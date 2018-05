Koncert Miloša Karadaglića u Podgorici

Jedan od najpoznatijih izvođača klasične muzike na svijetu, Miloš Karadaglić održaće 26. maja koncert u Podgorici, povodom 12-godišnjice nezavisnosti Crne Gore.

Proslavljeni gitarista nastupiće na Trgu nezavisnosti kao solista i specijalni gost u okviru programa Crnogorskog simfonijskog orkestra, saznaju “Vijesti”.

Na koncertu u gradu u kojem je rođen, Karadaglić će izvesti kompozicije Rodriga, “Bitlsa” i Pijacole. To je “Vijestima” potvrđeno iz izvora bliskih crnogorskom gitaristi svjetske reputacije i organizatorima događaja.

Karadaglić uvijek napomene da se raduje koncertima u Crnoj Gori. “U Crnoj Gori uvijek sviram sa posebnom emocijom. Ponosim se time što sam iz Crne Gore. Mislim da bih - i kao umjetnik i kao čovjek - bio potpuno drugačiji da nisam odavde. Jer, ovaj kamen ima tu neku posebnu energiju koju nam daje i kroz muziku, i na druge načine...”, isticao je Karadaglić, koji živi u Londonu.

Ekskluzivac Dojče Gramofona, Miloš Karadaglić - od nevjerovatnog uspjeha prvog albuma “Mediteraneo”, izdatog u aprilu 2011. godine, postaje svjetska senzacija u svijetu klasične muzike.

BBC-jev “Music Magazine” proglasio ga je za jednog od šest najvećih klasičnih gitarista u istoriji. Priznanje je stiglo nakon uspjeha dotadašnjih albuma i objavom novog “Blackbird: The Beatles Album”, početkom 2016. godine. Dobitnik je i prestižne Classic Brit nagrade (2012.) za najboljeg novog umjetnika u oblasti klasične muzike, kao i Echo Klassik.

Karadaglić Foto: Melanie Gomez

Društvene mreže mjesecima bruje o Karadaglićevom velikom povratku na scenu poslije pauze od nešto više od godinu, projektima i koncertima širom svijeta.

Uz nastupe na BBC-ijevom festivalu “The Biggest Weekend” u Koventriju pred 20 hiljada ljudi i ostalim koncertima u Velikoj Britaniji, Americi i Aziji, Karadaglić će na Proms Festivalu u Rojal Albert Holu 2. avgusta izvesti i svjetsku premijeru koncerta za gitaru i orkestar, koji je za njega napisao britanski kompozitor Džobi Talbot.

“Čeka me najveći koncert u karijeri do sad - nastup na BBC-ijevom Proms Fesivalu u Royal Albert Hallu. Tu ću izvesti premijeru koncerta za gitaru i orkestar koji je za mene napisao Džobi Talbot. To mi je uvijek bio san”, najavio je Karadaglić u avgustu 2017. godine.

Karadaglić je prošle sedmice objavio i četiri knjige “Play guitar with Miloš”, u saradnji sa izdavačkom kućom Schott Music, namijenjene ljubiteljima gitare svih nivoa i životnog doba.

Njegova karijera i prethodnih godina označena je rasprodatim koncertima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Holandiji, Švajcarskoj, SAD, Kanadi, Koreji, Japanu, Kini, Australiji... Bio je i mentor u TV serijalu “Guitar Star” za Sky Arts, dizajnirao ručni sat za švajcarsku marku “Raymond Weil”, a novac od prodaje donirao u humanitarne svrhe.

U svakoj sezoni je odsvirao po preko stotinu koncerata u najpoznatijim dvoranama svijeta, a usljed preopterećenosti ruke ljekari su ga savjetovali da pauzira. Miloš Karadaglić je onim što radi nakon opravka pokazao da je to vrijeme iskoristio za novi početak u vrhunskoj formi, opravdavajući najavu:

“Vraćam se jači i bolji neko ikad - muzika je moj život”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (6 glasova)