Jedan od najznačajnijih muzičkih producenata svih vremena Nile Rodgers otvara jubilarni Sea Dance!

Jedan od najznačajnijih i najvećih svjetskih muzičara i producenata svih vremena, Nile Rodgers nastupiće uz pratnju svoje legedarne grupe Chic na spektakularnom otvaranju ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Sea Dance festivala, 30. avgusta!

Legendarni kompozitor i muzičar koji je značajno uticao na tokove razvoja popularne muzike, zaslužan je za neke od najvećih hitova i albuma za najveće svjetske zvijezde kao što su David Bowie, Madonna, Duran Duran, Daft Punk, Eric Clapton, Robert Plant, George Michael, Bryan Ferry, B-52s, INXS i mnoge, mnoge druge. Za saradnju sa njim borili su se i giganti kao što su Mick Jager i Michael Jackson, a disko era ne bi bila ista bez kapitalnih plesnih himni njegove grupe Chic, ali i hitova za Sister Sledge i Dianu Ross, dok se njegova čuvena pjesma "Good Times" smatra samim izvorištem hip-hop muzike.

Kada se saberu, sve pjesme koje je radio premašuju 500 miliona prodatih albuma i preko 75 miliona singlova. Rodgers dokazuje svoju savremenost i činjenicu da je najveći vizionar kog je plesna muzika ikad imala, tako što stoji iza modernih savremenih hitova kao što je "Get Lucky", možda i najveći ljetnji hit ove decenije! Na listi njegovih mlađih saradnika upisali su se i Lady Gaga, David Guetta, Avicii, Pharrell Williams, Kylie Minogue, Pitbull, Sigala, Disclosure i Sam Smith dok će sa CHIC objaviti novi album “It’s About Time” u septembru ove godine, čije će pjesme premijerno čuti publika u Crnoj Gori!

Da će nastup pored tirkiznog Jadrana da bude pravi spektakl, najbolje govori podatak da je BBC proglasio Rodgersa i Chic za jedno od najboljih koncertnih izvođenja u 2017, dok su ovaj furiozni sastav i festivalski giganti Glastonbury i Coachella uvrstili prošle godine među svoje najuspješnije nastupe po ocjeni medija i publike. Još uvijek se prepričava i spektaklurano otvaranje Exita 2013. kada su se sa krcate glavne bine horski pjevali hitovi "Let's Dance", "Get Lucky", "Le Freak", "We Are Family", "Notorious", "Lost in Music", "Like a Virgin", "Upside Down" i brojni drugi čije melodije doslovno je svako čuo, a da ni ne zna da ih sve povezuje jedno ime - Nile Rodgers! Zato je ovaj muzički genije uvršten i u Rock and Roll kuću slavnih, ali i Dance kuću slavnih, Grammy kuću slavnih, a presjedava i Kućom slavnih muzičkih autora.

Svoje muzičko putovane započeo je kao muzičar u svom rodnom gradu Njujorku - svirajući sa putujućim bendom Sesame Street, a nakon toga se skrasio kao član kućnog benda u čuvenom njujorškom Apollou. Zajedno sa basistom Bernardom Edwardsom 1977. godine formirao je funk, soul groove, disco band CHIC. Disko muzika postala je umjetnički vrijedan žanr onog momenta kada su Chic u nju unijeli pjevanje blisko soulu, kao i smjelu upotrebu gudača, ne gubeći, već samo ubrzavajući agresivni funky ritam. Njihovi jednostavni tekstovi, puni naizgled jednostavnog, vedrog eskapizma, krili su i ne tako naivan kritički komentar Amerike u sred tadašnje ekonomske krize. Iz disko kulture kao oličenje optimizma, Chic je postala jedna od najkomercijalnijih pop grupa svih vremena, zahvaljujući jedinstvenoj seriji hitova, koji i danas osvajaju srca svojom plemenitošću i neodoljivim ritmom.

Foto: Sea Dance

Hitovi "Le Freak" i "Good Times" našli su se na vrhovima svjetskih muzičkih top listi i postale nezaobilazne numere na čuvenim plesnim podijumima poput onog u legendarnom njujorškom klubu "Studio 54". Legendarna, zarazno melodična bas linija iz “Good Times”, našla se citirana u pjesmama Blondie, Queen, Grandmaster Flash, Beastie Boys i mnogih drugih, pokazujući pravac u kome će muzika ići, a iz nje je izrastao i "Rapper's Delight", prvi svjetski hip-hop hit! Već u prvim godinama producentskog rada Rodgers i Edwards su ostvarili planetarni uspjeh sa numerom "We Are Family" i bendom Sister Sledge. Odmah zatim Rodgers je postao jedan od najtraženijih producenata, pomažući u stvaranju albuma koji su kreirali karijere zvijezda kao što su Diana Ross (I'm Coming Up), INXS ("Original Sin"), Madonna ("Like a Virgin"), ali i redefinisao zvuk za neke od najvećih svjetskih zvijezda kao što su David Bowie (Let's Dance), Duran Duran, (Notorious), B-52s (Cosmic Thing) i brojni drugi. Odatle do house muzike bio je potreban samo jedan korak i mnogobrojni producenti i disk džokeji su na njemu gradili savremenu elektronsku muziku. Svaki put kad čujete plesni ritam sa ženskim soul vokalom, znajte da su Chic začeli ovaj pravac na ulicama Njujorka.

Trodnevne ulaznice sa 40% uštede samo do 22. avgusta!

Komplet ulaznica za sva tri dana festivala mogu se nabaviti po promotivnoj cijeni od 24.99 eura samo do 22. avgusta ili isteka zaliha, nakon čega će njihova cijena biti veća. U prodaji su i dnevne ulaznice po cijeni od 14.99 eura, a dio prihoda od prve večeri biće preusmjeren u izgradnju javnog dječijeg igrališta koji će festivalski tim realizovati u saradnji sa Opštinom Budva. Ulaznice se mogu kupiti u prodajnoj mreži Gigstix.me, te na 54 prodajna mjesta u 23 grada Crne Gore. Više informacija može se naći na sajtu www.seadancefestival.me, dok su na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org dostupni i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smještaj i prevoz.

