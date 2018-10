Jovančov se predstavila Baru: Grafika nema svoje mjesto na našoj likovnoj sceni

Nagrađivana akademska umjetnica mr Jelena Jovančov preksinoć se predstavila likovnoj publici u Baru izložbom “Iluzivna stvarnost”. Na svom prvom samostalnom predstavljanju sugrađanima, devetnaestom samostalnom do sada, Jovančov je izložila 30 grafika rađenih u različitim tehnikama koje su u postavci u Dvorcu kralja Nikole do prvog novembra.

U katalogu izložbe, istoričar umjetnosti Vladislav Kasalicaocijenio je ova djela svjedoče o umjetnici snažne individualnosti “i lucidnom opservatoru autentičnog likovnog izraza sa specifičnim, prepoznatljivim i upečatljivim likovnim rukopisom”, te da je lakoća realizacije i inventivnost predstavljaju kao samosvojnu autorku izraženog senzibiliteta koja suvereno vlada savremenim grafičkim izrazom”.

Jovančov u razgovoru za “Vijesti” kaže da su grafike rađene različitim tehnikama - i kombinovanim tehnikama visoke i duboke štampe, mecotinti, bakropisu, rezervažu, mecotinti u kombinaciji sa linorezom, linogravuri, drvorezu...

Jovančov u Baru Foto: Radomir Petrić

“Sve tehnike duboke i visoke štampe su otprilike tu. Ovo su radovi iz dva ciklusa, ‘Iluzivna stvarnost’ o refleksijama i ovaj manji podciklus brova i barki, uvijek kad pravim samostalnu postavku gledam da ih povežem jer ima sličnosti u refleksijama, a ovo je uz to tako velik i zahvalan prostor”, priča Jovančov.

Otvarajuči izložbu, Kasalica je za Jovančov rekao da je likovna umjetnica snažno izraženog istraživačkog stvaralačkog duha, sklona kontinuiranom kontemplativnom traganju, te da je zaokupljaju odnosi između svarnosti i iluzije, realnosti i refleksija. Crtež joj “odiše finoćom i taktilnim vrijednostima”, a kolorit joj je sazdan od suptilne valerske gradacije finog tonskog nijansiranja ljubičaste, plave, sive, narandžaste, oker i žute boje.

Jovančov ukazuje da valer zavisi “od rada do rada”, napominjući das u akcentovani radovi “Od svitanja do sumraka” i “Alisa u zemi čuda”. Osim grafikom, ona se uspješno bavi fotografijom koju “često koristi kao polazište za realizaciju ideja i predloške za svoje grafičke radove”.

“Većinu svojih grafika realizovalasam tako što sam prvo tražila i fotografisala reflekse u vodi, oni su se godnama taložili, izvukla bih neke koje bih potom realizovala u grafici, ali ne tako što bih preslikavala, već mi je fotografija bila polazište za ideju, služila mi u smislu kompozicije, da još nešto dodam”, ukazuje sagovonica “Vijesti”.

Za svoje grafike, u Crnoj Gori Jovančov je dobila Godišnju tradicionalnu nagradu cetinjskog Fakulteta likovnih umjetnosti 2006. godine, te nagradu “Lubarda, Milunović, Stijović” za grafiku na 64. Tradicionalnoj izložbi Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore 2009. godine. Komentarišući mjesto grafike na savremenoj crnogorskoj likovnoj sceni, reklaje da ono “bukvalno ne postoji”.

Foto: Radomir Petrić

“Rijetki su pojedinci koji se bave grafikom zbog tehničkih uslova - kompleksni su, nije to kao slikarski atelje u koji stavite štafelaj i slikate. Grafički studio podrazumijeva presu, eceraj... sve je to ulaganje, a u suštini, crnogorska publika nema senzibilitet za grafiku i vjerovatno to ljudi (grafičari) shvate na početku, suludo je da se nešto ulaže, a zapravo se neće na kraju isplatiti”, kaže Jovančov.

No, na međunarodnoj sceni Jelena zato godinama niže uspjehe. Do sada je osvojila deset nagrada na konkursima u Rumuniji, Češkoj, BIH i Srbiji, a kao najveće priznanje u inostranstvu smatra dva nastupa na Pekinškom bijenalu, čuvenom BIAB-u.

“Nisam ni znala kakve su razmjere BIAB kad sam se prvi put prijavljivala 2012. godine. To je zaista najveća smotra umjetnosti u Aziji, održava se u Nacionalnom muzeju koji je najveći u Kini, i u tom smislu, nastup na BIAB mi je privilegija jer sam oba puta prošla sa grafikom u jako velikoj konkurenciji, a tamo je u fokusu prvenstveno veliki format slike i skulpture”, ukazuje Jelena Jovančov.

Na pitanje kako je biti samostalni umjetnik danas u Crnoj Gori, jer ima taj status od lani, odgovorila je kratko: “Izazovno”, a na kraju razgovora za”Vijesti”, ukazala je da nastavlja dalje:“Nisam baš sigurna kako, možda je najbolje krenuti u nešto sasvim drugo”.

Jelena Jovančov diplomirala je na studijskom programu Grafika Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju, u klasi profesorke Anke Burić, gdje je i magistrirala 2010 godine. Članica je ULUCG i međunarodnog udruženja mecotinte. Do sada je imala 19 izložbi i više od 235 selektovanih nacionalnih i međunarodnih izložbi. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj rad, živi i stvara u Baru.

Pomoću linije definiše formu i organizuje kompoziciju

“Kompoziciona shema Jeleninih grafičkih listova sazdana je od čvrstog strukturalnog odnosa prožetog konsonantnim tonskim sazvučjima, dok sigurnost izvođenja i tehnološki postupak doprinosi uvjerljivosti predstavljenog prizora. Autorka pomoću linije definiše formu i organizuje kompoziciju, a njena crtačka ortografija zasnovana je na autohtonom likovnom rukopisu sugestivne snage. Na senzibilno tretiranim likovnim sublimacijama Jovančov, ponekad je prisutna i ljudska figura ili njen dio sa odrazom u vodi, usamljena u minimalističkom apstraktnom okruženju kao simbol otuđenosti i prolaznosti”, zapisao je Kasalica o djelu Jelene Jovančov.

