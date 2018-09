Koja će istina natjerati modernu ženu da krene u smrt?

Jelena Ivanišević Paunović, poznatija pod umjetničkim imenom Jelena Mila važi za srpsko-crnogorsko-švedsku umjetnicu, odnosno rediteljku, glumicu, producentkinju, organizatorku festivala koji približavaju i upoznaju Balkansku i kulturu Sjeverne Evrope.

U razgovoru sa “Vijestima” otkriva da je posebnu pažnju u svom stvaralaštvu posvetila položaju žene i borbi za ženu - u prošlosti, danas i u budućnosti, donoseći inspirativna ostvarenja poput predstave o Milevi Marić Ajnštajn, novog filma “Čelične ratnice - žene dobrovoljci u Prvom svjetskom ratu”, “Junak đevojka”, “Carica Jelena”, a svaku prati posebna, istinita, zapostavljena priča i slava...

Živi u Švedskoj od 1998. godine, a iz Crne Gore, kaže, nikada nije otišla, iako je odrastala u Srbiji. Pamtimo je po ulogama u filmovima “Kako je propao Rock&Roll”, “Lepa sela lepo gore”, “Za kralja i otadžbinu”, pa i po serijama “Ravna Gora”, “Selo gori a baba se češlja”...

Ovog ljeta ste boravili u Crnoj Gori u kojoj od prošle godine organizujete Festival u Perastu. Šta Vas vraća Crnoj Gori i kako ste prepoznali Perast kao grad za filmski festival?

Ja se uvijek rado vraćam Crnoj Gori, a i pitanje je koliko je napuštam… Moji preci su iz Crne Gore, a ja sam s roditeljima svake godine za raspust boravila u Crnoj Gori. U mom životu znala sam za Beograd i Crnu Goru. Tako da me i moj boravak, sada već 20 godina, u Švedskoj - Stokholmu, vraća na ova ista mjesta… Pošto već 10 godina organizujem “Balkan New Film Festival - Festival novog Balkanskog Filma” na sjeveru Evrope - nekako je bilo vrijeme da isto to uradimo i na Balkanu samo u obrnutom smjeru - predstavljajući tamošnje filmove u Crnoj Gori.

I dok sam tražila pogodno mjesto za to, kao da je Perast našao mene. Dugo ljetujm u Perastu, da bih posljednjih pet godina osjetila da taj grad čeka da se festval desi. Na pitanje mojoj, sada već saradnici na Festivalu Aleksandri Simeunović, istoričarki umjetnosti pri Muzeju u Perastu - da li imamo neki dobar Festival u okruženju ona je samo pokazala put Herceg Novog. I tako je počelo.

Mnogi Vas opisuju kao srpsko-crnogorsko-švedsku umjetnicu. Koliko to od Vas zahtijeva određenu odgovornost, a koliko Vam je zadovoljstvo?

Naučila sam da umjesto da sebe prilagođavam svijetu, pokušam da se okružim svijetom prilagođenim sebi, s mnogo ljubavi - onako kako bi se svi dobro osjećali. Pošto je moje shvatanje umjetnosti spoj onoga što nosimo u sebi i onoga kuda idemo - neka prošlost povezana s budućnošću da bi sadašnjost bila slobodna da radi ono što treba da radi - ja se više ne obazirem na mišljenja i principe ‘kako mora’, ‘smije’ ili ne… Umjesto toga, poštujući sva moja okruženja, trudim se da čujem onaj glas kojem najviše vjerujem i kojem se uglavnom vraćam. To je glas koji me ispunjava, i vodi dalje.

On spaja sve. Meni su srpstvo i crnogorstvo jedno - odnosno crnogorci su metafizika srpstva! Metafizika nije ni srce ni misao, to je čisti najdublji život koji nam se dešava mimo vremena. Crne Gore nema dekretskim ukidanjem srpstva, a ni današnje Srbije bez Crne Gore. Zato, ja to ne diram i ne odvajam, potpuno poštujući suverenitete tih država! Obje su mi kao moja dva dječaka - svaki raste za sebe, ali je moja žertva za oba ista.

Organizatorka ste i Festivala BaNeFF (Balkan New Film Festival). Koliko su Skandinavci upoznati sa balkanskom kinematografijom i koliko Vaš festival doprinosi istome?

To je upravo produžetak predhodnog odgovora. Medijski prostor kada sam došla u Švedsku bio je zagađen što se tiče Balkana - rat i samo rat. Tome je najviše kumovalo Sarajevo i novonastali Filmski festival šaljući jasne poruke filmskom svijetu - žrtve i agresora. Pošto sam se kao umjetnik osjetila ugroženom, jer su njihove priče nama poznate, ali Švedjanima nisu, bila sam primorana da odškrinem prozor i pustim neke druge filmske priče da govore o Balkanu. I eto, već osam godina uspješno pikazujemo priče cijelog Balkana, od Makedonije, Albanije, Grčke do Slovenije, Mađarske. Naravno da su svi filmovi iz Crne Gore prikazani (pošto ih nema mnogo - ponekad prolaze i bez selekcije). Ono što je najljepše, BaNeFF danas predstavlja Međunarodni festival jer ako ljudi Balkan vide kao “Vrata Evrope” onda je jasno da je ta filmska priča mnogo šira od teritorije Balkana.

Pored toga što pokušavate da približite balkansku kulturu sjeveru Evrope, radite i na istoj stvari, samo u drugom pravcu - približavanje skandinavskog filma nama, Balkancima.

Samo s BaNeFF-om osjetila sam da je moj posao polovičan. Ovdje na Festivalima se pojavi poneki film ili serija sa sjevera, ali to nije cjelokupna slika. Željela sam da jugu vrele Evrope približim taj ohlađeni predio. Mislim da u spoju ovih malih kinematografija sjevera i juga Evrope leži izuzetna snaga za cijeli svijet. Sjeverni rad, red i hladna glava, kada se ukrsti s južnom kreativnošću, silinom emocije i dramskim zapletom - Holivud bi nam zavidio i kupovao ideje!

U Švedskoj igrate u predstavi o Milevi Marić Ajnštajn koja je često poznatija po svom mužu. Ako uzmemo u obzir i prethodne Vaše angažmane, opet ste posvećeni ženi.

Ovo je drama samo o Milevi, koja je bila veći naučnik od muža, ako se pogledaju rezultati i uspjesi dvoje maldih studenata, prije rođenja prvog zajedničkog djeteta i činjenica o položaju žene naučnika tada, krajem 19 vijeka. Mileva je bila genije, ali platila jedan danak vremena u kojem je živjela i vaspitanju koje je kao žena od kuće ponijela. Ona je u mojoj drami potpuni junak svog vremena, jer ne zaboravite da ostaje kao samohrana majka sa dva dječaka i za vrijeme Prvog svjetskog rata u Cirihu i između ratova kada Albert dobija Nobelovu nagradu, koju u cjelosti šalje svojoj ženi Milevi. I kao Jevrejka (po mužu) ostaje sama u Cirihu i za vrijeme Drugog svjetskog rata, dok on bježi za Ameriku… Ona nije samo veliki naučnik jer je do kraja života Albert tražio njeno mišljenje za svoje radove, već i žena koja bira porodicu, djecu, ostaje s njima, preživljava u oskudici dajući privatno časove matematike i klavira, ona je stvorila svih pet naučnih teorija 1905. godine zajedno s Albertom, koje će izmijeniti naučni svijet toga vremena… Govorim o ženi u nauci nekada, a koja nije slučajno iz naših krajeva, i opominjem gdje je danas žena u nauci - kao veliko upozorenje Šveđanima kada dodjeljuju svoju nagradu…

U ulozi Mileve Marić Ajnštajn Foto: Dragan Popović

Predstava i budući film biće na švedskom jeziku.

U samom nazivu Vašeg novog filma “Čelične ratnice - žene dobrovoljni u Prvom svjetskom ratu” može se prepoznati sličan motiv, ali o čemu je film zapravo?

To je priča o modernoj ženi danas. Gde je ona? Za šta se bori? I šta je to za šta bi danas moderna žena na zapadu dala svoj život? Vidite, moje Čelicne ratnice su žene iz svijeta koje su došle na Balkan da se bore na strani slabijeg - Srbije, Crne Gore, one su učestvovale i u Balkanskim ratovima 1912. i 1913. a onda su uzele oružje u Prvom svjetskom ratu za neku svoju istinu.

Koja je to istina danas koja će natjerati modernu ženu da se pokrene i krene u smrt, zarad kog cilja? Ja sam moj film napravila više kao moju ispovijest negdje u bijelom svijetu, jer me istina stradanja mog naroda boli - kada je krive i suprotno tumače… to se zove revizija istorije.

Igrate i u filmu “Junak đevojka” u kojem ste u ulozi hrabre Crnogorke Vasilije Vukotić, koju je otac, poznati serdar Janko Vukotić, poveo sa sobom u Mojkovačku bitku. U toj situaciji, Vasilija je manje poznata među Crnogorcima. Koliko Vam je bilo zahtjevno da uđete u njenu ulogu, što zbog mentaliteta, vremena, godina, okolnosti...?

Moja baka po ocu je od Vukotića sa Čeva, te je tako Vasilija moja baka-tetka. Nisam imala nikakvog problema da uđem u njen lik, naprotiv, Vasilija je istog momenta postala dio mene. Njen mali dnevnik sjećanja na Mojkovačku bitku je jedan biser ženske pismenosti i ljepote ljubavi ćerke prema ocu. Obrazovana, tada mlada žena koja je krenula s ocem da pruži najbolje od sebe. Zapravo mi je igranje njenog lika pomoglo da ponekad razumijem i moju samotnjačku snagu ovdje na sjeveru Evrope i da stanem iza istine bez straha od laži koju grupa nameće. Zaista bavljenje Vasilijom, Crnogorkom koja prti snijeg januara 1916. godine braneći svoj dom - i priče svih divnih žena koje sam opisala u filmu su moj tajni izvor snage za sve zaprege koje lome mene i sve nas koji ovdje tuđinujemo.

Tu je i još jedna uloga, “Carica Jelena”, majka cara Konstantina koju je publika premijerno vidjela prošle godine u Perastu. Opet jedna jaka žena koja je u sjenci muškarca, još od svog djetinjstva, ali i u istoriografskom segmentu. Šta Vas privlači u ovakvim ulogama, šta Vas je privuklo kod još jedne Jelene, ovog puta nedovoljno opjevane?

O Carici Jeleni se ne zna mnogo. Njena istorija je napisana kada je Konstantin posao Veliki car. Tada je i ona postala, iako nižeg roda, Avgusta, vladarka. I kao takva morala je da dobije priličnu prošlost jer je bila majka rimskog imperatora. Zato ćete o njoj naći gotovo ništa, i ako baš budete uporni moraćete da se vratite u vrijeme Konstantinovih istoričara iz 4. vijeka, na stručnu literaturu. Ja to upravo sada istražujem jer se spremam i Jelenu da obradim na filmu. Mislim da će ubuduće sve uloge koje budem stvarala na sceni naći svoj zapis i na filmu, jer je važno da svijet upozna ove žene-divove. Sve što radim posljednjih 10 godina su dobri ženski likovi koji koliko su naši - lokalni, toliko pripadaju i svijetu.

U ulozi carice Jelene Foto: Dragan Popović

Vaš rad ukazuje da ste posebnu pažnju posvetili i položaju žene, kroz istoriju i danas. Koliko je potrebno afirmisati ženu kao sposobnu, samostalnu i snažnu, u filmu i društvu?

Da, žena je važna u svakoj sferi života, baš kao i muškarac. Ponekad se osjeća da se ‘momci’ malo zaigraju i zaborave da nisu sami na planeti. Ja se za to borim, da žena i pored svoje svete dužnosti, majčinstva, kuće, porodice, sigurnosti, nježnosti, slabosti, ipak posjeduje snagu koju muškarci možda nikada neće dosegnuti jer je priroda stvari takva, ali to ne znači da su manje sposobne da stvaraju i rade ono što žele. Formulacija ‘jaka žena” je pleonazam - žene su oličenje snage, one koju muškarac nikada neće imati, a ako ona miruje i sklanja se s puta ne znači da je nema. Ja samo podsjećam na nju i tražim poštovanje iste.

Moje uloge ne može da odigra niko osim mene

Pored ovih angažmana, domaća publika Vas pamti i po ulogama: od filmova “Kako je propao Rock&Roll”, “Lepa sela lepo gore”, “Za kralja i otadžbinu”, pa i po serijama “Ravna Gora”, “Selo gori a baba se češlja”... Koliko su Vas izgradile ove uloge?

Debitovala sam u, sada već, kultnom filmu “Kako je propao R&R” - dobila sam ulogu tako što je scenarista Barni Aleksandar Barišić insistirao - dao ultimatum produkciji da ja igram u filmu.

Sve ove uloge su me gradile, ali da znate da sam sada u vremenu da biram i gradim moje uloge sama i to je velika odgovornost ali i sloboda, olakšanje. Kao glumica nikada nisam jurila, vukla za rukav, družila se radi neke uloge... Možda je to taj ponosni crnogorski gen koji nosim, ali zaista mislim da moje uloge ne može niko drugi da odigra sem mene, a ako i može onda uloga nije ni bila za mene. Jednostavno! Moje uloge i sve saradnje s kolegama koje treba da se dese - desiće se, a svako nasilno nametanje je prividni dobitak, a prije gubitak!

Žene su samostalne, ali teroriste prema samima sebi

Šta mislite o novim pokretima, feminističkim, MeToo i sličnim kampanjama?

Pozitivna sam prema tome, ali bez aktivnog učešća. Snaga žene je ogromna, a ona stoji u tome da sve na ovom svijetu nastaje preko žene. Nama, ženama samo nedostaje dobra organizacija - obrazovanje u međusobnoj podršci i razumijevanju - tu nismo dobre, jer smo samostalci (teroriste prema sebi samima). Žena ne treba da se bori sredstvima u kojima je slaba, ali ako hoće - ona može i to. Njena snaga je otvaranje zagrljaja prema drugoj ženi, to je najveći posao, da bi ostvarila položaj u društvu koji zaslužuje. Ništa više. Da učimo od momaka kako to oni rade i damo do znanja da smo tu. Sve se to može dići na nivo politike kao u Švedskoj i socijalnih pokreta u Americi - Holivudu, ali je zloupotreba moguća, kao i pogrešno tumačenje.

Da li se Vaša pozorišna produkcija “M.A.M.M.A.” zalaže za rodnu ravnopravnost, položaj žena i slično?

Sama produkcija svakako poklanja pažnju prisustvu žena na filmu. U Švedskoj se smatra nemoralom nemati u vidu položaj žene. Šta god da se radi vodi se brižljivo računa da je ravnopravnost zastupljena. Možda to djeluje formalno, jer naročito u Crnoj Gori znamo da čujemo kako ima žena rediteljki i producentkinja koje su vrlo uspješne, a onda odete na Festival i vidite da su selektovani samo filmovi muških autora od muških selektora ili su nagrađeni samo muški autori koji sjutra mogu da traže novac za sljedeći film i krug je zatvoren. Šta je urađeno da žena dođe do sredstava za film, kakva je filmska politika fu zemlji, gdje je ona podržana kao autor da bi se stekli uslovi za takmičenje i dobijanje nagarade za rad... U školama imamo žene autore filmske - govorim o scenariju, produkciji i režiji. U poslu ih ima obično na mjestu asistenata, ali da su se zaista izdvojile kao samostalni autori... - njih skoro da nemate. Negdje je sistem stao - tome ja pridajem važnosti.

Vrhunski stvaraoci nijesu omiljeni kod kuće jer govore istinu o kojoj se ćuti

Ima li sličnosti između Balkana i država sjeverne Evrope? Šta bi trebalo da prihvatimo u životu, društvu, politici, filmu?

Kinematografija oba prostora na svoj apsurdni način je slična. Zemlje bez istorije, kulture, nasljeđa i autori koje je ona iznjedrila koji su vezani za isto, ne mogu da prave dobre filmove. Zašto? Zato što nemaju čime da svjedoče istoriju, postojanje, stradanje. Holivud radi ‘dobre’ filmove jer su bezbolni. U ozbiljnom svijetu stvaralaštva koje nije samo zabava, ljudi stradaju govoreći istinu koja obično boli. Zato vrhunski evropski stvaraoci kao Bergman, Mančevski, Kustirica, Petrović, Amoldavar, Živko Nikolić, nisu baš toliko omiljeni kod kuće, jer govore istinu o kojoj se tamo ćuti. Mislim da Sjever kao region i Balkan imaju mnogo razloga da se kreativno druže.

