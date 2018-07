Kiksala? Megan Markl se obukla kao linijske sudije Vimbldona

Megan Markl pratila je danas žensko finale Vimbldona u društvu jetrve Kejt.

Budući da su uvijek besprekorno stilizovane, svi su iščekivali dolazak princeza.

I dok je Kejt obukla haljinu, Megan se odlučila za bijele pantalone i prugastu široku košulju sa potpisom Ralf Loren.

Iako je većina komentara na stajling mlađe snahe kraljice Elizabete bila pozitivna, neki su primijetili sličnost njenog i autfita linijskih sudija na turniju.

Meghan looks super-chic, but also a little bit like a #Wimbledon line judge? https://t.co/hUxf0Cy5OG pic.twitter.com/XfcDZrWreC