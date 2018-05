Knjiga na velikoj pozornici i na ekranu

Međunarodni podgorički sajam knjiga, 13. po redu, otvoren je večeras u garažnom dijelu tržnog centra Delta city gdje će do 14. maja biti otvoren za posjetioce od 11 do 22 časa. Podgorički Sajam knjiga predstavlja "izazovan prostor za afirmaciju nove kreativnosti, ali i prostor u kom će knjiga u svojoj materijalnosti i dalje ubjedljivo pobijati sve one koji već decenijama pričaju o njenom kraju", kazao je ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović koji je i otvorio Sajam. Na Sajmu, koji ove godine nosi slogan "Oprez– čitanje može izazvati slobodno razmišljanje. Djeca čitalaca i sama postaju čitaoci“, predstaviće se više od 100 izdavača.

"Sajmovi knjiga, po prirodi stvari, nadilaze pragmatične okvire u kojima se knjiga tretira kao tržišni proizvod, oni su uvijek svojevrsne svetkovine knjige, njena pozornica na kojoj se knjiga ponovo zaogrće finim velom mistifikacije, bez koje bi ona ostala samo tehnički medijum teksta, a znamo da knjiga niti to jeste niti bi trebalo da bude", kazao je Bogdanović ističućio da je posebno primijetno stalno povećanje broja posjetilaca, iz godine u godinu tokom prethodnih 13.

Prisutnima se obratio i domaćin Sajma, direktor izdavačke kuće "Nova knjiga", Predrag Uljarević koji je kazao da je misija Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga koja je postojala prije 13 godina svake godine sve uspješnija jer je sve više prijatelja, partnera, učesnika i posjetilaca.

"Sajam knjiga je trenutak kada je knjiga u prvom planu. Nikada više u toku godine oči javnosti nijesu više usmjerene u pravcu knjiga kao u času kada Sajam knjiga traje. Baš zbog toga on je neophodan jer bez njega manji izdavački poduhvati i kulturni događaji ne bi bili mogući, ni javno viđeni. Knjiga se tokom Sajma knjiga, kao nikada drugo, nalazi i na velikoj pozornici i na velikom ekranu, i na malim ekranima laptopova, tableta i mobilnih telefona. Vrijedjelo je svakog truda i izazova osnovati jedan ovakav sajam koji će rasti sa svojim partnerima, prijateljima, izdavačima i čitaocima. Čitaoci daju smisao knjigama, ali je danas put čitalaca do knjige komplikovaniji i neizvjesniji nego što je ikada bio. Dobri sajmovi knjiga su važni znakovi pored tog puta. Želim svima da uživamo u potrazi za knjigama kojima ćemo pokloniti svoje vrijeme i svoje povjerenje, kao i u razgovorima kojima ćemo prisustvovati" rekao je Uljarević ističući zadovoljstvo što je Sajam nezaobilazan događaj u kulturnom i društvenom životu Podgorice i Crne Gore.

Generalna direktorka Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović kazala je da Podgorica treba da bude ponosna što je domaćin jednog ovakvog Sajma koji predstavlja spoj kulturnog i obrazovnog elementa. U okviru ponude ovogodišnjeg Sajma nalaze se i programi ali i ponude obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, a čitav program je, ističe ona, takav da hrani dušu, baš kao i knjiga.

Ove godine poseban partner Sajma knjiga je Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", a direktor Bogić Rakočević je pozdravio prisutne ističući važnost rada NB i njenog udjela na ovogodišnjem Sajmu. Još jedan segment Sajma koji je otvoren sinoć je izložba fotografija Fernijevo nasljeđe koja je posvećena velikom doprinosu italijanske nauke na polju atomske fizike i fizike elementarnih čestica, a u organizaciji Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom nauke i kulture Crne Gore. Izložbu je otvorila ministarka nauke Crne Gore dr Sanja Damjanović, kao i ambasador Italije u Crnoj Gori Luka Zelioli.

13. Međunarodni podgorički Sajam knjiga organizuje izdavačka kuća "Nova knjiga" i Ministarstva Prosvete Crne Gore. Glavni pokrovitelj Sajma je Ministarstvo kulture i Vlada Crne Gore, a ovogodišnji generalni sponzor je crnogorski Telekom. Organizatori su istakli i posebnu zahvalnost nevladinoj organizaciji "MladiInfo Montenegro".

Književnost je protivteža lažima

Rumena Bužarovska je specijalna gošća ovogodišnjeg Sajma knjiga. Ona je na otvaranju govorila o knjizi i čitaocima u današnjem vremenu.

"Književnost nas uči kako da budemo empatični, kako da budemo plemeniti, da razumijemo tuđe priće i kako da budemo bolji ljudi. Ipak, to nije u potpunosti tačno. Svijet je pun dobrih i plemenitih ljudi koji ne čitaju, ali i obrnuto, poput Staljina, koji su bili veliki ljubitelji književnosti. Nažalost, dok čitamo, previše brzo zaboravljamo. Čvrsto vjerujem da nas književnost ne može učiniti boljim ljudima i ne želim ni o sebi egoistično pričati vjerujući da moje riječi imaju moć da mijenjaju svijet. Ali književnici imaju jednu drugu moć u koju čvrsto vjeruju, moć koja može uticati ili promijeniti svijet... Književnost govori istinu o stvarima oko nas, govori istinu o vremenu u kojem živimo i služi kao protivteža lažima u istoriji koju su pobjednici napisali", kazala je Bužarovska koja će drugog dana Sajma, u 20 časova, promovisati zbirku priča "Moj muž" koja je postala posebno popularna u regionu.

