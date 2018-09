"Kamila je htjela da razdvoji Vilijama i lijepu, ali tupu Kejt"

Ako jedva čekate neki skandal, možete se pouzdati u britansku kraljevsku porodicu. Iako posljednjih godina odaju utisak velike idilične familije, pojave se i neke informacije koje dokazuju da nisu baš svi oduševljeni ostalim članovima kraljevskog "čopora".

Iako je i sama bila jedva prihvaćena u kraljevsku porodicu nakon što je princ Čarls zbog nje ostavio suprugu Dajanu, Kamila Parker-Bouls nema problema s izražavanjem mišljenja ko bi trebalo, a to ne, da bude član porodice. Barem tako tvrdi nova knjiga "Igra kruna: Elizabet, Kamila. Kejt i tron" (Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne).

U njoj se navodi da, iako se danas naizgled odlično slažu, Kamila isprva nije bila oduševljena s Kejt Midlton. Štaviše, nagovarala je Čarlsa da uvjeri Vilijama da je ostavi, prenosi Indeks.

Autor knjige Kristofer Andersen tvrdi da je Kamila smatrala da je Kejt "lijepa, ali prilično tupa", a smetalo joj je i to što nema plemićko porijeklo. Navodno je mislila da je Kejt nedostojna budućeg princa.

Andersen tvrdi da je Kamila bila ljubomorna na mladi par, jer se bojala da će zasjeniti nju i Čarlsa. Kad su Kejt i Vilijam raskinuli nakon šest godina veze, Kamila je navodno rekla da je tako najbolje. Na njenu žalost, brzo su se pomirili.

"Bili smo jako mladi, bilo smo na fakultetu, tražili smo sebe, a kako smo različitih karaktera, raskid je bio način da nađemo svoj put i odrastemo", rekao je svojevremeno Vilijam u TV intervjuu.

Kejt je dodala: "Tad nisam bila srećna zbog raskida, ali on me ojačao kao osobu. Saznate neke stvari o sebi koje dotad niste shvatali, mislim da vas veza može previše obuzeti i zato zaista cijenim to vrijeme kad sam bila sama, iako tad nisam tako razmišljala".

