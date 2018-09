Izložba radova Toma Pavićevića iz ciklusa pod nazivom "Pukovniku nema ko da piše" biće otvorena večeras u 20 časova u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, u galeriji “Centar” u Podgorici i može se pogledati do kraja mjeseca.

U katalogu za koji je tekst napisao prof. dr Milorad Simunović, koji i otvora izložbu, ističe se da je naziv izložbe ujedno i njena poruka, ali da radovi ne ilustruju na vidljiv način istoimeni roman Gabrijela Garsije Markesa.

“Kao prvo, same slike ni na koji vidljiv način ne ilustruju sadržaj onog poznatog Markesovog romana sa istim tim naslovom i u kojem jedan bivši pukovnik revolucije, dok živi kao puka sirotinja i priprema svog pijetla za borbu, godinama i godinama iščekuje penziju na koju, prema propisima države, polaže puno pravo: pošto stari pukovnik već odavno nije u uniformi, onda ga po njoj na Tomovim slikama i ne možemo prepoznati. S jedne je strane pojedinac, u ovom konkretnom slučaju sa zaslugama, a s druge su država i sistem daleki od pojedinca, od njegove egzistencije i zasluga - eto to je poenta toga romana, a u tome je moguće pronaći i jednu poentu ove izložbe...“ zapisao je on, između ostalog,

Pavićević je rođen u Titogradu 1952. godine. Višu Pedagošku akademiju završio je u Nikšiću. Član je ULUCG-a od 1978. Imao je više samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i niza nagrada i priznanja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)