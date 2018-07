Kritičkom mišljenju nije dozvoljeno da postoji

Na Trgu od knjige u Herceg Novom predstavljen je roman “Maksimum” književnice i pozorišne rediteljke Vide Ognjenović.

Junak romana Maksimilijan Vajner Maksimum, slikar i svjetski priznat stručnjak za umjetnost, iznenada biva optužen da je falsifikator i da je na tržištu slika naivne umjetnosti podmetnuo svoje slike pod imenom misteriozne umjetnice koja u isto vrijeme volšebno nestaje. Od tog javnog napada Maksimuma napuštaju i napadaju neke kolege i prijatelji, dok mediji od njega prave slučaj dovodeći u pitanje njegov ugled, autoritet i stručno znanje.

Sa Vidom Ognjenović razgovarao je Gojko Božović urednik IP Arhipelag koji je izdao knjigu.

Ko upravlja našim biografijama je pitanje koje snažno odjekuje svo vrijeme kroz roman i to je jedna je od vrlo važnih tema i razloga zašto je ovaj roman naišao na tako veliko nepodjeljeno interesovanje, poverenje i znatiželju čitalaca, kao i oblik u kome je napisan.

Forma romana mi je zadala dosta muke, koštala me dosta vremena i probila sam sve rokove za predavanje teksta. Od samog početka nisam bila sigurna, znala sam samo da to ne može biti roman takozvanog lagodnog prepričavanja nekog događaja. Jer, ovde u suštin, i nije događaj u fokusu nego čovjek koji ima žestoki problem, napadnut je njegov najranjiviji dio - njegov moralni lik i njegov profesionalni lik, optužen je za plagijat. Imamo forumski roman - roman forumskih mišljenja, a to je, recimo, platonovski dijalog ili filozofski dijalog gdje svako govori u prvom licu o istoj određenoj temi. Ta forma rasprave mi je bila potrebna, a sa druge strane smatrala da ta forma rasprave može dobiti romaneskno ruho.

Dijalozi i intenzivni dramatizovani monolozi se odvijaju na nekoj vrsti pozornice. Komisija treba da procijeni da li su optužbe na mjestu Komisija ima i neku formu porote a, u širem smislu, možemo je vidjeti i kao neku vrstu glasa javnosti. Kakva je uloga javnosti?

U mom romanu ta komisija ustvari i jeste jedna vrsta porote. Osim toga, ja nisam napisala polemički roman - da ovaj čovjek koji je napadnut odgovara direktno onima koji su ga napali, nego je on ostavio svojim kolegama da o tome naprave jednu javnu raspravu i tu prosudbu objave kao neku vrstu stava barem profesije. A, što se inače tiče javnog mnjenje mislim da je ono ugroženo i osakaćeno. Ono je razbucano - prvo korumpirano time što je politika uzela sve u svoje ruke, počevši od zapošljavanja do nagrađivanja. Nemamo više kritičko javno mjenje jer njemu nije dozvoljeno da postoji. Ustvari je, na izvjestan način ućutkano već neko vrijeme. Mislim da je trenutno u najvećoj krizi naša društvena svijest otkad ja razmišljam o društvu. Danas možete svakoga napasti - i pojedinca i grupu - na društvenim mrežama, koje su apsolutno novine bez urednika i bez ikakve kontrole, od njega napraviti najgoru i najnemoralniju osobu, a da zato nikome ne odgovarate i da vas niko ne uzme u zaštitu. Onaj ko bi vas uzeo u zaštitu nema tu težinu, nema pravo glasa, nije mu na taj način dostupna medijska javnost, i njegovo mišljenje, ma koliko bio profesionalno siguran i odgovoran, nije dovoljno autoritativno. Najzad je naše društvo doživjelo da je intelektualac ismijan, potisnut, potlačen. Ne da više apsolutno nema glavnu riječ u javnom mnjenju i društvenoj svijesti, niti je više njen kreator, nego nema ni u svojoj profesiji. U takvom društvu, i u takvom društvenom okruženju Maksimum nema nikakve šanse.

Da li je nedostatak te šanse sadržan u činjenici da nema kritičkog mišljenja, i da ono više ne može da se utemelji u razlikovanju tačnih od netačnih informacija, pouzdane i provjerene stvari, od stvari koje će biti izmišljene o bilo kome zbog nekog javnog, ideološkog ili političkog interersa?

Uskoro više uopšte nećemo moći da branimo nijednu istinu, jer je nećemo poznavati, jer će lažne i prave vijesti imati isti nivo i neće imati ko o njima da arbitrira. Neće biti nekog čija će stručnost biti dovoljno arbitražna da kaže - “ne, izvinite, ovo nije tačno zato i zato”. Zašto? Zato što se u procjeni lažne i prave vijesti ne uvažavaju argumenti koje je prava vijest iznela, nego se uvažava pragma. Zašto je lažna vijest plasirana? Zato što je nekome potrebna, ona je na zadatku - ta vijest na zadatku će uvijek pobijediti jer je ona podržana.

Identitet je postao vrsta zaštitnog oklopa

“Negdje na razmeđi nekih političkih sukoba razne vrste identitet je postao neka vrsta zaštitnog oklopa, koji nas štiti od nečega.

Identitet pojedinca je skup njegovih stavova, identitet je postolje njegovog svjetonazora. Ako mu se taj svjetonazor stalno diktira i ako on mora da ga usvaja, on gubi sopstveni identitet, jer to nisu njegovi stavovi, on na osnovu svog identiteta ne može da zastupa takve stavove i onda prima drugi identitet, prima druge stavove, preoblači se u nekog drugog.

To važi ne samo za pojednica, nego i za grupe i za nacije, i onda se taj nacionalni identitet na vrlo loš način šteti, kao i lični identitet jedne osobe - obaranjem tuđeg identiteta...”, kaže Ognjenović.

Ukidanje rasprave - jedna od pošasti našeg društva

“Kod nas je riječ rasprava izbačena iz upotrebe - više se ni o čemu ne raspravlja. Prihvataju se neke naredbe i neka saopštenja kojima ima da se vjeruje, nema rasprave, skupštinska rasprava je dovedena do apsurda, ona izgleda kao jedan vašar taštine. Naše su rasprave uglavnom referendumske, a referendum pretpostavlja da ćemo se svi složiti oko nečega. Ako se neko suprotstavlja, to su uvrede na koje se odgovara uvredama, to nisu rasprave već svađe ni oko šta. Svako intelektualno društvo u kome nema rasprave, razgovora među ljudima, u kome nema razmjene mišljenja, u kome je mišljenje svedeno na pritisak miša i koje vam onda neko servira preko interneta, tu nema dobrog zaključka i ja smatram da je jedna od pošasti našeg društva ukidanje rasprave”.

