Krava buntovnica: Pobjegla od klanice, slomila ruku radniku i plivala do slobode

Jedna krava na jugu Poljske oštro se usprotivila težnji svog vlasnika da je odvede na klanicu, tako što je probila metalnu ogradu na kamionu i pobjegla do obližnjeg jezera. Kad je vlasnik pokušao da je vrati na farmu, slomila je ruku jednom od njegovih radnika.

Krava je nakon bjekstva iz kamiona skočila u jezero i otplivala do jednog od ostrva koja se nalaze u sredini jezera. Vlasnik, poznat kao gospodin Lukaš, rekao je da je u jednom momentu vidio i kako je zaronila, prenosi index.hr.

Nakon nedjelju dana bezuspješnih pokušaja da je vrati na farmu, vlasnik je odustao od te namjere i odlučio da se pobrine da uvijek ima dovoljno hrane za preživljavanje.

U pokušaju da kravu vrati na farmu, vlasniku su u pomoć prtekli i vatrogasci koji su brodom došli do ostrva. Međutim, kad ih je krava ugledala, samo je otplivala do poluostrva udaljenog 50 metara.

Kad su pozvali veterinara da pokuša da je uspava, on je objasnio da trenutno nema sredstva za uspavljivanje i da će potrajati nekoliko dana dok mu to dostave, a vlasnik je u jednom momentu razmišljao i da odbjeglu kravu jednostavno upucaju.

Poljski političar i bivši pjevač Pavel Kukiz je na Fejsbuku uključio se u cijelu priču i podijelio post u kojem je ponudio da plati kako bi se "krava heroina" spasila od smrti.

"Krava je herojski pobjegla i uspjela da stigne do ostrva u sredini jezera. Nije se predala ni vatrogascima koji su došli po nju i još uvijek se bori. Nisam vegetarijanac, ali njena odlučnost i volja da preživi su neprocjenjivi. Zbog toga sam odlučio da učinim sve što je u mojoj moći kako bi joj se omogućilo da ostane na sigurnom i da proživi svoj život sve do prirodne smrti", rekao je on.

