Izašle slike Arđente i Beneta iz kreveta: Glumica lagala kad je poricala aferu?

Iako je poslije pisanja štampe Azija Arđento tvrdila da nije imala nikakve odose sa mlađim kolegom Džimijem Benetom, posljednji dokazi koje je objavio američki TMZ ipak pokazuju da je italijanska glumica najvjerovatnije lagala javnost.

Slike obnažene Arđento i Beneta osvanuli su na TMZ, a navodno reakcije pojedinih američkih medija su došle i do mejlova koje je glumica slala svojim prijateljima i ukojima je proznala da je sa mladim glumcem imala seks.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/6Rw4i2nfHF — TMZ (@TMZ) August 23, 2018

Glumica, koja je inače jedna od liderki holivudskog pokreta #MeToo i koja se bori protiv seksualnog uznemiravanja žena u Holivudu, kao i jedna od glavnih svejdoka protiv filmskog mogula Harvija Vajnstina, tako se i sama našla u seks skandalu, jer je tokom afere sa Benetom ona imala 37 godina, a glumac 17.

Kako se cijela afera desila na teritoriji Kaliforniji, tako je Arđento i prekršila zakon o odnosima sa starijim maloljetnicima.

Glumica i njen advokat nisu htjeli da daju izjave nakon što je TMZ objavio fotografije.

"Njujork tajms" , kao mediji koji je pokrenuo cio ovaj slučaj, je odbio da se izvni glumici, i ostaje pri tvrdnjama da je Arđento seksualno iskorisila Beneta.

O cijeloj situaciji se javio i sam glumac koji je rekoa da se osjećao neprijatno, i pomalo ponižavajuće kada je odlučio da tuži Arđentu.

"Nisam htio tada ništa da pričam, niti da se ikome žalim, odlučio sam d ase sam izborim sa tim. Međutim moja trauma se vratila kad sam vidio da se Asia predstavlja kao žrtva nečega što je i sam radila", kazao je Benet.

"Kada se sve to izdešavalo bio sam maloljetan, i tada sam tražio pravdu na način koji mi je tada imao smisla, jer nisam bio spreman da se suočim sa tim da sam kao muškarac žrtva seksualnog zlostavljanja. U svijetu kojem živimo i dlaje postoji stigma oko toga", kazao je Benet.

Dvoje glumaa se vansudski dogovorilo o odšteti, pa je tako Arđento navodno platila 360.000 dolara Benetu.

Glumci su zajedno radili na filmu "The Heart Is Deceitful Above All Things" 2004. godine, a Benet je u trenutku snimanja tog filma imao samo osam godina.

U ljubavnu aferu su ušli 2013. godine, kada su i nastale sporne fotografije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (2 glasova)