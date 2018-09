Između oboe i mača

Film Kradljivac bresaka Vula Radeva doplovio je u naslov prve zbirke stihova Balše Brkovića Konji jedu breskve. Ne znam da li je B. B. gledao taj film, ali znam da je Nevena Kokanova igrala glavnu ulogu u tom filmu. U prvoj pjesmi te zbirke konji su izgledali kao konjokradice. Filmska lektira ima važnu ulogu u Brkovićevom odrastanju. Na podijum poluprazne sale kina (kino Kultura) staje čistačica, držeći metlu u ruci:

Tišina gospodo,

Naš dragi Direr

Upravo slika Hrista...

To je onaj puteni, melanholični Hrist okružen učenjacima koji nešto brbljaju, brbljaju i njihove ruke. U pjesmi Poslije prvog buđenja mladić odšeta do željezničke stanice i stavi glavu na šine:

A kada to čudo prođe

Moja glava leti

Po okolnim poljima

I pjeva

Pjesme u slavu Marlene Ditrih.

U slavu Plavog Anđela i u slavu filmova Maroko, Obeščašćena, Ekspres za Šangaj, Grimizna carica, Đavao je žena; i pjesme u slavu Jozefa fon Šternberga... Marlen Ditrih, koja se u Londonu borila protiv fašističke propagande, vodi me do filma ljevičara Bernarda Bertolučija i pjesme B. B. Sličice iz života poslednjeg kineskog cara. U Sličicama povijest se pjeva kao cirkus, kao paradoks, kao gorak pirinač. Kao želja mladog cara da postane član KP Kine, kao zabrana kurvama da pripuste cara, da njegovo sjeme postane pepeo... Brković već u mladalačkim pjesmama uspijeva da u prvom koraku cimne čitaoca, da ga učini radoznalim. Zna B. B. da ispriča priču. A bez priče nema poezije. Prvo je objavljena knjiga Balše Brkovića 1985, a film Bernarda Bertolučija je snimljen 1987. I sad, ko je tu na koga uticao... Ima li veze Gaeta s tim, ili predratni KP Crne Gore i Božo Ljumović...

Lebdi B. B. po jedan minut u većini svojih pjesama. Jer u njegovim stihovima zaboravlja strah svoju glad, a radost svoj strah. B. B., ili drskost, igra na rizik, stalno u stavu mačevaoca. Evo, u pjesmi Neka Gospod blagoslovi Germaniju, pjesma kao omaž izvrsnom pjesniku, i pjesniku filma, Aleksandru Bečanoviću. Nabraja Brković šta će u modernoj povijesti njemačke kulture nadjačati smrti zvuk.

Meni je najluđe u toj himni noći za Germaniju to što je B. B. tako ludo zaljubljen u Leni Rifenštal. Tomu je kriv jedan pasus iz njenog dnevnika, a koji je to pasus - to neću da kažem. To zna Mik Džeger. Bolje da kažem da mi se odavno čini kako se Leni Rifenštal u svojim filmovima posprduje u lice fašizmu. Jer ta ručica Firera, koji u mercedesu plovi ulicama Njemačke i maše obožavaocima, na kraju djeluje jadno, marionetski. Pa još ta lica i reakcije nacističke kamarile u svečanoj loži stadiona u Berlinu 1936. To je trijumf humora nad arijevštinom.

Štadler, sudnji čas i oda čitanju, oda poeziji, oda životu u pjesmi Umiranje profesora K. Profesor K., bolestan nasmrt, na nagovor ljekara odluči da prije konačnog odlaska izabere ličnu knjigu nad knjigama. Trideset godina odlaže, dan za danom, smrt. Slavio je život, a umro je čitajući najbolju knjigu, Don Kihota od Manče. Umro je čitajući baš ove redove: Kada pop to vide, zamoli pisara da napiše uverenje da se Alonso Kihano Dobri, inače zvani Don Kihot od Manče, prestavio i umro prirodnom smrću; a to uverenje traži zato da bi oduzeo priliku svakom drugom piscu osim Sida Hamida Benengelija da ga lažno uskrsne i sačini beskonačne povesti o njegovim podvizima.

To je bio kraj maštoglavog idalga od Manče, čije selo Sid Hamid nije hteo izričito da pomene, kako bi ostavio da se sve varoši i sela u Manči otimaju među sobom koje će ga usvojiti i uzeti za svoga, kao što se sedam gradova u Grčkoj otimalo oko Homera.

Čitanje raste posle smrti kao što rastu nokti i brada. Čitanje ne može bit pod kontrolom, zato je spasonosno: jer, jezik je uzrok svemu, a ne...

Svijet je bolestan od rutine, ili sve trne i tone u mlakost. Osrednjost, ili nestaće svijet u traćenju i trućanju:

Ne stiže se do Tvorčevog prijestolja

slaganjem cigala...

No na poslu, snom, igrom. Svatko svojim putem:

Jer niko samo rođenjem izabran nije

da bude tvoj sin, Gospode...

Danas je i patriotizam rutina. Prošlo je vrijeme herojskog romantizma, nacionalnog poleta. Na djelu je isplativi patriotizam. Na otadžbinsko pitanje B. B. gleda na irski način i ne bira slučajno sonet. Patriotizam je u činjenju, a ko činja, biti će najbolji:

Palio bih kuću i zbog onoga

zarad čega neko ni cigaretu neće izgorjeti.

[...]

Odlazim iz Nje, i ne tražim Drugu.

Nemanje Nje - najšira je domovina, kuća.

Patriotizam je pitanje erotike:

Govorim ponešto o istini, maštovito lažem.

Nepotrebno je da skasku o izdaji dužim,

vrijeme je da procvilim, bar Tebi da kažem:

„Ja neću, ne mogu više da služim...”

B. B. je rođen dvije godine kasnije od poslednje zabrane Četerlijeve i prve LP Bitlsa (Please Please Me). U njegovim venama buja ciganska i irska krv, crnogorska i krv, jagode i krv, šezdesetih, sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. To je vrijeme jugoslovenske renesanse, to je vrijeme kad nam je svijet bio dom. Na filmu, u književnosti, u fudbalu, u erotici i u roku: kad ti je srce kô riba kad se za prženje vada. Kad ti treba leteći voz, tračnice uragana. Da te odvedu nekud i vrate istog dana. Kad hoćeš da poljubiš nebo.

Brković od prvih pjesama ima jak retorički nerv. Ima dar za karnevalizaciju, za slobodu forme. Često u pjesmi slobodnog stiha ima po jednu-dvije strofe sa rimom. Rima kao komentar, rima kao oblak, da se nešto tragično oveseli. Nema života bez promjene ritma, bez odaha. Evo, mogu da rimujem kad mi se ushtije, i zato B. B. valja čitati uz Bokerinijevu Noćnu muziku Madrida, ili uz Rumunske igre Bele Bartoka u izvođenju Avija Avitala na mandolini, ili uz Šabana Bajramovića, Anđeo čuvar, ili uz Kerubinijevu Četvrtu sonatu za čelo, ili uz bjelopoljsku Sjedi Hajra kraj bunara. I božanstveni glas Olivere Tičević, koja sve instrumentale može da otpjeva.

Među apostolima poseban je apostol Pavle. I to baš onaj na slici Albrehta Direra iz Pinakoteke Minhen. Apostol Pavle zbog četrnaest poslanica iz Novog zavjeta, zbog Pavlovog jola, zbog ponora na tom putu i zbog preobraćenja. Apostol Pavle zbog pjesme Balše Brkovića Sveti Pavle. Krhkost je najveća snaga Svetog Pavla. Na putu iskušenja čovjek biva bliži sebi. Otpadaju đinđuve i kreveljenje, ostaje čisto lice. Ova Brkovićeva pjesma je svjedočanstvo kako iz poetskog jača moralni stav:

Ustuknite mudraci grčki, ustuknite rimski,

otpliva mudrost međ jatom čistih riba...

Čitam pjesmu Sveti Pavle (i) kao autobiografsku. Kao Balšin put, put učenja, put raskršća i odluka. Kao put stilskih obrta i sazrijevanja. Kao put do Crnog igrališta. Crno igralište kao dug i kao dar. Crno igralište počinje pjesmom Svakodnevni dvadeseti vijek. Počni da čitaš Crno igralište uz Petu simfoniju Gustava Malera, četvrti stav, Adađeto. Balša Brković na crnom igralištu između okeana i otvorene vene. Između grijeha i smijeha. Crno igralište kao glad, glad kao radoznalost, kao tijelo, kao let, kao lijepost, kao smrt, kao uzdarje i uzdanje, kao odjebite. Na kraju Crnog igrališta Vasionu drži glad, drži ljubav, u terci Filip Larkin, i na kraju kraja B. B. - Vasionu drže Dvoje:

Znam što ćeš mi reći, mudrija od sove, Da se sve što stvara - samo Ljubav zove.

B. B. je imao sreće da urednici njegovih knjiga budu Sinan Gudžević, Mladen Lompar, Pavle Goranović... i evo peh, umjerena luda B. K.... A o svom izboru razgovaram sa B. B, u dubrovačkoj betuli Višnjica, uz pošip čaru: o predmetu studirati smrt i pjesmi za Farah, o erotskom (I dođe Ona/razbludna kao Stijeg umornih pobjednika,/crna poput tišine između dva bljeska.../Sa očima u kojima/Zelene zmije grizu svoj rep), o tome kako su nam nekad bili važni Godar i Markuze, a sad se dva velika brata guze, o filmu o muanatom piscu koga igra B. B, o trostrukom ogledalu smrti Pjera Paola Pazolinija, o belgijskom majstoru Mermansu, o filmu Mali vojnici Bate Čengića i Mirka Kovača, o pjesmi Brodskog Plove oblaci(Zaplači. Zapevaj. Živi.), o likovnosti (A Grad izgleda kao ogromni/Gušter pod Suncem), o filmu Žana Vigoa Nula iz vladanja, o plaveti i o ogledanju u zbirci EncesbergeraPlavosmerom, o neuhvatljivom prvom koraku Balšinog školskog druga Žarka Paspalja, ko je mlada gospođa na Direrovoj slici Adam i Eva u Pradu, o Svetlani Kani Radević i njenom genijalnom Spomeniku palim borcima Lješanske nahije na Barutani, o rečenici iz Uliksa Prava lepota očiju vidi se tek kad ćute, ili Lukav kao klozetski pacov, ili Pate li ribe ikada od morske bolesti, o podvodnim filmovima Leni Rifenštal, o toću od prstaca, ko je napisao Bejturane, jado, beru l’ te đevojke, o Peku Methadževiću i Usu Mahmutoviću, o pjesmi Filipa Larkina Poezija odlazaka, o uticaju varvara na Crno igralište, o distihu:

Ne vjeruj mapi bez zemlje Utopije

(i još veselije)

Od mašte pod svodom nema klime toplije.

Ima li kraja ove šizofrenije?

Ima hor mornara u operi Leteći Holandez...

