Jinx: Dobro je što smo duhoviti, inače bismo bili nepodnošljivi

Zagrebačka retro pop atrakcija, grupa Jinx nije često svraćala u ove krajeve i pored toga što je nesporno da ima fanove u Crnoj Gori, one koji naizust znaju hitove kao što su “Tamo gdje je sve po mom” i

“Da smo se voljeli manje”. Zato će sigurno predstojeći koncert Jinxa na Podgorica Art Festivalu značiti i bendu i publici. Mada su Zagrepčani prvi album “Sextasy” objavili 1995, u Crnoj Gori su prvi put svirali 2012. U Podgorici godinu kasnije. Sada dolaze na talasu promocije novog albuma, a nastupiće u Bokeškoj ulici u 21. septembra. Osnivač grupe i gitarista Gordan Muratović, poznatiji kao Coco Mosquito, tim povodom je pričao sa “Vijestima”.

Kakav repertoar može publika da očekuje, budući da je još aktuelan album “Pogrebi & pomiriši”?

Biće to kombinacija novog materijala i “Greatest Hits”, zapravo što smo stariji koncerti su sve više “Greatest Hits”. (smijeh)

Kako gledate na novi album sad, da li ste zadovoljni prijemom?

Nove stvari na koncertima prolaze odlično... A što se tiče nekog ukupnog prijema našeg posljednjeg albuma, čini se da smo polako zakoračili u ovu veteransku kategoriju (“Koga briga za novi album Rolling Stonesa, važno je da sviraju koncerte”).

Možemo li očekivati uskoro ekranizaciju još neke pjesme sa albuma?

Spiskali smo pare predviđene za spotove, jedino ako nam neko izađe u susret, pa dobijemo besplatno ili skoro besplatno, onda možda bude još koji spot.

Po čemu se razlikovao proces rada na aktuelnom albumu u odnosu na prethodne?

Pa nema neke velike razlike u procesu, budući da radimo u vlastitom studiju imamo luksuz da dugo drljamo po pjesmama, ko zna, možda to nije ni dobro, ali uvijek smo tako radili... Ipak, ima jedna razlika - album je na kraju miksao Mark Saunders (sarađivao sa The Cure, Dejvidom Bouvijem i drugima) u svom studiju u Njujorku bez našeg prisustva, ali uz puno internetske komunikacije oko pjesama. Eto, to je novo. 21. vijek.

Prošlo je više od dvije decenije od vašeg prvog velikog hita „Smijem se“. Kako sa ove vremenske distance gledate na vaše početke, jeste li očekivali da ćete biti ovdje gdje ste danas, ili ste očekivali manje, više?

Očekivali smo drugačije... I manje i više. Zapravo nismo imali pojma kako taj posao izgleda i naročito na početku smo imali jako puno sreće, a zapravo sve po principu: što zna dijete što je petsto kilograma. Da ćemo dvadeset i više godina kasnije i dalje postojati kao bend, to nam nije bilo ni na kraj pameti.

Na šta ste najponosniji tokom dosadašnje karijere?

Pa eto, baš na to da smo toliko izdržali.

Izjavili ste da se uvijek trudite da ostanete svježi i da sami sebe zabavite. Koliko je teško to postići poslije toliko godina rada?

Nužno je imati pauze, sarađivati sa nekim novim ljudima, ne forsirati uspijeh, ovdje je što se tiče sličnih muzika to ionako jako, jako relativan pojam. Dobro je da je velika većina benda duhovita... Inače bi bili nepodnošljivi. (smijeh)

“Nismo bili spremni da se spakujemo i odemo”

Počeli ste sa tekstovima na engleskom, da li mislite da ste sa vašim zvukom možda mogli da napravite i inostranu karijeru da ste nastavili na engleskom, ima li to uticaja uopšte budući da se sve više mladih bendova odlučuje za takav pristup upravo iz razloga što će biti dostupniji stranoj publici?

Mi nismo mogli, to je sigurno... Možeš ako se spakiuješ i odeš, jedino tako, a mi za to nismo bili spremni. Danas je vrijeme Interneta, informacije putuju brže, klinci mnogo bolje govore engleski nego što je to bio slučaj u našoj generaciji, kad tome dodamo i činjenicu da je ovdje sa rokenrolom i svim sličnim muzikama stanje sve gore, obrazovani mladi ljudi odlaze... Zašto ne? Pjevajte na engleskom, možda vam se nešto i desi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)