Jollanda: Ne volim da se ograničavam, sve je to hip hop

Budvanski reper Jollanda objavio je spot za pjesmu “Dva na sat” koji se može pogledati na YouTube servisu. Ovo je prvo javljanje Jovana Lazarevića, koji stoji iza pseudonima Jollanda, nakon dvije godine studijske pauze. Lazarević potpisuje tekst i aranžman pjesme, muziku Pavle Lošić, dok je za produkciju bio zadužen Necke iz hip hop kolektiva Radio Katakomba. Spot je snimao Stefan Momirov iz beogradskog Studija 13, a montirao ga je sam Lazarević.

“Spot je sniman u Budvi, početkom jula. Nekoliko dana ranije snimljena je i prva verzija pjesme u studiju Radija Katakomba tako da su se video materijal za spot i audio materijal otprilike sređivali u isto vrijeme”, otkriva Jollanda za “Vijesti”.

On je kazao da je spot snimljen u roku od šest, sedam sati.

“Postojala je okvirna ideja i plan što se tiče snimanja, ali smo takođe ostavili dosta prostora za improvizaciju i stvari su se dešavale prilično spontano, tako da je ovo za mene bilo jedno od ljepših iskustava što se tiče snimanja”, dodao je reper.

On je “Dva na sat” napisao prije par mjeseci, mada je imao Lošićev insturmental kod sebe već duže vremena.

“Imao sam par ideja, ali pjesma ‘Dva na sat’ je legla najbolje, a spot je urađen za nju jer smo imali jednostavan i zanimljiv koncept koji je bilo lako realizovati bez angažovanja prevelikog broja ljudi i bez holivudskog budžeta. Mislim da se stvari u većini slučajeva fino sklope kada se skupi dobra ekipa oko dobre ideje i to poslije duže vremena. Ja nisam bio aktivan par godina i to mi je prijalo, ali pratim što se dešava i prisutan sam uvijek, iako sam koncentrisan na druge stvari”, istakao je Jollanda.

Budvanski reper prije četiri godine objavio je solo prvijenac “Na talasima rima”, koji je sadržao 14 pjesama baziranih ponajviše na fanki zvuku, ali se sa “Dva na sat” okušao na instrumentalu koji je bliži aktuelnim trendovima u hip hopu. Na njegovom debiju gostovali su mu Bege Fank, Buda NBG, Rajk, DJ-evi Munja i Bko i već pomenuti Necke. Jollanda naglašava da ne želi da se ograničava zvučno, pa se od njega i dalje mogu očekivati drugačije pjesme nego do sad.

“Cijeli album ‘Na talasima rima’ je imao taj fanki old skul zvuk, ono što ‘pravi’ reperi nazivaju ‘pravim’ repom. Bilo je i par tvrđih pjesama, ali nije bilo klasičnog trepa. U tom smislu pjesma ‘Dva na sat’ predstavlja neku vrstu odstupanja od prethonog rada, ali lirika je i dalje ista. Što se zvuka tiče, ne volim da se ograničavam sa podžanrovskim odrednicama, sve je to repčina, sve je to hip hop”, ocijenio je on.

Reper se nada da nakon ovog singla neće opet uslijediti dugačka pauza do sljedećeg.

“Volio bih da svaku sljedeću pjesmu uradim sa istom ekipom, na sličan način i sa istom dozom energije i kreativnosti. Planovi uvijek postoje i Radio Katakomba je stalno aktivna, tako da se može očekivati svašta”, najavio je on.

Jollanda i Necke su kao grupa Prvi na crti objavili i album “Ulična rasvjeta” prije šest godina, a našli su se i na dva izdanja Radija Katakombe, “Mikstejp prvi” i “Mikstejp drugi dio”. Sva navedena izdanja dostupna su na YouTubu za preslušavanje.



