Karl Ajkli, čovjek koji je usmrtio leoparda golim rukama

Tokom svoje duge karijere kao prirodnjak i preparator, Karl Ajkli imao je bezbroj bliskih susreta sa divljim životinjama, a najopasnije se dogodilo već na njegovom prvom putovanju u Afriku 1896. godine, kada je umalo postao večera jednog gladnog leoparda.

Karl Ajkli se smatra ocem moderne taksidermije, ali on nije bio samo preparator, već i biolog, pisac, skulptor, fotograf i prirodnjak koji je uradio puno toga na katalogizaciji određenih životinja.

Godine 1896, Karl je započeo svoje putovanje u Afriku, gdje se prvi put susreo oči u oči sa opasnom životinjom - 37 kilograma teškim leopardom.

Prilikom putovanja u Somaliland, Ajkli i njegov asistent bili su u potrazi za nojevima, kada su primijetili da se nešto skriva u visokoj travi. Budući da je ovo bilo njegovo prvo veliko putovanje, Ajkli je bio pomalo neiskusan, te je pomislio da je misteriozno stvorenje u travi bradavičasta svinja. Želeći da je uhvati i vrati u Ameriku, Ajkli je podigao pušku i stisnuo okidač. Međutim, kada je začuo strašan krik, shvatio je svoju grešku. U pitanju je bio leopard, i to i dalje živ.

Ne želeći da završi kao večera gladnog leoparda, Ajkli je ponovo podigao pušku i opalio još dva puta, ali oba puta je promašio. Treći put mu je uspjelo, ali ne bi se moglo reći da je u pitanju bila treća sreća. Metak je još više razbijesnio razjarenu životinju koja je ovog puta bila spremna da se osveti i stavi tačku na ljutu borbu, skočivši na Karla koji je, da situacija bude još gora, u tom trenutku ostao bez metaka.

Ipak, ni jednog trenutka ne oklijevajući, Karl je ubacio svoju ruku u čeljusti velike mačke i krenuo da je udara iznutra. Vjeruje se da se leopard malo zbunio kada je shvatio da se večera ne ponaša kao što je očekivao. Na kraju, jedan snažan udarac u srce bio je dovoljan da ubije životinju.

Conservationist and taxidermist Carl Akeley poses, his arms and hands bandaged, beside a leopard he killed with his bare hands, Ethiopia, 1896. Photograph via the Field Museum Library. pic.twitter.com/nELHyWc2wg