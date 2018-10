Koeljo: Utopija je misliti da morate svima da se dopadnete

Paolo Koeljo je je autor čija su djela najprodavanija od svih koja nastaju na portugalskom jeziku i ima milionsku čitalačku publiku širom svijeta, ali to ga ne čini univerzalno prihvaćenim piscem. Za “Magazin” govori u svom domu o autobiografiji „Hipi“ i pogledu na svijet koji ga okružuje.

Živi izvan grada, u stanu prostranih odaja kakav nije dostupan baš svakome u jednom tako skupom gradu kao što je Ženeva. U stvari, veoma je malo onih koji to mogu sebi da priušte. Paulo Koeljo to vrlo dobro zna (i kaže da radi na tome), i zna da se njegov život po mnogo čemu razlikuje od ostalih. Poznat širom svijeta i sa bogatstvom koje su mu donijele pretežno njegove knjige - mada je već stekao značajnu količinu novca pišući tekstove pjesama za imena kao što su Elis Režina ili Rita Li - ne voli luksuz i draže mu je da živi u prostoru jednostavnijem nego što bi se moglo očekivati. Na gornjem spratu njegovog doma preovladavaju bijeli zidovi i lagani komadi namještaja savremenog dizajna. Na praznim policama ističu se dva digitalna rama za slike. Crna poput odjeće koju svakodnevno nosi. Zelenilo biljaka koje okružuju čitav zastakljeni prostor unosi prirodu koju on toliko voli u samu unutrašnjost stana. Prema njima se i okreće kada, tačno u 18 časova, traži da na trenutak prekinemo intervju. Sigurno je u pitanju još jedan od njegovih trenutaka za meditaciju, kojom bi se, između ostalog, mogle nazvati i noćne šetnje u koje odlazi sa svojom suprugom. „Još sinoć smo sjeli na jedno mjesto i meditirali.

Osjetio sam miris lavande, tišinu, posmatrao drveće. Zar takvo nešto može imati cijenu?“

Očekivao sam da me primite u kući punoj knjiga, ali ova prostorija prilično je minimalistički opremljena.

Kao i dolje, vidjećete. Prije svega zato što ovdje u blizini imam jednu fondaciju i sve moje knjige, one koje sam napisao, sve su tamo. A zatim, sama pomisao na prostor ispunjen knjigama... Nikad ih neću ponovo pročitati. One više služe da impresioniraju vas koji dolazite ovamo... Kako je samo načitan, kakav je on intelektualac, a nema potrebe za time.

To vas ne zanima?

Ne. Mene zanima čitanje. Čitam svakog bogovetnog dana, ali pre svega na tabletu, jer čitam pretežno na portugalskom i engleskom. A portugalskog ovdje nema u knjižarama. Engleskog ima, ali samo onih knjiga koje me baš i ne zanimaju. Zato sjednem, skinem sve na tablet i čitam. I to mi se baš sviđa. Ovdje u Ženevi bilo je mnogo knjižara, a ostale su samo dvije.

Šta se dogodilo?

Isto što i svugdje u svijetu. Knjiga mora da se prilagodi novoj stvarnosti. Ta nova stvarnost obuhvata knjige na internetu, i njima je tamo veoma dobro. Ljudi to pomalo kriju, ali kad poželim knjigu na portugalskom, i to u fizičkom formatu, naručim je iz Portugala i ona je za dva dana ovdje. Drugo, muzika je već prešla taj isti put. Više nigdje nećete vidjeti prodavnicu ploča, a kad sam ja bio mali bilo ih je na sve strane. I kad ste vi bili mali. U jednom trenutku muzika je nestala, ali su izmislili novi sistem, gdje odete na Spotify i kupite samo jednu pjesmu.

Zar vas ne muči nekakva nostalgija za tim vremenima?

Ja ne osjećam nostalgiju ni za čim. Ne osjećam nostalgiju za svojim djetinjstvom, za svojom mladošću, ni za čim. Kad se osvrnem preko ramena, činim to samo da bih pričao o nečemu što je još uvijek aktuelno, kao što je „Hipi“.

„Hipi“ je vaša knjiga sa najviše autobiografskih elemenata?

U teoriji, da.

A u praksi?

I u praksi, mada sam morao da skratim neke dijelove i promijenim neka imena. To je moja priča.

Ali ovo nije vaša prva autobiografija. Godine 1991. napisali ste još jednu, u kojoj ste govorili o vašem prijatelju, pjevaču Raulu Sejšasu, i koju ste na kraju odlučili da uništite...

Moja supruga ju je pročitala i rekla mi da je uništim. Mislim da je bila u pravu, negativne stvari su veoma zavodljive. Bila je to veoma opasna knjiga. Uništio sam je i nikad više nisam pisao [o tome].

Da li bi sve bilo drugačije da je ta knjiga objavljena?

Ne znam, jer ne živim u tim neproživljenim mogućnostima. Tako da ne znam šta bi se dogodilo da je knjiga objavljena, ali ne kajem se zbog svoje odluke. Danas mogu mnogo otvorenije da govorim o drogama i tako tim stvarima... Osim toga, govorio sam o osobi koja je već preminula, a to nije baš bilo pravedno.

A šta vas je navelo da se baš sada bavite tim periodom svog života?

Vidite, svijet je veoma podijeljen. S jedne strane imate politički ispravnu krajnost, a sa druge osobe koje koketiraju sa ekstremnom desnicom. Ne u Portugalu, već uopšte. I ja sam onda rekao sebi: zaboga, ja sam proživio fazu u kojoj sam bio okrenut ekstremnoj desnici, ali ljudi nisu bili posebno politički korektni. Okrenuli su se trećem putu koji su odabrali svojom voljom, a ne iz obaveze, odlučivši da poštuju tijelo i žive jednostavnim i intenzivnim životom. Mislim da je osnovni hipi moto: „Ne komplikuj.“

Poći jednostavnijim putem?

Tako je. Reći: „Stani malo, prijatelju, ne moraš da se hraniš prirodno. Radiš to jer to voliš.“ Vratimo se onda u trenutak kad je sve to bilo dio života. Sve je bilo prirodno. Odjeća. Ljudi su sami pravili svoju odjeću. Iznerviram se kad uđem u butik i vidim pocijepane farmerke. Kakva glupost, čovječe. Kakav kretenizam. Te markirane farmerke moraju imati nekakvog smisla. Farmerke su izum koji ide ruku podruku sa hipi poketom, ali potiče od radničke klase. Veoma su otporne. Sad vi tu počnete da ih cijepate, da im radite ovo, ono, sve to izgleda sasvim vještački.

Da li danas mislite da je bilo moguće živjeti kao hipik, ili je sve to bilo čista utopija?

Sasvim je moguće, tako sam i ja završio ovdje u Ženevi, i sve što mi radimo je... Recimo, šta sam juče radio? Izašao sam iz kuće i otišao da se prošetam po šumi sa suprugom. Mislim da je šetnja šumom nešto sasvim posebno, nešto što čovjeku vraća smisao i suštinu. A ljudi se samo isključe. Neko mi je nedavno ispričao kako ljudi danas idu hodočasničkim putem za Santjago s telefonom ovako, tik ispred nosa.

Pretpostavljam da vi niste na taj način prešli taj put i kasnije o tome pisali u knjizi „Dnevnik Čarobnjaka“?

Ne, naravno da nisam. Znate, hodati tako s telefonom, i gledati samo u telefon i ništa drugo, to je apsurdno. Niste više tu, vi ste praktično u telefonu. Ili možda razgovarate sa prijateljem u Kohinhini, u

Ugandi, ko zna gdje. Ali izgubili ste osjećaj za ovdje i sada.

Internet se pretvorio u rezonantnu kutiju onog najgoreg u ljudima

Promovišete se na društvenim mrežama?

Društvene mreže za mene su već bile veliki blagoslov. Pomogle su mi da stupim u kontakt sa svojim čitaocima. Imam 29 miliona 500 hiljada pratilaca na Fejsbuku i 16 miliona na Tviteru, ali internet se pretvorio u rezonantnu kutiju onog najgoreg u ljudima, a to je njihova anonimnost. Pomisle tako da mogu da kažu bilo šta i gotovo. U svim komentarima vidim samo ljude koji vrijeđaju, ponižavaju i povređuju druge. To su takozvani trolovi. Nekad sam ih i ja imao, ali sam ih sve blokirao.

Zar takav stav, blokiranje trolova, ne vidite kao neku vrstu cenzure?

Ne, to nije oblik cenzure. Taj se čovjek ne identifikuje sa mnom. Dolazi tu samo da bi rekao nešto loše. Nije ni pročitao moju knjigu, a došao je da komentariše? Onda, prijatelju, do viđenja. To nije cenzura, to je uspostavljanje granica.

A kada se kritici ne dopadne neka vaša knjiga, kako se osjećate?

To je, naravno, prihvatljivo. Osećam da ta osoba ima pravo da iznese svoje mišljenje, i gotovo.

Ali voljeli biste da vas kritičari bolje razumiju, ili vas to ne zanima?

Ne. I zaista je utopija misliti da morate svima da se dopadnete. Onaj kome treba da se dopadneš je onaj kome se dopadaš, onaj ko te razumije i dijeli iste vrijednosti. Ili onaj ko shvata da pisati na jednostavan način nije uvijek površno. Jednostavnim riječima možete prodrijeti duboko u nečiju dušu.

Je l’ u tome tajna vaših knjiga? U jednostavnosti izraza?

Mislim da jeste, ali ne samo u tome. Vjerujem da za uspjeh ne postoji objašnjenje. On je organski, prirodan. Sinoć je jedan moj prijatelj večerao u Goi i tamo su imali sve moje knjige. Ako odete na jug Indije, u Kašmir... Šta je to što može da dovede do toga? Prenošenje od usta do usta. Imate li vi taj izraz u Portugalu, od usta do usta?

Ako se diktatura vrati, vraćam se u Brazil da se borim protiv nje

I cijena kulture je jedan vid ugnjetavanja?

Bez sumnje, posebno u Brazilu koji kao zemlja ima manje knjižara nego Buenos Ajresu, gradu u zemlji odmah pored. Siromašan narod nema novca, zato treba dati značajan popust. Ali oni neće, da se posle ne bi pričalo kako samo siromašni čitaju Paula Koelja. Što bi bilo u redu, ali nije istina, jer ja imam čitaoce u svim slojevima društva. To nije dovoljno jak argument da me ubijedi da je cijena ispravna. Nije. Za Brazil je to skupo.

A kako vi vidite današnju situaciju u Brazilu?

Brazil je danas u veoma komplikovanoj situaciji. Ljudi to ne vide. Slušaju „Spasitelja nacije“, što je veoma opasno. Neko se tako pojavi i kaže da će sve da dovede u red. To ne postoji. Ne znam šta bi moglo da se desi, ali tendencije su veoma negativne. Brazilci sve češće odlaze u Portugal jer se plaše da ne izgube svoju imovinu.

Da li postoji opasnost od porasta stope nasilja?

Hoću da kažem, već postoji to nasilje, ta podjela. Sad, kako ćemo se iz toga izvući, to ne znam. Ne želim ni da budem optimista, pa da kažem da ćemo naći neki način, niti da budem pesimista, pa da kažem da sve ovo vodi u vojnu diktaturu.

Tu je situaciju Paulo već doživio.

Već sam je doživio i propatio. Ako se to ponovo dogodi, ako se diktatura vrati, idućeg dana vraćam se u Brazil da se borim protiv nje. Jer to je neprihvatljivo. Vidite da su danas sve vlade formirane na izborima ekstremno desničarski nastrojene. Italija, Mađarska, Poljska, Slovenija. Kao da ljudi misle da će jedino pod vojnom vladavinom uspjeti da se uzdignu. A to nije tačno. Kakav užas! Ja sam član organizacije Amnesty International, ali mi malo šta tu možemo osim da skrenemo pažnju, i jedan sam od dvanaest ambasadora mira Ujedinjenih nacija, ali i tu su nam mogućnosti ograničene... Šta još možemo da učinimo? Da se svi preselimo u Portugal?

S portugalskog prevela Vesna Stamenković

