“Ivica haosa” osvaja svijet

Instalacija mlade arhitektice iz Podgorice Vasilije Abramović inspirisana naukom kompleksnosti i haosa “Edge of Chaos” (“Ivica haosa”) pobjednički je projekat internacionalog takmičenja sa temom “Natprirodno, priče budućnosti koja dolazi” (“Supernatural, Stories of the worlds to come”), koji je podržala Fondacija Kreativna Evropa.

Instalacija Vasilije Abramović pobijedila je u konkurenciji od 170 prijavljenih radova iz cijelog svijeta, uključujući i projekte poznatih arhitekata i umjetnika, i započela svjetsku turneju. “Edge of Chaos” se trenutno nalazi u galeriji “La Gaîté Lyrique” u Parizu, od 4. aprila do 15. jula, a nakon čega će se naći na izložbi na Cinekid festivalu u Amsterdamu od 2. do 21. oktobra, na KIKK festival u Namuru u Belgiji od 1. do 10. novembra, i početkom 2019. godine u gradu Lome u Africi.

Vasilija Abramović trenutno živi i radi u Londonu, na jednoj od najprestižnijih školâ arhitekture na svijetu - Bartlett School of Architecture pri Interactive Architecture Lab.

U dizajniranju projekta “Edge of Chaos” koji manifestuje spoj umjetnosti, nauke i tehnologije, uz Abramovićevu, učestvovao je njen kolega Ruairi Glynn sa Bartlett School of Architecture iz Londona i naučnik Bas Overvelde sa AMOLF Instituta iz Amsterdama.

Abramovićeva kaže da je ono što je željela predstaviti svojim projektom činjenica da je svijet oko nas, kao i svijet budućnosti, neraskidivo spojen sa ljudima koji u njemu borave, a da će arhitektura budućnosti reagovati i mijenjati se shodno tome. Da bi ovo predstavila, u svom projektu Vasilija je dizajnirala tri elementa. Prilazeći instalaciji, posjetioci će vidjeti u centru robotizovano drvo koje predstavlja “Život”, okruženo inertnim “Oblakom” koji predstavlja neorganizovanu materiju entropijskog univerzuma i, kao treći element, tu se nalazi interaktivna površina “Ivica haosa”, gdje život počinje da se stvara. Ova interaktivna površina, koja je sačinjena od 100 kinetičkih robotizovanih geometrijskih oblika, zajedno sa drvetom se pomjera i reaguje na prisustvo i pokrete ljudi oko njega, a u odnosu na nivo aktivacije, počinje se transformisati i osvjetljavati. Aktivirani, drvo i kompleksni oblici na njemu koji predstavljaju život dolaze do faze dramatičnih robotskih pokreta i raznih sekvenci osvjetljenja.

Arhitektica ističe da su instalacije poput ove su put ka stvaranju novih elemenata i prostora u kojima boravimo, i put ka jednoj novoj arhitekturi.

Posvećena novoj revolucionarnoj arhitekturi

Arhitektica Vasilija Abramović završila je osnovne studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici kao najbolji student u generaciji. Školovanje je nastavila je upisavši magistarske studije arhitekture u Pragu, gdje je kasnije upisala i doktorat, na temu Interaktivna arhitektura. Od 2017. godine Vasilija živi i radi u Londonu na Bartlett School of Architecture i bavi se istraživanjem i stvaranjem, kako je ona naziva, “nove revolucionarne arhitekture”, koja se bavi arhitekturom budućnosti sa svojstvima adaptabilnosti, fleksibilnosti i mogućnosti odgovaranja na potrebe korisnika i sredine, koristeći najnovije tehnologije. Vasilija je dobitnik Nacionalne stipendije za izvrsnost Ministarstva nauke Crne Gore, kao i mnogih nagrada, među kojima su nagrada Glavnog grada 19. decembar, nagrade u toku studija i istraživački grantovi u Češkoj i Velikoj Britaniji. Vasilija je stekla radno iskustvo u arhitektonskim biroima u Podgorici i Pragu, baveći se “klasičnom” arhitekturom, uvijek imajući želju da stvori nešto novo i drugačije, zbog čega je i pošla da nastavi svoju karijeru u Londonu na prestižnoj školi interaktivne arhitekture.

