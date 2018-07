Jednake šanse za sve - nema šanse

Uvijek me intrigiralo pitanje slobode? Što je sloboda volje, u čemu se ogleda, u tome što na nekoj terasi mogu da biram između espresa i kapućina? Tačnije ako počnemo da gulimo slojeve postojanja poput glavice luka, što ostaje na kraju?

Psihološki pravac Transakciona analiza, Eriha Berna navodi da od roditelja dobijamo skriptove, upustva koji određuju naš pogled na život, postupanja, štaviše sudbinu. Tu su i dublji slojevi, porodično nesvjesno, kao zbirno iskustvo naših predaka, koje je u pojam psihologije uveo Leopold Sondi. Potom nacionalno nesvjesno, po velikom K.G. Jungu, koje je opet skupno iskustvo jednog naroda pohranjenog u nesvjesnom. To crnogorsko nesvjesno je čini mi se efektno izrazio psihijatar Todor Baković kroz naslov knjige “Depresivni optimizam Crnogoraca”.

Jung je proširio pojam nesvjesnog na najdublji arhetipski sloj, kolektivno nesvjesno, koje je opet kumulirano iskustvo čovječanstva duboko pohranjenog u psihi čovjeka. Ljudi ponekad sanjaju simbole koje nisu nikad vidjeli u svjesnom stanju.

Pitanja koja prevazilaze granice spozaje, kao što je praegzistencija duše, odnosno reinkarancije, koja egzistira u istočnjačkim učenjima, ali i u “new age” pokretima. Slijedeći ovo učenje duša u svhu sopstvenog razvoja bira kontekst u kome će se roditi, porodicu, državu, vrijeme… Egzistencijalisti pak smatraju da život treba prihvatiti takav kakav jeste, “zagristi metak” života, (izbjegavajući religioznu anesteziju). Interesantno mi je prožimanje filozofskih antičkih tradicija Grčke i istočnjačkih tradicija, budizma u prvom redu. Dok stoici prihvataju život, izbjegavajući sud o tome šta on donosi, njegujući skromnost i suzdržanost, dotle budizam insistira na osobađanju čovjeka od ega, smještajući egzistenciju u čistu svijest. Što je onda čovjek, svijest, duh koji svjedoči ne samo ono što ga okružuje, već i samog sebe, svoje misli, emocije? Da li je taj duh proizašao iz većeg, univerzalnog Duha? To su kako filozofi kažu ontološka pitanja. Možda Vas dok ovo čitate podsjećam na Markesovog Malkijadesa, koji je otkrivao velika pitanja već nauci poznata, no ako uzmemo nalaz globalno značajnog ekonomiste Branka Milanovića, stvari postaju kud i kamo praktičnije. Dakle, po Milanoviću (autoru publikacije “Globalna nejednakost”), prihod koji ćemo ostvariti zavisi za 60% od države u kojoj smo rođeni, a svega 20% od društvene klase kojoj pripadamo. Mjesto gdje smo došli na svijet, a koje opet nijesmo mogli da biramo, kao da određuje, jesmo li sebi otvorili perspektivu, ili je naprotiv, zaključali. Prijatelj mi kaže da je iz odjeljenja maturanata njegovog sina, od njih 36, čak 20 upisalo studije van Crne Gore. A đe ćemo mi za koje je možda kasno? Pripadam generaciji koja je postala punoljetna u nesrećnim godinama raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Raspad velike države promijenio je paradigmu života. Kako razmišlja roditelj u Crnoj Gori, iz onih “širokih društvenih masa”, koji neće ostaviti potomcima kapital? Idealna maksima glasi “jednake šanse za sve”. Ali stvari su daleko od toga, vlasnici kapitala su pripadnici uske elite. Struktura privrede je promijenjena. Konobari, kuvari, zanatlije radnici u poljoprivredi…”Naša” djeca radiće kao prekarna radna snaga kod “njihove” djece. Za mali novac. Poput srednjevjekovnih kmetova. Filozofija i sociologija, koje polako iščezavaju iz obrazovnih programa, neće im biti na raspolaganju da makar nađu utjehu. Ipak, imati će reality programe. Maštati tuđe živote, dok vam crpe životnu energiju, kao u kultnom filmu Matrix.

Stvaranje daje “iluziju da ne živimo uzalud”

Danilo Kiš navodi da su pisci privilegovani, budući da postoji književnost, umjetničko stvaralaštvo, “ono nam daje iluziju da ne živimo uzalud, bez smisla, da u svom životu ostvarujemo nešto suštinsko”.

Foto:

U Gorkom talogu iskustva, inspirativan je Kišov citat: “Za život jednog čoveka sigurno nije mnogo podsticajno da se prepušta nekom pesimističkom osećanju. Ali, za mene je van sumnje da nad ljudskim životom uopšte počiva senka duboke tragike. Već sam rekao: mi ne znamo odakle dolazimo, i još manje znamo kuda idemo - od jednog ništavila drugome. Između jednog i drugog, moramo da se nosimo s problemima egzistencije, starenja, bolesti i s nizom drugih stvari. Postoji, reklo bi se, samo jedna stvar koja nam daje izvesnu utehu: to je ljubav. Čak nam i tragična ljubav pruža utehu”.

Da je ljubav azil, pribježište u teskim vremenima i nesrećnim društvima, o tome nam svjedoči i Selimovićeva “Tvrđava”, jer kako Vitov stih kazuje: “a ja više nisam kadar/da se zidam/i survavam/niz litice./Gojkovice,/mlada Gojkovice”

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)