Kanje Vest promjenio ime: Ja sam Ye

Kanje Vest ne prestaje da zabavlja javnost svojim postupcima i izjavama, a posljednja je izazvala pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.

Popularni reper odlučio je da promjeni svoje ime u Ye.

"Biće nekad poznato kao Kanje Vest, sada se zove Ye", napisao je Kanje na svom tviter nalogu.

Samim tim promjenio je i ime na toj društvenoj mreži.

the being formally known as Kanye West



I am YE