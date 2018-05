Izrael pobjednik Eurosonga

Predstavnica Izreala Neta sa pjesmom "Toy" pobjednica je 63. Eurosonga koji je održan u Portugalu.

"Hvala svima što prihvataju razlike. Volim svoju zemlju. Hvala Jerusalim", rekla je Neta nakon proglašenja pobjednika.

Neta je slavila sa 529 bodova ispred, takođe jedne od favoritkinja, predstavnice Kipra Elene Fureira koja je osvojila 436 bodova.

Treće mjesto sa 342 poena osvojio je predstavnik Austrije Cezar Samson sa numerom Nobody But You.

Predstavnik Crne Gore na Eurosongu Vanja Radovanović sa pjesmom “Inje” nije prošao u finale muzičkog takmičenja.

