Kris Evans više neće biti Kapetan Amerika?

Glumac Kris Evans, koji je igrao Kapetana Ameriku u Marvelovim filmovima odustaje od te uloge nakon sedam godina, objavio je BBC.

Tu ulogu odigrao je u deset filmova od kojih je prvi bio "Captain America: The First Avenger".

Evans je igrao ulogu jednog od originalnih "osvetnika" među kojima su i Iron Man, Thor i Hulk.

Završio je snimanje filma "Avengers 4" što je 22. Marvelov film i u tvitu napisao da je igranje uloge Kapetana Amerike "bila čast".

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.