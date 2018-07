Iskaz i Ničim izazvan ekranizovali zajedničku pjesmu: Party Bus pokrenuo neočekivanu saradnju

Srpski krosover sastav Iskaz objavio je spot za pjesmu “Okej Okej” koja najavljuje njihov predstojeći album “Lavirinat”. Spot je dostupan na YouTube servisu, a pjesma je otjelotvorenje neočekivane saradnje sa pop rok grupom iz Vrbasa Ničim izazvan.

Frontmen Iskaza Zoran Stefanov “Vijestima” je otkrio da su zajednički nastupi koje je njegova grupa imala sa Ničim izazvan u Crnoj Gori prošle godine “krivi” za ovu saradnju.

“Moram da kažem da je ovo direktan derivat manifestacije Party Bus. Mi smo se znali sa nekih festivala i matinea gdje smo se sretali, ali smo ovdje prvi put imali priliku da se zaista družimo jer smo pet dana bili u istom autobusu, nastupali na istoj bini, odsjeli u istom hotelu, tako da smo se tu nekako povezali i bio nam je logičan slijed događaja da napravimo jednu zajedničku pjesmu”, ispričao je Stefanov.

On je ispričao da je spot sniman dva dana, na teritoriji Pančeva i u Deliblatskoj peščari, te da je prvenstveno na snimanju vladalo lijepo druženje, što Stefanov vjeruje da je i vidljivo u ekranizaciji pjesme “Okej Okej”

Zašto ova pjesma kao najavni singl?

To je nekako došlo samo, s obzirom da mi taj album pokušavamo da izbacimo već šest mjeseci, ali nikako da završimo priču jer non stop sviramo i nemamo vremena da se posvetimo. Pjesme su sve napravljene, ali još to nije dovedeno sve do kraja, još nije urađen mastering. A ova pjesma se našla zgodnom u ovo vrijeme s obzirom da je ljeto, da su ljudi drugačije raspoloženi, pa smo odlučili da krenemo sa nečim blažim. Voli jedan moj drugar da se našali, pa kaže: “Vi uvijek bijete u glavu, a nikako da udarite u kukove”. Tako da se nadam da ćemo sada uspjeti da udarimo ljude u kukove i da ih pokrenemo da igraju i da se vesele.

Hoće li biti još ovakvih neobičnih saradnji?

Ja sam uvijek želio da iz albuma u album imamo tu kreativnu evoluciju i da prosto radimo stvari koje do sada nismo radili, a koje nam prijaju. Mi smo se sticajem okolnosti sa Ničim izazvan povezali na privatnom, ljudskom nivou, ali ima tu još ljudi sa kojima smo isto doživjeli. Možda to ne bi bile tako neobične saradnje, ali mislim da će biti svakako drugačije.

Što donosi novi album, dugo ga spremate?

Trudimo se da svako izdanje donese makar donekle novi zvuk. Mi gledamo da idemo u korak sa vremenom, mada vrijeme ne nosi uvijek najbolje stvari. Pojavile su se neke stvari koje prosto nama ne prijaju i onda to nećemo da koristimo. Ali volimo da pratimo i što ljudi slušaju, nove bendove, nove pravce koji se pojavljuju i onda to malo integrišemo u sebe. Recimo taj hip hop je jedan od jačih elemenata koje imamo u svom izrazu, tu je prisutna elektronika, d’n’b scena je poprilično jaka i oduvijek smo je voljeli, mada nismo imali toliko tog zvuka do sada.

Slijedi li sad izlazak albuma ili ćete poput mnogih objavljivati pjesme pojedinačno?

Suštinski gledamo da izbjegnemo taj trend, ali nekako se stvari same nameću. Danas je sve toliko instant, toliko je konzumerizam uzeo maha da kad izbaciš cijeli album on prođe kao jedna pjesma. Svakako ćemo pustiti par pjesama za sada jer smo tokom ljeta razbacani na sve strane pa onda nećemo ni stići mnogo da se posvetimo baš jednoj priči cjelovito da to izbacimo. Album “Lavirinat” nadam se da ćemo do oktobra ili novembra imati u etru.

U Nikšiću kao kod kuće

Očekuje vas nastup na Lake festu, hoćete li tamo izvoditi nove pjesme?

Nama je Lake fest uvijek bio jedan od boljih festivala, to stvarno mislim, zato što smo uvijek imali poseban tretman u Nikšiću. I to ne govorim kao neko ko je tu bio par puta na par sati. Jer mi uvijek ostanemo da prespavamo, pričamo, družimo se sa ljudima i prije i nakon koncerta, sa ljudima koji nas prihvate I dočekaju kao pravi domaćini. U Nikšiću se osjećamo kao gastarbajteri koji su se vratili kući poslije dosta godina rada u inostranstvu. Imamo poseban repertoar za Lake. Naćiće se sigurno i neka nova pjesma, jer hoćemo malo da zagolicamo maštu ljudima oko toga što bi mogli da očekuju od sljedećeg albuma. Ono što je sigurno je da će dobiti naš najenergičniji paket, jer smo primjetili da ljudi generalno najbolje reaguju na takvu energiju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)