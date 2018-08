Kaliopi: Ovako ludu publiku nigdje nismo imali

Završne večeri trodnevnog Bedem festa izdominirala je makedonska pop diva, ali i jedan od najboljih vokala na Balkanu, Kaliopi Bukle. Dvočasovni nastup, izuzetna energija, emocije od kojih sve „pršti“, fenomenalan kontakt sa publikom i nadasve, kako reče jedna djevojka, „brutalna interpretancija“.

Donijela je harizmatična Kaliopi „kofer pun ljubavi“, pokazala da nije „mrvica“ već „vučica“, da od „sebe ne odustaje“ i da itekako zna da bude „lokomotiva“ i povuče naprijed. A sve je počelo, onako kako to Makedonki i priliči, pjesmom Aleksandra Sarievskog, „Zajdi, zajdi“.

„Nastupali smo svuda i svašta doživjeli, ali ovako ludu rokenrol publiku još nigdje nijesmo imali”, obratila se Kaliopi publici dok je Bedem “goreo”.

“Ja sam neko ko je živio i radio u dva sistema i iako je Makedonija moj dom, nešto sveto za mene, nešto što nosim u sebi, ako nijesu usputno bili i Crna Gora, Bosna, Srbija, Hrvatska, Slovenija, sve te zemlje u kojima sam još malenih nogu kročila, gledala, učila, stvarala, pjevala, bila bi nepotpuna. Mi Makedonci smo jednostavan narod, malena zemlja i smatra da je jako bitno što kada izađem iz Makedonije i pređem granicu naiđem na svoj drugi dom“, kazala je Kaliopi nakon koncerta.

Sa osmijehom je priznala da će joj biti potrebno vrijeme da pronađe način kako da „iskanalizuje toliki naboj energije i trenutke“ koje joj je publika poklonila. A publika na Bedem festu je, prema riječima Kaliopi, posebna. Baš kao i Bedem fest.

„Ovo je izuzetno posebna i zahtjevna publika, istančanog ukusa. Ona zna šta hoće i strpljivo te čeka da daš svoj maksimum. Ona veoma dobro zna šta je to dobra muzika. Ljudi iz benda prošetali su kroz Nikšić i shvatili da se u svakom kafiću pušta kvalitetna muzika. Moram priznati da i pored toga što je moje ime utisnuto kao neki simbol u nešto što vrijedi i što znam znam da ljudi poštuju i vole to ime i tu muzika, ja se uvijek iznova moram tim ljudima potvrditi, da ono u što vjeruju nije zabadava“.

Što se tiče publike na Bedem festu Kaliopi se ne mora iznova potvrđivati. Iako je tokom nastupa kazala da su „počele ruke da joj se grče od uzbuđenja“ jer nastupa pred posebnom publikom, posjetioci su „gore“ prošli – njima je podrhtavalo tlo pod nogama od siline glasa i emocija.

„Prosto nekada sama ne mogu da razumijem da imam 51 godinu i da sam skoro 40 godina na sceni. I sve kao da počinjem iznova. Svaki put kada nastupam osjetim se malenom kada izađem ispred publike, imam uvijek osjećaj da im nešto dugujem. I onda shvatam lagano šta njoj treba, što oni očekuju, priželjkuju. Jako je bitno napipati puls publike i graditi priču zajednički jer to nije samo moja priča, niti je to samo priča Bedem festa. To je njihova priča. Te pjesme postoje samo zbog njih, to su priče koje su utkane iz života i oni se sa njima identifikuju. Ja sam samo neko ko prenosi sve to“.

Vjeruje u jednostavne stvari, djetetu u sebi ne da da poraste, najbitnije joj je da čovjek ostane prizeman i priznaje da je samo nebo granica.

Za dva bisa je ostavila pjesme „Crno i belo“ i „Rođeni“, hit koji je i nakon tri decenije jednako aktuelan, a organizatori su kultnog „Bata“ ispratili bakljadom.

Tokom završne večeri devetog Bedem festa, koji se ove godine održao pod sloganom “Tvoj grad” nastupili su i KI, bend iz Makedonije koji je pobijedio na ovogodišnjem Festivalu Omladine Subotica, novosadski alternativni sastav “Obojeni program”, Repetiror, trio iz Beograda, koji je imao prvi festivalski nastup u Crnoj Gori, dok je manifestaciju zatvorio DJ Iron.

Kaliopi falilo da zapjeva "Još ne sviće rujna zora"

„Odluka da krenem sa 'Zajdi zajdi' je bila spontana zato što smatram da je to jedna dobra najava, posebno u ovim vremenima koje preživljava Makedonija. Mi smo je kroz koncert provukli par puta. To je moja misija, da pored toga što se bavim muzikom da ispričam ljudima odakle sam, odakle dolazim. Najbolje to uvijek kažem kroz pjesmu“, kazala je Kaliopi.

Priznala je da je malo falilo da zapjeva 'Još ne sviće rujna zora' ali je odustala plašeći se da to ne bude „previše i da bi je možda ljudi pogrešno shvatili“, ali je zato novinare „častila“ početkom pjesme.

Organizatori ponosni na ostvareno

Direktor Bedem festa Petar Šundić priznao je da je ponosan šta su sve njegov tim i on uradili i da po prvi put nije bio euforičan jer je ostavio da publika kaže svoje.

„Ovaj put sam rekao da hoću da vidim nakon tri dana šta će se sve dešavati i zaista sam osjetio to poštovanje. Nešto se desilo u vazduhu, pobijedila je mladost, postavili smo neke standarde u organizacionom smislu. Ponosan sam na svoj tim koji je neumorno radeći postavio tako zdrave temelje. Prilazili su mi ljudi, od publike do izvođača, i govorili da je ovo istorija. Ovo i jeste istorija“.

Prije tri godine je kazao da je Bedem fest tek krenuo u školu. Međutim, pokazali su se kao veoma vrijedni „učenici“ pa su za tri godine stigli blizu „magistrature“.

„Kada vratim film ko je sve boravio ovdje. Bitno je da se radi, stvara, kreira. Ne mora se uvijek sve ni reći. Stalno sam trčao za ljudima prvih godina i pitao ih da li su čuli za Bedem. Mislim da smo ove godine pokazali svima da ovaj festival treba da živi u ime muzike. Živim i umirem za Bedem fest, omladinu, moj tim koji je pokazao da je sjajan“.

I konačno mu je i njegov grad, stara nikšićka tvrđava vratila ljubav.

„Iako sam dosta bio tužan uoči samog početka festivala i često puta lutao nekim stazama sam sa sobom pitajući se da li je stvarno došao trenutak da osjetim konačno tu povratnu energiju. I izgleda da je došao. Ne zanima nas novac, komercijalizam, idemo nekim svojim putevima. Čudni smo drugima i to je Ok.. Mi pišemo ljubav, ono što je pozitivna energija, sve ono što je najbolje u životu. Nemojmo biti prevaranti, budimo ljudi“, poručio je Šundić.

