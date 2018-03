Juriš na Perast

Realizacija scenarija "konkurencijom do kohezije" podrazumjeva ulog značajnog, ali pažljivo odabranog dijela prostora Obalnog područja...

Iz Nacrta Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje CG

Gradi se i u Perastu - i to ozbiljno. Bojim se da onaj moj Perast - sa razmeđe vjekova - više ne postoji. Moraću da ga zaboravim. A ovaj novi Perast ću, sasvim je izvjesno, morati da zaobilazim.

Dakle, panoramom Perasta u ovom trenutku dominiraju zvonik crkve svetoga Nikole - koji je podignut davne 1691. godine - prije 300 i kusur godina - i jedan, ni po čemu poseban - kran!

Pošast što nemilosrdno guta prostore naše mile Boke, "nevjeste Jadrana" - pošast građenja - ili "nekritičke upotrebe prostora", što bi rekli eksperti - nije preskočila ni Perast. Nije pomoglo ni to što je Perast - ili urbano jezgro Perasta, ako vam je tako draže - upisano u Registar spomenika kulture Crne Gore kao spomenik I kategorije - i to davne 1949. godine.

I uzeh, u to ime, da prekopavam po Netu, ne bih li se pobliže informisao o građevinskim radovima u Perastu. Ovo što slijedi je tek zagrijavanje, da se razumijemo. Biće, osjećam, još dosta priče o Perastu u narednom periodu...

Zavod za statistiku Crne Gore - Monstat - kaže da Perast ima 274 stanovnika, 118 domaćinstava i 318 stanova (Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011). U Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore (decembar 2015), piše da je Perast 2011. godine imao 269 stanovnika, a 2015. godine 264 stanovnika. Broj domaćinstava se u Nacrtu ne pominje, kao ni broj stanova - ko zna zašto - a trebalo bi da se pominje, valjda - kad se već pominje broj stanovnika. Inače, operativne demografske studije - precizne analize i projekcije - nezaobilazan su faktor u prostornom planiranju. U dokumentu pak naslovljenom Broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima (6. oktobar 2016), iza kojega stoji Državna izborna komisija, piše da u Opštini Kotor ima ukupno 18.067 birača, od kojih 263 glasaju u Perastu, u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Što će reći da je Perast grad u kojemu (skoro i da) nema djece, odnosno maloljetnih osoba.

Toliko o demografskim kretanjima u Perastu...

Kompleks bivše Fabrike konfekcije "Jadran Perast" prije intrervencije

A što se tiče politike naše nasušne - Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor - inače kadar iz redova Bečićeve Demokratske CG - gostovao je 19. janura - prije mjesec i po - na Radiju Kotor, u jutarnjem programu. Govorio je o strahovitim pritiscima koje Opština Kotor - a posebno on - lično - trpi po pitanjima planirane gradnje u Kostanjici i u Dobroti - odnosno po pitanjima izdavanja građevinskih dozvola za gradnju na osam urbanističkih parcela u Kostanjici - riječ je o dvadesetak stambenih objekata, ma što to značilo - kao i izdavanja građevinske dozvole za gradnju kupališta u Dobroti, za potrebe novog turističkog objekta (izgrađenog na mjestu bivšeg auto-kampa).

Zašto je izdavanje dozvola za planiranu izgradnju u Kostanjici i u Dobroti u Jokićevoj nadležnosti - a za graditeljski poduhvat u Perastu je bio dovoljan potpis vd. Glavnog državnog arhitekta na idejno rješenje - na ne idejni projekat, molim vas, nego idejno rješenje - ne znam - ali ću potražiti odgovor, obećavam (odgovor se vjerovatno nalazi u novom zakonu).

Nisam, nažalost, ispratio pomenutu Jokićevu priču na Radiju Kotor u cjelosti - ali bih se kladio da nije pomenuo planiranih 400 novih ležajeva - odnosno 80 m2 BRGP po ležaju - na Glavatima. A kladio bih se da nije pomenuo ni građevinske aktivnosti u Perastu. Ključni momenti Jokićeve priče dati su u tekstu koji je objavljen 20. januara na Internet stranici Radija Kotor (radiokotor.info.me) - i u tom tekstu se ne pominju Glavati, a ne pominju se ni graditeljske aktivnosti u Perastu.

Da li je tome razlog, možda, u lošem rezultatu koji je izborna lista "mr Aleksa Bečić - Demokrate" ostvarila u Perastu na lokalnim izborima u Opštini Kotor 16. oktobra 2016. Demokrate su imali svega 8,02% - za razliku od izborne liste "Nama možete vjerovati - SNP - dr Branko Baćo Ivanović" koja je imala izvrsnih 21,39%. U Perastu je, pomenuću i to, na lokalnim izborima 2016. najviše glasova dobila lista "Kotor sigurnim korakom! Milo Đukanović - DPS" - i to 35,29% - a loše je prošla, pored Demokrata, i lista "Demokratski Front - Kotor ili On", sa svega 9,09%.

Podsjetiću vas, za slučaj da ste zaboravili, da je Vladimir Jokić preuzeo kormilo Opštine Kotor 21. februara 2017. godine - da bi već 27. marta, mjesec i kusur dana kasnije, na Internet stranici Opštine Kotor (kotor.me) osvanuo raspis za, pazite sad: Međunarodni, opšti, projektni, jednostepeni, anonimni Konkurs BR 2. za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za turistički objekat kategorije 5 zvjezdica, na urbanističkoj parceli UP6, Blok 2, u zahvatu Lokalne studije lokacije "Glavati - Prčanj", Opština Kotor.

Pisao sam već o toj epizodi iz burne povijesti starodrevnoga grada Kotora - ali nije na odmet da ponovim da se Završni izvještaj cijenjenog Žirija pojavio na Internet stranici Opštine Kotor 27. juna - i da u izvještaju stoji, između ostaloga, da su na konkurs stigla tri rada. Ne bih gatao zašto su na konkurs - u raspisu kojega lijepo piše da je prva nagrada 20.000 eura, druga 10.000, a treća 3.000 - stigla samo tri rada - ali to jeste interesantna činjenica. I još veli u izvještaju da je Žiri jednoglasno donio odluku da predloži Raspisivaču - Komunitadi kotorskoj - da se dodijeli jedna prva umanjena nagrada u iznosu 15.000 eura i dva jednakovrijedna otkupa u visini 2.500.

U zaključku Završnog izvještaja stoji i sljedeće, citiram:

"Članovi Žirija konstatuju da je, bez obzira na broj pristiglih radova, Konkurs uspio, jer je jedan od radova, ispunivši sve uslove za daljnju razradu, obezbijedio raspisivaču Konkursa i investitoru nastavak rada, uz sugestije članova Žirija i preporuke raspisivaču Konkursa i investitoru da se izvrši provjera određenih elemenata u radu."

Kako bilo, Žiri je, izgleda, nekako previdio da se ova priča ipak dešava u granicama Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora - koje (još uvijek) uživa status Svjetskog nasljeđa/baštine pod patronatom UNESCO. Područje je, ako mene pitate, nije zaslužilo 400 novih kreveta na Glavatima - 400 X 80 m2 BRGP = 32.000 m2 - i međunarodnog konkursa na koji su stigla (samo) tri rada - jedan iz Kotora, jedan iz Bara, i jedan strani - koji je ispunio "sve uslove za daljnju razradu".

Nije mi jasan Jokić, definitivno. Ne smeta mu ideja o 400 kreveta na Glavatima - naprotiv - zdušno je podržao tu ideju - za Kostanjicu i Dobrotu neće ni da čuje - tu ga stoprocentno podržavam, naravno - a Perast, koliko je meni poznato, uopšte ne pominje...

A kad u tu jednačinu (sa pet-šest nepoznatih) - uvrstimo i konstantu naslovljenu Izvještaj o odlukama usvojenim na 40. zasijedanju Komiteta Svjetske baštine (održanom u Istanbulu, od 10. do 20. jula 2016.) - tu se više, bojim se, ne bi snašao ni Svetislav G. Popović, dekan AF PG...

OK, nastavak u narednom broju...

