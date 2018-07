Kratki filmovi o životu, politici, društvu...

Na 32. Filmskom festivalu Herceg Novi - Montenegro film festival koji će biti održan od 1. do 7. avgusta 2018, u okviru takmičarskog programa studentskog filma biće prikazano 17 kratkih filmova koji dolaze iz različitih filmskih škola. Selektor je reditelj Dušan Kasalica, a žiri će biti crnogorska producentkinja Danijela Radulović, reditelj iz Slovenije Peter Cerovšek i scenaristkinja i pjesnikinja iz Srbije Maša Seničić.

Filmovi se takmiče za nagradu “Zlatna mimoza” za najbolji studentski film i dvije Specijalne nagrade žirija.

“U skladu sa duhom selekcije, program u Amfiteatru Herceg Festa će otvoriti Omaž 1968-oj godini: veče jugoslovenskog eksperimentalnog filma. U okviru ovog programa biće prikazani eksperimentalni filmovi nastali u bivšoj Jugoslaviji šezdesetih i sedamdesetih godina, po izboru vodećih kino klubova: Kino klub Zagreb, Kino klub Split i Akademski filmski centar iz Beograda. Gosti večeri su Petra Belc, teoretičarka filma i kuratorka Kino kluba Zagreb i Nikola Đurić, jedan od vodećih autora eksperimentalnog filma ispred Akademskog filmskog centra. Razgovor će moderirati reditelj Ivan Salatić”, najavljuju organizatori.

U sklopu takmičarskog programa studentskog filma biće prikazani: “Bars, walls”, studentkinje Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju Sare Stijović, “Doma za božić”, koji je radio Tomislav Đurinec iz Hrvatske, “Circulfoamei”, Eugen Dediu iz Rumunije, “Iva”, Maje Alibegović iz Hrvatske,

“Jadi mladog Ljubića”, Zvonimir Grujić iz Crne Gore, “Lijana”, Ivana Đurovića iz Srbije, “Loop” Matije Gluščevića, takođe iz Srbije,kao i Dušan Zorić sa filmom “Ljubav”, “Marica” Judite Gamulin iz Hrvatske, “Miško”, Hanisa Bagashova iz Makedonije, “Mogu sam”, Nikole Polića iz Srbije, “Nagrada”, Lidije Mojsovske iz Makedonije, film “Sami”, Nikole Vučinića iz Crne Gore, film “Život traje tri dana”, Katarine Koljević iz Srbije, “Iz krajnosti u krajnost” Filipa Đorđevića iz Crne Gore, “Naopako”, Filipa Zadroa iz Hrvatske i film “On the other side of the pillow a rose was blossoming”, Dragana Jovanović iz Srbije koja studira Njemačkoj.

Selektor i reditelj Dušan Kasalica kazao je da će publika biti u prilici da vidi filmove koji na savremen način tretiraju politička pitanja, ali i odnos prema životu i međuljudskim relacijama.

“U godini jubileja studentski revolucionarne 1968, pred vama je, u ovogodišnjoj selekciji studentskih filmova - 17 kratkih filmova, koji na savremen način tretiraju politička pitanja, ali i odnos prema životu i međuljudskim relacijama. Selekcija okuplja deset igranih, šest dokumentarnih i jedan animirani film, koji nam dolazi kao osvježenje za domaću produkciju. U dokumentarnim filmovima autori ne bježe da budu direktni i otvoreni i da sa neobičnom lakoćom govore o najintimnijim trenucima u životu protagonista, ali i da tretiraju politička pitanja o kojima se ne govori često. U igranim filmovima mladi autori nam nude zanimljive priče koje se oslanjaju na tradiciju i njeno savremeno iščitavanje, episode iz života u stambenim blokovima regionalnih centara i priče o uvijek aktuelnim međuljudskim odnosima, kojima nas reditelji provode kroz različte žanrove. Stoga, jasno je da ovogodišnju selekciju ne možemo sagledati samo iz jednog ugla, već da nam raznolikost filmova upravo govori da su pred nama, nadam se, novi, zanimljivi glasovi, koji će oblikovati regionalnu kinemtaografiju u godinama koje su pred nama”, poručio je on.

Kasalica Foto: Privatna arhiva

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)