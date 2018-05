Kraljica i zvanično blagoslovila unukov brak sa glumicom

Britanska kraljica Elizabeta Druga i zvanično je dala svoj „blagoslov“ da se princ Hari vjenča sa Amerikankom Megan Markl.

Bakingemska palata je objavila fotografiju rukom pisanog dokumenta u kojem kraljica daje svoj pristanak za vjenčanje, prenosi Tanjug.

Na dokumentu lijevo od teksta nalazi se crveni zmaj, simbol Velsa, a desno ruža, nacionalni cvijet SAD.

Prema britanskom zakonu, prvih šest u liniji za nasljeđivanje prestola moraju da dobiju kraljičinu dozvolu za vjenčanje, navodi AP.

Vjenčanje princa Harija i Megan Markl zakazano je za 19. maj.

Bearing The Queen's signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's consent to the Marriage of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. #RoyalWedding Find out more: https://t.co/KNUnxl0hUj pic.twitter.com/wsXTt4FzAn

Prema nekim procjenama, svadba će koštati više od 500.000 funti, piše CNN.

Na svadbu je pozvano oko šest stotina gostiju, dok će proslavu moći da posmatra 2.640 „običnih građana“.

Vjenčanje će biti održano u kapeli Svetog Đorđa u Vindzorskom dvorcu, koja može da primi oko osamsto ljudi.

Najavljena su dva prijema – na jednom će kraljevski par primiti sve goste, dok će kasnije tog dana biti organizovana privatna proslava za skoro dvjesta gostiju, čiji će domaćin biti princ Čarls, otac princa Harija.

Na vjenčanju će govoriti poglavar Episkopalne crkve Majkl Brus Kari, saopštila je Kesingtonska palata.

