Ivan Dečak: Publika je najbolji pokazatelj koliko neka pjesma vrijedi

U okviru druge večeri City Groove festivala koji će se od 1. do 3. juna održati na Stadionu malih sportova u Podgorici, pored Josipe Lisac i Stereo MC’s-a publika će imati priliku da čuje i hrvatski sastav „Vatra“.

Kako za „Kroz grad“ potvrđuje Ivan Dečak, frontmen ove grupe, članovima „Vatre“ će ovo biti prvi nastup u Crnoj Gori, ali i dolazak privatno u Podgoricu.

„Prvi put smo u Podgorici i stvarno se radujemo. Zahvalni smo naravno na pozivu i jedva čekamo da nastupimo. Koliko znam City Groove postoji već neko vrijeme i sve ono što sam vidio pokazuje da je to jedan pravi, veliki i ozbiljan festival, tako da mi je veliko zadovoljstvo nastupiti u okviru njega, a pogotovo istog dana biti na pozornici sa Josipom Lisac i Stereo MC’. Svakako biće to dobar dan za muziku u Podgorici“, obećava on.

Dečak, ali i njegove kolege iz benda često nastupaju na festivalima, ali samo pod uslovom da se ispune svi tehnički uslovi koje traže, kako to često ističe u intervjuima.

„Apsolutno. To je iz razloga što želimo da publika koja dođe na koncert dobije ono što zaslužuje, odličan audio-vizuelni efekat. Ovo čime se mi bavimo je šou biznis, pa ljudima za sat i po ili koliko već ko svira, moramo stvoriti jedan potpuno novi svijet, a to se može samo ako je ozvučenje i rasvjeta na nivou, što nam je City Groove definitivno omogućio“, odgovara muzičar, koji je zahvaljujući festivalu dobio priliku da prvi put dođe u Podgoricu.

Foto: Mare Milin

„Nažalost, nisam do sada bio i ovo je prvi put da posjećujem Podgoricu. Zapravo volim kad dolazim u neki grad prvi put upravo zbog ovoga što je moj život, a to je muzika. Volim muziku i kad zbog nje dolazim u neke gradove onda sam zaista presrećan“, tvrdi on.

Na pitanje zašto je crnogorska publika do sada čekala da čuje „Vatru“ uživo, odgovara jednostavno – da nije bilo prilike.

„Mi smo sve ove godine držali palčeve, ali kada nešto zaista želiš onda se to kad-tad ostvari. Evo ove godine slavimo 20 godina postojanja benda i radimo na desetom albumu. Tako da je ovo početak jednog divnog prijateljstva i nadam se da nećemo čekati još toliko godina za sljedeći nastup u Crnoj Gori“, uz osmijeh kaže Dečak.

Kako kaže, njegove kolege i on ne prave razliku između samostalnih i koncerata u okviru festivala, jer u oba slučaja publika dobije jednak tretman.

„Meni je drag svaki koncert i svi su mi jednako. Jednako se dajemo na svakom od njih, a kada negdje nastupamo prvi put onda stvarno pokušavamo da damo još jednu ekstra energiju, jer je tada i posebna emocija“, poručuje muzičar.

„...A sve to u nadi da će ljudi prepoznati to što radimo, iako znam da u Crnoj Gori postoji jedna lijepa baza slušalaca pjesama grupe ‘Vatra’“, dodaje Dečak.

S obzirom na to da bend postoji 20 godina, a da trenutno rade na desetom albumu, muzičar kaže da je prosjek od jednog albuma u dvije godine prava mjera.

„Na svake dvije godine novi album i između puno koncerata, mi smo bend koji u Hrvatskoj važi za najaktivniji i koji je često na putu i sceni. Godišnje imamo oko 70-ak koncerata, tako da je pauza između albuma taman, jer nam brzo vrijeme proleti kada imamo šta da radimo“, kaže on.

Samim tim što iza sebe imaju devet albuma i deseti u pripremi, čini se da je teško sastaviti repertoar za nastup u okviru City Groove festivala, s obzirom na to da je ujedno u pitanju i njihov prvi koncert u Crnoj Gori, ali Dečak kaže da je zapravo suprotno.

„U principu, kada sviramo na festivalima set lista je složena u vidu best offa, od našeg prvog albuma pa na ovamo. To su naši singlovi koje su ljudi imali priliku da čuju, ali i vide spotove, a za koje znamo da su se dobro zavrtjeli na regionalnim radio i televizijskim stanicama, tako da će na City Groove festivalu repertoar biti presjek naše karijere sa akcentom na best off singolove koji su obilježili 20 godina za nama“, nagovještava on.

Foto: Mare Milin

Kako kaže muzičar, neće izostati i posljednji objavljeni singl.

„Naravno, biće i novi singl koji najavljuje album, „Nama se nikuda ne žuri“ duet sa Masimom Savićem“, obećava on.

„Ta pjesma je, iako je u etru tek četiri mjeseca, u Hrvatskoj je provela tri mjeseca u vrhu svih top lista, a nadam se da je dobacila i do vas, a to će najbolje pokazati publika na terenu, jer ona je najbolji pokazatelj koliko neka pjesma vrijedi“, dodaje on i na kraju šalje poruku upravo podgoričkoj publici.

„Pozivam sve one koji nas znaju da se vidimo ponovo, a one koji nas ne znaju da svrate da se upoznamo. Jedva čekamo da vas sve zajedno vidimo“, poručio je Dečak.

Povreda neće uticati na koncert

Kako su prenijeli hrvatski mediji, frontmen sastava „Vatra“, Ivan Dečak, nedavno je doživio povredu i to tokom vožnje bicikla, kada je pao. Ipak, muzičar se pohvalio da se potpuno oporavio i da povreda neće uticati na nastup, te ponosno istakao da je „baš juče i ronio“.

„Muzika je ono što živim, a sportovi su mi izduvni ventili, fudbal, trčanje, bicikl... tako da sam juče pod punim opterećenjem ronio dva sata bez prestanka i rame radi besprekorno. Sve je u redu i jedva čekam da stignemo na binu u Podgorici“, odgovara muzičar.

“Simple Minds su velike zvijezde, ali normalni ljudi”

Kako je otkrio u razgovoru za dodatak Kroz grad, članovi sastava „Vatra“ iskoristiće nastup da odslušaju koncerte i ostalih izvođača u okviru City Groove festivala.

„Dolazimo dan ranije, a ako bude sreće ostaćemo i dan kasnije, pošto smo sa grupom Simple Minds imali zajednički nastup 2007. godine i to ne bilo kakav, već smo se nakon koncerta i družili“, prisjetio se Dečak.

„Oni su odslušali cijeli naš nastup i poslije nas pozvali u bekstejdž pa smo se družili do dugo u noć i imamo dosta zajedničkih fotografija. Tako da bi bilo lijepo vidjeti ih ponovo nakon toliko godina i vidjeti da li nas se sjećaju. Oni su velike zvijezde, ali tu noć kada sam ih upoznao sam vidio koliko su svjetske zvijezde zapravo normalni ljudi“, ispričao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)