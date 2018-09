Internet ekspresno reagovao: Je li Bil Klinton "odmjerio" Arianu Grande?

Pjevačica Ariana Grande nastupala je na sahrani Arete Frenklin u Detroitu, a na sahrani legendarne dive pojavio se i bivši američki predsjednik Bil Klinton.

Dok je 25-godišnja Ariana pjevala (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, kamere su snimile oduševljenog Kintona kako sa pažnom promatra svaki njezn pokret na bini, a ekipa na društvenim mrežama uvjerena je da je u jednom trenutku i odmjerio.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y