Krosover u Starom Baru: Dina sa Akademijom promovisala "Kamenu simfoniju"

U okviru pratećeg programa XXXI Barskog ljetopisa, magistar violine Dina Desančić i bend „Akademia““ predstavili su u srijedu premijerno „Veče Kamene simfonije“ u amfiteatru starobarskog Starog grada. Pred mnogobrojnim posjetiocima, u rokerskom aranžmanu sa violinom u prvom planu praštali su Mocartov „Turski marš“, Cimerovi „Pirati s Kariba“, Betovenova „Simfonija br. 5“, Ofenbahov „Can-can“, Bramsova „Mađarska igra“, Levija kompozicija „Ameno“, ali i evergrin kompozicije „Grk Zorba“, „O, bela ćao“, „Kaljinka“…

"Do ideje o našoj saradnji došlo je sasvim slučajno. Na jednoj od tonskih proba došli smo na ideju da vidimo kako to jedan rok bend zvuči zajedno sa violinom. To je dvoje kao ideja zvučalo prilično nespojivo, međutim, u praksi se pokazalo i te kako uklopivim. Nama su se pritom poklopile energije i slični senzibiliteti. „Akademia“ je bend u kome apsolutno svako zna svoj posao, tako da je negdje očekivano da ova saradnja da svoje rezultate", izjavila je za medije Desančić nakon uspješnog koncerta sa rokerima sa kojima sarađuje od 2017.

Foto: Radomir Petrić

„Akademia“ i Dina Desančić prvi u Crnoj Gori promovišu ovakav krosover žanr. a u okviru njihove saradnje nastala je i prva autorska kompozicija „Kamena simfonija“ po kojoj je koncert i dobio ime.

"Ovaj krosover žanr je u svijetu odavno zaživio-Dejvid Garet, Maksim Mrvica, Ana Rucner...-ali, ovo je prvijenac projekat u Crnoj Gori, i nadamo se da će priča o nama zaživjeti jednako uspješno kao u slučaju pomenutih umjetnika. „Kamena simfonija“ nastala je kao čisti proizvod emocija i osjećanja, u sudaru energije na jednoj od naših tonskih proba. Nakon toga, bile su potrebne još samo dvije probe da bi ova kompozicija već imala svoj oblik po kome je danas prepoznajemo", istakla je Desančić.

