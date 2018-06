Josipa Lisac: Izuzetno ste rokerski raspoloženi, mogu to da osjetim

Josipu Lisac i Stereo MC's u Crnoj Gori je publika bila već u prilici da čuje posljednjih godina, a sinoć su konačno na svoju mapu stavili Podgoricu i pokazali zašto se njihovim prethodnim gostovanjima još priča, kao što će sigurno i o ovom na City Groove festivalu. Od Josipe Lisac se to vjerovatno svakako očekivalo, ipak je u pitanju jedna od najvećih muzičkih zvijezda koje je prostor bivše Jugoslavije dao. Sa druge strane, Stereo MC's su neki bili skloni unaprijed da otpišu kao grupu koja je odavno prošla svoj zenit i od koje publika zna samo jedan, najveći hit, ali su Britanci pokazali da su u odličnoj formi i napravili žurku dostojnu i većih festivala.

Frontmen Rob Birč odavno nije u cvijetu mladosti, ali je svakako letio binom, održavao atmosferu i kontakt sa publikom. U muzici Stereo MC's njegovi tekstovi nikad nisu bili revolucionarni, ali ih je iznosio sa zvjezdanom harizmom, kojom je kupio masu na City Groove festu. Od njega je i ono klasično "Kako se osjećate?", pitanje koje gotovo svaki izvođač postavlja na koncertima, zvučalo drugačije.

Publika se osjećala sjajno i razigrano, posebno u prvim redovima gdje su bili i najveći fanovi, oni koji su znali gotovo svaku pjesmu i naručivali svoje omiljene skandiranjem između numera. Uz podršku producenta i suosnivača Nika Halama, bubnjara Ovena i sjajne pjevačice Kat, Birč je poput imena najvećeg hita Stereo MC's uspio da poveže posjetioce u zajedničkom uživanju i đuskanju uz "Connected", "Elevate Me", "Step It Up"...

Britanci možda više ne zaposjedaju vrhove top lista kao nekada, ali su svojom kombinacijom fanki hausa i old skul repa, uticaja od "Madčesterske scene" do londonskog rejva, pokazali da su i dalje relevantni jer širom svijeta, pa i u Crnoj Gori je i dalje dosta onih koji su željni da se plesom bore za svoje pravo na provod, isto kao što su i u Britaniji krajem 80-ih i početkom 90-ih.

Koliko su Podgoričani željni toga pokazao je i glasan poziv na bis, nakon kojeg je londonski sastav izveo još jednu numeru, a zatim se fotografisao sa publikom, nakon nespretnih pokušaja Birča da izgovori ime glavnog grada Crne Gore (nije mogao bolje od "Podgorika") što je izazvalo smijeh prisutnih. Nakon izvinjenja zbog toga, frontmen je poručio publici da je voli i prepustio binu Josipi Lisac i njenom bendu.

"Dobro veče, odnosno skoro je jutro. Tako ste mladi i čili. Sve vrlo dobro znate, pa se samo prepustite", kazala je možda i najveća živa zvijezda jugoslovenske scene čim se latila mikrofona u svom karakterističnom, neobičnom tamnom autfitu.

Kako je obećala, tako je i bilo, maestralna džez svirka koja topi i razoružava bacila je publiku u pjevanje i njihanje uz "O jednoj mladosti", "Tisuću razloga", "Gdje Dunav ljubi nebo", "Danas sam luda", a uz one sporije, romantične bi i parovi zaplesali. Preko džez osnove nizali su se fank, disko i rok uticaji, čak i malo "elektroničkog", kako reče jugoslovenska diva, zvuka. Bila je to prava svirka za muzičke sladokusce.

Josipa je naravno dominirala binom, a energija koju je pružala prisutnima nije ostala neuzvraćena, što je i primjetila.

"Ovdje su se svi izuzetno potrudili. Sjećam se i ludnice na Bedem festu. Izuzetno ste rokerski raspoloženi. Mogu to da osjetim", poručila je pjevačica.

Gotovo svaki od članova njenog benda imao je svoju tačku, Lisac bi im prilazila i davala mikrofon da kažu nešto, upitkivala ih, a posebna pažnja pružena je bubnjaru koji je imao solo tačku, a zatim objasnio i zašto voli da dođe u Crnu Goru.

"Crna Gora, sa ovakvom prirodm i ovakvim ludima, stvarno me uvije takne", kazao je kada je dobio mikrofon od pjevačice.

Josipi Lisac nije smetalo ni to što joj je jedan od tehničara, kako je otkrila, bolestan, "maltretirala" ga je više puta oko stalka za mikrofon, obećavši mu da će mu kasnije dati antibiotike.

Pored dosta mladih lica u publici, dok je jedan dio mase napustio prostor festivala poslije Stereo MC's došlo je više onih starijih, koji duže prate Josipu Lisac i koji su očigledno posebno uživali u njenom koncertu, pozitivno se iznenađujući kada vide i da omladina pjeva njene pjesme.

Pitanje je međutim da li je zbog ovog dijela publike trebalo možda staviti nastup Josipe Lisac prije Stereo MC's, mada je u pitanju svakako veća zvijezda za nas.

Drugo veče City Groove festivala otvorio je KIC Pop hor, kojem je to bila kruna posljednjeg, vrlo aktivnog perioda tokom kojeg su imali brojne uspješne nastupe širom Crne Gore. Nakon njih podgoričkoj publici se prvi put predstavio hrvatski rok sastav Vatra. Mada će uskoro obilježiti dvije decenije postojanja i važe za jedan od najuspješnijih hrvatskih rok sastava, Vatra je za crnogorsku publiku još relativno novo ime, pa zato ne čudi da su odlučili prije svega da serviraju hitove kao što su dueti sa Damirom Urbanom "Tremolo" i Massimom Savićem "Nama se nikud ne žuri", kao i "Tango" koji je proglašen najslušanijom hrvatskom pjesmom 2014.

Večeras će City Groove biti zatvoren nastupom glavnih zvijezda, globalno popularne škotske rok grupe Simple Minds, a kao uvod u njihov koncert prethodno će nastupiti Autogeni trening. Cijena ulaznice je 10 eura.

