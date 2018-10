Kompromisa u muzici ima koliko ima i u svakodnevnom životu

Srpski muzičar Petar Zorkić gradi karijeru pod umjetničkim imenom PetarZ. Objavio je do sad četiri singla, a njegova muzika je fuzija više pravaca - soula, fanka.

”Za ovih nekoliko mjeseci, koliko se moja muzika nalazi u etru, zaista sam zadovoljan reakcijom publike. Imam pozitivnih komentara i reakcija, kako iz zemalja bivše SFRJ, tako i iz drugih djelova Evrope. U pregovorima sam za predstojeće nastupe i zaista jedva čekam da se uživo predstavim publici. Čini mi se da se najviše za sada izdvojila jedina pjesma - ‘Otiš’o sam do đavola’. Međutim i numera ‘Come With Me’ ima dosta pozitivnih reakcija, kao i ‘Bamboo Soup’ u kojoj se pored mene u spotu, pojavljuje i moja supruga Tijana”, priča u razgovoru za Vijesti PetarZ.

Prve tri numere snimio je na engleskom jeziku, dok je posljednji na srpskom. Umjetnik smatra da se karijera na Balkanu može graditi, a pjevati na stranom jeziku.

“Postoji ta vječita rasprava o ‘jezičkom pravcu’ nečije muzike, naročito na našim prostorima. Čini mi se da niko nije dao pravu formulu ili recept oko toga šta je bolje ili prijemčivije publici na Balkanu.

"Najčešće se takve dileme i debate svode na priču o komercijalnom aspektu nečije kreacije, dakle da li nešto može da se proda tj. plasira široj publici. Ja se nalazim na samom početku svog autorskog rada u muzici i zaista želim da vjerujem da svaka kreacija nađe put do određenog broja ljudi koji se emotivno pronalaze u nekom žanru i povezuju određene poruke ili melodije sa svojim bićem, odnosno senzibilitetom”, ističe muzičar, dodajući da će vrijeme pokazati koliko njegov muzički izraz dopire do publike i u kojoj mjeri.

“Kad mi se piše pjesma na engleskom, ja je napišem. Isti je slučaj i sa srpskim jezikom. Mislim da ograničavanje može biti samo minus u bilo kom umjetničkom izrazu, pa tako i u muzici. Bogatstvo se nalazi u neprestanoj igri i eksperimentisanju, pronalaženju novih formi i izraza. I dalje istražujem, ali imam neki svoj pravac koji slijedim i lijepo se osjećam u tome”, tvrdi on, ističući da sve više bendova sa Balkana ima prilike da prezentuje svoju muziku širom svijeta.

“Verujem da se ta ‘jezička barijera’ sve više uklanja, samim tim se pruža šansa za raznovrsna iskustva, putovanja, upoznavanje drugih kultura, tradicija, podneblja itd. Vaše pitanje će očito i dalje biti aktuelno, a na pojedincima je da istraže svoj put i ne odustaju od svog autentičnog izraza.

Ova četiri singla koja je objavio do sad naći će se na njegovom prvijencu, koji će biti objavljen na proljeće naredne godine.

“Volim parne brojeve, tako da vjerujem da će biti ili 10 ili 12 pjesama. Većinu sam uveliko završio, dok na nekima još radim. Već imam uži izbor numera koje će se naći na debitantskom albumu, a imam materijala koji se polako gomila i za drugi album. Čekaju me ‘slatke muke’ da napravim selekciju koja mi najviše odgovara”, pohvalio se PetarZ iza čijeg rada je stala izdavačka kuća Mascom Records.

“Naći adekvatnog izdavača je uvijek prvi i najteži korak na početku svake muzičke priče. Mnogo je lakše ‘kretati se u etru’ i uspostavljati se u muzičkom spektru, ako imaš odgovornu ekipu koja može da te zastupa u vidu izdavačke kuće. Uspostavio odličnu saradnju sa mojim izdavačem - Mascom Records izdavačkom kućom iz Beograda, koja uveliko posluje u čitavom regionu i koja zastupa veliki broj poznatih muzičkih imena sa naših prostora”, kaže PetarZ koji spade u muzičare koji smatra da u muzici treba da postoje kompromisi.

”Kompromisa u muzici ima koliko ima i u svakodnevnom životu. Svi smo bili nekad mladi i buntovni, takoreći ‘beskompromisni’, a onda smo u nekom trenutku sazreli. Kompromisom bih nazvao ‘podešavanja’ koja su neizbježna ako želiš da se baviš bilo kojom vrstom posla. To ne znači nužno da se treba, kako neki kažu ‘prodati’ ili ‘dati svoju dušu đavolu’, da bi došao do nekog cilja, naprotiv. Treba nastojati ostati svoj i stajati iza svojih riječi i postupaka, ali treba biti i realan”, ističe muzičar koji je imao priliku da sarađuje sa muzičarima koji imaju potpuno drugačiji pristup muzici od njega.

“Bitno je naći zajednički jezik. U takvim interakcijama dolazi do izvanrednih muzičkih i ljudskih razmjena koje dođu nenadano i obogate čovjeka. Istina, postoje neki žanrovi u koje ne bih nikad mogao da zađem jer ih nikad nisam osjećao kao svoje. Ali iz svega se može izvući neko iskustvo i naučiti”, dodaje on.

Za svoje kompozicije, do sada sve je radio sam - svirao više instumenata, piše tekstove, muziku, anžira, pejvaš prateće vokale.

“U jednom periodu, moram priznati da mi je bilo teško da nađem odgovorne, posvećene ljude koji imaju dovoljno entuzijazma da sa mnom krenu na neko novo putovanje koje nema prethodno iscrtanu mapu. To je često boljka svakog autorskog muzičarskog početka. Baš u tom periodu sam počeo da pravim i snimam svoje prve pjesme. Bio sam riješen da zbog nedostatka ljudstva ne gubim vrijeme, a onda sam ukapirao da mogu dobar dio posla sam da uradim i ispostavilo se da mi je tako poprilično udobno. Tada mi je podršku pružio prijatelj i inženjer zvuka Karlo Testen, koji me je dosta ‘potjerao’ da sam sve uradim”, prisjeća se PetarZ koji je umeđuvremenu našao muzičare koji su, kak kaže, pokazali spremnost da krenu na putovanje bez iscrtane mape.

Foto: Dragan Jereminov

“Oslanjanje na druge se uistinu često pokazalo kao jalovo, što sam još mnogo ranije spoznao, tako da je možda i to jedan od razloga moje samostalnosti. Ali eto, trenutno imam puno fantastičnih ljudi sa kojima sarađujem i u koje imam bezuslovno povjerenje, tako da sam počeo više da verujem u ljude, što sam stariji”, kroz smijeh zaključuje PetarZ.

Naša regionalna scena je bogata i puna novina i zanimljivih izvođača

Muzički ukus mlađih generacija se mijenja, pa su i muzičari čije vrijeme dolazi više okrenuti ka nekim novim muzičkim pravcima i često skloni da prave neke, za ovo podneblje, neobične simbioze. O tome koliko je muzičarima koji grade neku novu muzičku scenu na ex-YU prostorima naklonjena kritika, PetarZ priča:

“Trend dolaska mnogih svjetskih bendova, mnogo doprinio novim muzičkim formama koje se kod nas pojavljuju. Takođe i na društvenim mrežama imamo uvid u različite muzičke projekte koji se dešavaju širom planete, pa se izgleda šire vidici mnogim izvođačima i sa naših prostora. To je odlična stvar, jer mladi muzičari sve više uviđaju da mogu da eksperimentišu i nije ih ‘blam’ da se odvaže i uplivaju u neke neistražene vode. Mislim da je naša regionalna scena bogata i puna novina i zanimljivih izvođača koji se neprestano pojavljuju. Od rep muzike, preko, regea, amerikane, do rokenrola i etno džeza. Zaista imamo veliku regionalnu paletu kvalitetnih izvođača. Čini mi se da su i ljudi iz struke, stariji muzičari, muzički kritičari, a prije svega slušaoci, željni nove snage i novih ideja, a to je dobro za sve”, smatra PetarZ.

Sa Markom Luisom spontano počeo saradnju

Muzičar sarađuje sa Markom Luisom koji mu je producirao prva četiri single. PetarZ je inače bio aktivan za Markov album kroz tekstove, kompozicije, aranžmane.

Foto: Dragan Jereminov

“Kod Marka sam snimio nekolicinu svojih pjesama koje mi je on producirao, a imamo još da radimo. Marko i ja smo spontano počeli muzički da razmjenjujemo iskustva. ‘Kliknuli’ smo prije nekoliko godina prvi put, snimili nekoliko pjesama iz cuga i nastavili da se družimo. On je meni snimao i neke perkusije, klavijature i prateće vokale. Pa smo radili na njegovim pjesmama aranžmane, tekstove, muziku itd. zajedno. Evo upravo se vraćam iz njegovog studija, gdje smo cio dan radili na jednom projektu i uspješno ga priveli kraju”, otrkiva PetarZ, a o tome kako bira za koga će raditi, dogovara:

“Ako se sa nekim ukapiram ‘na keca’ i ako pregovori i dogovori prođu na obostrano zadovoljstvo - onda hajmo u studio ili da pravimo nešto, da sviramo... Vrlo jednostavno, ili se sa nekim povežem i radimo uz osmijeh ili ne” tvrdi on.

