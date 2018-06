Karikature pokazuju sve društvene anomalije

Izložba karikatura „Pola vijeka Pjera“ otvorena je u organizaciji Umjetničke galerije „Vitomir Srbljanović“, u izložbenom prostoru S.C.“Ada“ u Pljevljima. Na izložbi je predstavljeno više od 200 nagrađenih karikatura, sa posljednjih 50 konkursa za karikaturu „Pjer“ koju dodjeljuje kompanija “Večernje novosti”.

Nagrada je dobila ime po karikaturisti Pjeru Križaniću a ustanovljena je 1967. godine po ideji Dragana Savića, karikaturiste “Borbe”. Ideju je sproveo u djelo Slobodan Glumac, tadašnji glavni urednik “Večernjih novosti”. Dobitnicima nagrada se dodeljuju: Zlatni, Srebrni i Bronzani „Pjer”, za najbolje karikature i posebna nagrada za najbolji portret - karikaturu. Nagrađenima se uručuju plakete sa likom Pjera Križanića, rad vajara Nebojše Mitrića, diplome i novčane nagrade.

“Konkurs za karikaturu ‘Pjer’ predstavlja najznačajniji konkurs iz ove oblasti. Najbolji karikaturisti regiona nalaze se na spisku učesnika i nagrađenih. Ništa manje značajan je i spisak imena koja su žirirala karikature poslednjih 50 godina”, rekla je Jelena Bojović iz Galerije “Vitomir Srbljanović”.

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore, u okviru Konkursa za razvoj kulture na sjeveru.

Predstavnik kompanije “Večernje novosti” Bojan Ljubenović kazao je da je izložba u Pljevljima jedna od najboljih koja je ikada postavljena na ovim prostorima.

“Ono što je u filmu ‘Oskar’ to je ‘Pjer’ na ovim prostorima. Gotovo da se čovjek ne može nazvati pravim karikaturistom ukoliko u životu nije osvojio nagradu ‘Pjer’”, rekao je Ljubenović.

Istakao je da 50 godina bez prekida “Večernje novosti” same organizuju ovu kulturnu manifestaciju bez podrške bilo koje državne institucije.

“Ako pogledate nagrađene karikature možete da sagledate kakva je istorija naroda na ovim prostorima posljednjih pola vijeka. To su male istorijske čitanke, mala i možda malo veća ogledala u koja, ako se dobro zagledamo možemo vidjeti svoj lik, svoj karakter, mentalitet, svoje zablude, paradokse i sve ono protiv čega su se karikaturisti ‘50. godina borili”, rekao je Ljubenović.

Tvrdi da karikaturisti svojim djelima kao magnetna rezonanca pokažu sve anomalije društva, “pokažu od čega bolujemo, zašto je to tako i ukažu na lijek pomoću kojeg možemo da se izliječimo”.

Otvarajući izložbu dobitnik 50. nagrade ‘Pjer’ Jugoslav Vlahović kazao je da su karikaturisti srećni što su “Novosti” sačuvale ovaj konkurs, iako novčane nagrade, kako je rekao, nisu velike kao što su bile prije pedeset godina.

“Karikatura je i dalje živa, pulsirajuća oblast... Dolaze mlade snage i mi smo srećni što je imamo”, rekao je Vlahović.

Petar Križanić po kojem “Pjer” nagrada nosi ime bio je slikar, grafičar, publicista, jedan od tvoraca savremene jugoslovenske karikature. Od 1908. pod imenom Pjer, kojim će se proslaviti, sarađuje u satiričnom listu “Koprive”. Za vrieme Prvog svetskog rata na italijanskom ratištu izdaje 1916. rovovski litografisani humoristički list “Brocak”. Mnoštvo karikatura objavljuje od 1918. do 1922. u “Koprivama”, od 1921. do 1922. u zagrebačkom dnevnom listu “Pokret”. U Beograd dolazi 1922, prvo radi za “Novo vreme”, a od 1923. za “Politiku” gde ostaje do kraja života. Jedan je od pokretača “Ošišanog ježa”. Tokom Drugog svetskog rata ilegalno živi na Zlatiboru, u Zagrebu i Mostaru, a od 1943. je u Narodno-oslobodilačkoj borbi. Po oslobođenju izabran je za prvog predsednika Saveza novinara Jugoslavije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)