužnost svakog savjesnog građanina. Kritika mora biti zasnovana na istini, u demokratiji riječ mora imati cijenu, a moral ne smije biti potrošna roba”.

Posebno mi se sviđa ovo - partikularizacija svemogućih interesa i nazora - s naglaskom na - svemogućih - a vrlo je interesantan i - oni nikome ne vjeruju - momenat.

Nadam se da nema potrebe da vam objašnjavam što su to Internet alati i izvori za prikupljanje ili obradu podataka - znate vi to bolje od mene, ubijeđen sam. Ako li pak imate bilo kakvih nedomica po tom pitanju - ništa vas ne sprječava, molim vas, da se uljudno obratite ovima iz MANS. Da ne bude poslije ono - ja nijesam to tako shvatio, ja sam mislio, ja nijesam znao itd. MANS je pozvan da rješava vaše nedoumice i da odgovara na vaša pitanja. Ne bi bilo pametno da se upuštam u nekakva tumačenja novog Konkursa za najbolju istraživačku priču koji je raspisao MANS. Lako bi se moglo desiti da, u najboljoj namjeri - pogriješim - pa da MANS podnese Milivoju Katniću krivičnu prijavu protiv mene - kojom bi mi bilo stavljeno na teret krivično djelo širenja neistina i poluistina u cilju neljudskog i brutalnog obmanjivanja javnosti. Na stranu što sam siguran - i više nego siguran - da je Dejan Milovac raspoložen - i više nego raspoložen - da savjesno i promptno odgovori na sva vaša svemoguća pitanja.

Milovac Foto: Arhiva "Vijesti"

Internet alati su svima dostupni - koristimo ih svakodnevno - Facebook je jedan od Internet alata, na primjer - a što se tiče izvora za prikupljanje (i) ili obradu podataka, tu su stvari unekoliko složenije. Podaci se, u načelu, prikupljaju na izvorima podataka - portal Vijesti je, na primjer, savršen izvor najrazličitijih podataka vezano za aktuelna zbivanja u zemlji i svijetu - pogotovo u zemlji - a ujedno je i moj omiljeni izvor. Što se tiče prikupljanja i obrade podataka - nevezano za izvore - ne bih o tome ovom prilikom, jer je to vrlo kompleksna tema koja zahtijeva podrobniju elaboraciju. Ako li pak osjetimo potrebu za dodatnim podacima - vezano za neku priču - koja je, na primjer, objavljena upravo na portalu Vijesti - na raspolaganju su nam nepresušni izvori za prikupljanje obrađenih podataka poput Internet prezentacija državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne samouprave - a na nama je samo da interpretiramo te - svima dostupne - podatke.

Kad dame i gospoda iz Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije - odnosno iz Direkcije za analizu, planiranje i praćenje projekata - kažu da “Internet danas predstavlja jedan od najmoćnijih kanala komunikacije u svijetu” i da “ne čudi što je u savremenom svijetu nezamislivo da organizacija, koja iole drži do sebe, nema svoj “prozor u svijet”, odnosno svoju internet [sic] prezentaciju” - oni se ne šale. Uz opasku da je Internet i juče - ne samo danas - bio jedan od najmoćnijih kanala komunikacije u svijetu - a biće i sjutra, u to nema sumnje - i da je jedno imati Internet prezentaciju (veliko I, molim vas), a sasvim drugo imati uredno održavanu - AŽURIRANU - Internet prezentaciju.

Ali OK, što bi rekao Darko Šuković - slijedi nešto što bih nazvao demonstacijom sile...

Pročitah, dakle, tekst naslovljen “DPS & DF - Brano & Bato”, autora Željka Ivanovića - dobar tekst, mnogo dobar, prepun najraznovrsnijih podataka - i uzeh da čitam komentare ispod teksta - teksta koji je, da i to kažem, objavljen na portalu Vijesti u prošli ponedeljak, 8. oktobra - i veli Ljaljo - osoba koja komentariše pod nadimkom (nick) Ljaljo, da ne bi bilo zabune: “makar napomeni da je taj isti df u budvi sa tvojim demokratama vrsi vlast ruku pod ruku”, a AzrauDarko mu odgovara “A ko je dao Micunovicu dozvolu za gradnju? Pitajte Gorana Slovinica, kohem Krapovic nije dao iako je 100 metara od Micunovicevog objekta” (oba komentara prenosim u autentičnom obliku - copy & paste).

Te se ja tu zamislih... Kladio bih se u cijeli moj mjesečni honorar - riječ je o 100 eura - da Krapović nije potpisao dozvolu za Mićunovićev objekat. Tu dozvolu je potpisao...

U djeliću sekunde iskopah tekst - objavljen upravo na portalu Vijesti, 27. decembra davne 2016. godine - naslovljen “Mićunović može da gradi hotel od 12 spratova u centru Budve”, autora Vuka Lajovića. Pa kaže:

“Novi ministar održivog razvoja Pavle Radulović” - dakle, Pavle Radulović, a ne Dragan Krapović - “potpisao je u petak (23. decembra 2016. - op.a.) građevinsku dozvolu budvanskoj kompaniji Zeta film nikšićkog biznismena Branislava Brana Mićunovića za gradnju kondo hotela sa pet zvjezdica na mjestu oronule zgrade Zeta filma u centru Budve”.

Oronule...

U naredna dva djelića sekunde iskopah i Građevinsku dozvolu, odnosno “rješenje, kojim se izdaje Građevinska dozvola za izgradnju primarnog ugostiteljskog objekta za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanje i usluživanje hrane i pića - kondo hotel kategorije 5*, na dijelu urbanističke parcele UP6.12 kojeg čine katastarske parcele broj: 2411 i 2412 KO Budva u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Budva centar”, izmjene i dopune, Opština Budva”.

Rješenje je potpisao... nečitko... p.o. ministar-a/ Pavle Radulović/... Danilo Gvozdenović, rekao bih.

Dakle, odgovor na pitanje: “A ko je dao Micunovicu dozvolu za gradnju?” bio bi:... nečitko... neko koga je Pavle Radulović, ministar, ovlastio da potpiše rješenje - tako da ne moramo da se obraćamo Goranu Sloviniću po tom pitanju. Ali jeste interesantno da je neko koga je ministar

Radulović ovlastio potpisao pozitivno rješenje na Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - zahtjev koji Ministarstvu održivog razvoja i turizma nije podnio Mićunović - nego Ranko Vukčević - ovlašteni punomoćnik Zeta film” a.d. - a da Goran Slovinić, navodno, nije dobio od Krapovića nikakvo pozitivno rješenje...

U sljedećem djećiću sekunde sam...

Ali OK, što bi rekao Šuković - nastavak u narednom, ili u nekom od narednih brojeva...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)